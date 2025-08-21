Gabrielle de Tournemire, Prix Envoyé par La Poste 2025

Dans l'ouvrage lauréat, Hector et Luz s’aiment depuis l’adolescence. Pourtant, aux yeux de leur entourage, leur union paraît impossible : parmi toutes les formes d’amour que la société tolère, la leur reste exclue. Redoutée par leurs familles respectives, empêchée par les normes sociales, leur relation n’a, en apparence, aucun espace pour s’épanouir. Car Hector et Luz vivent tous deux avec un handicap, et leurs sentiments semblent être une évidence que le monde préfère ignorer.

Malgré les obstacles, grâce à leur détermination et aux rencontres qui jalonnent leur parcours - celle de Carlo, leur éducateur, se révélant décisive -, le couple parvient à se construire. Fragiles mais résolus, tels des Roméo et Juliette entravés, ils tentent de briser, pas à pas, les barrières qui s’imposent à eux, au premier rang desquelles l’infantilisant regard de l’autre...

Âgée de 27 ans, Gabrielle de Tournemire est agrégée de lettres modernes et ancienne élève de l’École normale supérieure de Lyon. Actuellement doctorante à l’université de Poitiers, elle a passé en 2021 une année dans un foyer d’hébergement pour adultes en situation de handicap. De cette expérience est né, en 2024, son premier roman.

L’autrice rejoint ainsi la lignée d’écrivains dont les manuscrits, adressés par simple courrier à un éditeur, ont su séduire un comité de lecture et trouver leur place en librairie. Son roman fera l’objet d’une commande de 600 exemplaires par La Poste, assortie d’une mise en avant auprès des 500.000 postiers, qu’ils soient en activité ou retraités. Elle percevra également une dotation de 2500 euros.

Créé pour valoriser les textes découverts sans recommandation particulière, le prix « Envoyé par La Poste » s’est imposé comme le signal d’ouverture de la saison des prix littéraires d’automne. Chaque année, il met en lumière une voix émergente, un manuscrit envoyé sans réseau préalable, dont l’éditeur perçoit la force d’écriture.

Le jury 2025 est présidé par Olivier Poivre d’Arvor, écrivain, ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes, président du Musée national de la Marine. Il se compose de Dominique Blanchecotte, présidente de PSL Alumni, Diane Mazloum, écrivaine, lauréate du Prix Amic 2019 et du Prix France-Liban 2018.

On retrouve également Marie Llobères, directrice du festival La Moisson, Christophe Ono-dit-Biot, journaliste, écrivain, directeur adjoint de la rédaction du Point, Olivier Daguerre, auteur-compositeur-interprète, Anatole Edouard Nicolo, écrivain, lauréat du prix « Envoyé par La Poste » 2024 et Nicolas Jacky Le Duigou, équipier spécialisé Plateforme Colis La Poste Gironde.

Pour cette édition 2025, six titres étaient en lice :

Les derniers jours de Harry Yuan d’Arbon, Au Diable Vauvert

In violentia veritas de Catherine Girard, Grasset

Des enfants uniques de Gabrielle de Tournemire, Flammarion

Les mandragores de Marius Degardin, Éditions du Panseur

La bonne mère de Mathilda Di Matteo, L’Iconoclaste

L’entroubli de Thibault Daelman, Le Tripode

Avec Des enfants uniques, Gabrielle de Tournemire s’impose dans un premier roman remarqué pour son intensité et sa sensibilité. La remise du prix marque le coup d’envoi des débats littéraires qui rythmeront la rentrée et ses nombreuses distinctions.

