"L’extrême droite n’est plus seule, elle est bien entourée"

« Le fascisme, ça commence avec les fous, ça se réalise grâce aux salauds et ça continue à cause des cons. » Cette formule dit la vérité d’un moment précis : celui où le fascisme commence réellement à prendre corps. C’est alors que les masques tombent, que viennent les ralliements et les dîners en ville, et que l’extrême droite devient fréquentable, parce qu’on a déjà commencé à la fréquenter.

C’est aussi l’époque des accommodements, des ambiguïtés et des volte-face. Surtout, c’est le moment où des hommes et des femmes en position de responsabilité - responsables politiques, intellectuels, chefs d’entreprise, éditorialistes - s’emploient à rendre la promesse fasciste présentable, presque raisonnable. Ce moment-là, c’est celui des salauds.

Les éditions Divergences nous offrent les premières pages en avant-première du Temps des salauds. Comment le fascisme devient réel, de Hugues Jallon :

Hugues Jallon est l’auteur de plusieurs ouvrages publiés aux Éditions Verticales, dont Le capital, c’est ta vie (2023) et Le cours secret du monde (2025). Il a également dirigé les Éditions La Découverte, puis les Éditions du Seuil entre 2018 et 2024.

