#Essais

"L’extrême droite n’est plus seule, elle est bien entourée"

Hugues Jallon est formel : « C’est le temps où le fascisme commence à exister vraiment. Jusqu’alors, il n’était pas seulement contenu, il était seul. Et en politique, on n’y arrive jamais seul. Désormais, il faut se rendre à l’évidence : l’extrême droite n’est plus seule, elle est bien entourée. » 

Le 21/08/2025 à 16:50 par Hocine Bouhadjera

|

Publié le :

21/08/2025 à 16:50

Hocine Bouhadjera

ActuaLitté

« Le fascisme, ça commence avec les fous, ça se réalise grâce aux salauds et ça continue à cause des cons. » Cette formule dit la vérité d’un moment précis : celui où le fascisme commence réellement à prendre corps. C’est alors que les masques tombent, que viennent les ralliements et les dîners en ville, et que l’extrême droite devient fréquentable, parce qu’on a déjà commencé à la fréquenter.

C’est aussi l’époque des accommodements, des ambiguïtés et des volte-face. Surtout, c’est le moment où des hommes et des femmes en position de responsabilité - responsables politiques, intellectuels, chefs d’entreprise, éditorialistes - s’emploient à rendre la promesse fasciste présentable, presque raisonnable. Ce moment-là, c’est celui des salauds.

Les éditions Divergences nous offrent les premières pages en avant-première du Temps des salauds. Comment le fascisme devient réel, de Hugues Jallon : 

Hugues Jallon est l’auteur de plusieurs ouvrages publiés aux Éditions Verticales, dont Le capital, c’est ta vie (2023) et Le cours secret du monde (2025). Il a également dirigé les Éditions La Découverte, puis les Éditions du Seuil entre 2018 et 2024.

 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Le temps des salauds

Hugues Jallon

Paru le 05/09/2025

108 pages

Editions Divergences

12,00 €

ActuaLitté
