Les fleuves du ciel

« Qu’ils soient bourbeux ou placides, dans ce pays où les pierres sont anciennes et où les histoires se racontent mais sont rarement écrites, ce sont les fleuves qui gouvernent les jours de notre vie. Nombre de rois ont régné et nombre de rois ont disparu, et Dieu sait qu’ils étaient pour la plupart impitoyables, mais ici en Mésopotamie, ne l’oublie jamais, mon amour, le seul véritable souverain, c’est l’eau. »

Sur les rives du Tigre, la plus grande et riche cité du monde, Ninive, constitue le royaume riche et merveilleux du roi Assurbanipal. Un roi qui ne s’intéresse pas aux guerres et à la force brute – mais au pouvoir du savoir, des mots, des histoires. Un roi érudit, donc, et pourtant cruel, qui n’épargne personne. Sur sa tête, une goutte de pluie vient se loger. Mais ce n’est que le début de son voyage…

Cette même goutte sera celle qui relie les trois protagonistes de notre histoire. Au bord de la Tamise, en 1840, le Roi Arthur des Égouts et des Taudis voit le jour. Évoluant dans une pauvreté extrême au coeur de Londres, ce gamin à la mémoire exceptionnelle parviendra finalement à trouver une place au British Musuem pour y traduire des tablettes assyriennes indéchiffrables jusqu’ici. En 2014, Naryn a 9 ans et doit être baptisée selon les traditions de son peuple, les Yézidis. Une maladie génétique rare la mène vers la surdité. Avec elle, c’est l’histoire d’un génocide qui s’écrit, d’une violence inouïe. Enfin, Dr Zaleekhah Clarke, à Londres, en 2018. Spécialiste de l’eau, elle se penche notamment sur les conséquences du dérèglement climatique – tout en devant gérer une séparation amoureuse et une remise en question profonde de son identité.

Elif Shafak nous offre un récit vaste, poétique, humain. Quel délice que de plonger dans ce roman aussi superbement écrit, à travers une plume d’une réelle beauté. Ici, l’eau est source de vie et de mort ; l’eau est au cœur de tout, quoi qu’il arrive.

Traduction assurée par Dominique Goy-Blanquet.