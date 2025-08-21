Un écrivain québécois majeur nous a quittés

Né le 23 septembre 1937 à Saint-Gédéon-de-Beauce, dans la région de Chaudière-Appalaches, Jacques Poulin a d'abord exercé comme traducteur avant de s’installer un temps à Paris, dans les années 1980, puis choisit de vivre à l’île d’Orléans, au Québec.

Un romancier de l’intime et du voyage

Il publie son premier roman, Mon cheval pour un royaume (1967), rapidement suivi de Jimmy (1969). C’est toutefois avec Les Grandes Marées (1978) qu’il se fait connaître, recevant le prestigieux Prix du Gouverneur général. En 1984, Volkswagen Blues installe durablement sa réputation : ce road-movie littéraire suit un écrivain et une jeune femme à travers l’Amérique, du Québec jusqu’à San Francisco, où l’auteur lui-même s’était rendu pour nourrir son récit.

Cinq ans plus tard paraît Le Vieux Chagrin (1989), roman de la solitude et de l’introspection, lui vaut le Prix Québec-Paris (1989), le Prix Molson du roman (1990) et le Prix Jean-Hamelin (1991).

Au fil de ses quatorze romans, publiés principalement chez Leméac et Actes Sud, Jacques Poulin a bâti un univers romanesque traversé par des personnages récurrents - notamment Jack Waterman, double fictionnel de l’écrivain -, des chats symboliques et des paysages québécois baignés de douceur et de retenue. Son style privilégie la simplicité, le dépouillement et l’introspection.

Une œuvre marquée par l’Amérique et la traduction

Fortement influencé par la littérature américaine - Ernest Hemingway, J. D. Salinger, John Steinbeck... -, Jacques Poulin a revendiqué une écriture concrète, simple et sobre, tout en restant profondément attaché à la langue française et à son devenir en Amérique. Ses romans, tels que La traduction est une histoire d’amour (2006) ou L’anglais n’est pas une langue magique (2009), mettent en scène les enjeux de la traduction et le rapport des Québécois à la langue.

Au long de sa carrière, Jacques Poulin a reçu de nombreux prix littéraires. En 2008, le Prix Gilles-Corbeil de la Fondation Émile-Nelligan, considéré comme le « Nobel québécois », vient saluer sa contribution exceptionnelle aux lettres canadiennes.

