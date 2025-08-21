Les monstres absolus de Pierre Jourde

À la fin du XIXe siècle, une famille de clowns-acrobates, la famille Helquin, se transforme tous les
soirs en monstres de scène. Lorsque le dernier des quatre frères disparaît, la vie de chacun d’entre
eux se renverse, et Thalia, qui désespérait de devoir continuer à vivre ainsi commence à s’autoriser à
agir différemment, à penser différemment de ses frères. Elle sombre alors dans le rêve d’une autre
vie.
Le 21/08/2025 par Alex Delusier
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
21/08/2025 à 16:02
0
Commentaires
3
Partages
Oublies ! Oublies ! Qui désire l’oublie ? ça fait plaisir, ça fait mourir.
Depuis L’homme qui rit de Victor Hugo, on sait que la bonne société se joue des bêtes de cirque. On sait aussi que les clowns sont des corps « politiques », au sens où ce sont des êtres de représentation, qui se jouent de nos joies, de nos peurs, de nos désirs, de nos plaisirs, de nos effrois. Après Le Voyage du canapé-lit (Gallimard, 2019), La Première Pierre (Gallimard, 2013) et Pays perdu (L’Esprit des péninsules, 2003), Pierre Jourde revient en cette rentrée littéraire avec un roman nouveau et critique, spectaculaire dans tous les sens du terme, à deux voix, et virtuose.
C’est la grande nouveauté de ces dernières années dans le roman français contemporain que de donner sa parole à différentes voix dans une narration plurielle : chacun des personnages donne sa version du récit ou le fait avancer à sa façon, et c’est au lecteur de s’y retrouver pour ne pas perdre le fil.
Pierre Jourde perpétue cette récente tradition en la confondant aux points de vue des autres personnages, et ce dans un objectif certain et lié au sujet de la monstruosité de faire se confondre le rôle du spectacle parmi la bande de clowns du récit, leurs réflexions sur ce qu’est leur gagne-pain, et, au dernier ou au premier niveau, le narrateur qui joue à la marionnette dans ce tout petit monde. Monstruosité du clown qui hante notre imaginaire, mais aussi monstruosité de l’écueil, qui piège le lecteur en l’égare par la complexité et la polyphonie.
Dans l’obscurité de la petite chambre, nous nous contentions de parler, mais nous parlions comme on fait l’amour. Certaines inflexions étaient des caresses, l’articulation de certaines consonnes était des baisers, sa voix entrait en moi, profondément. Je lui répondais.
Nous sommes passés naturellement, avec une sorte d’évidence, de la parole à l’amour. Lorsque nous faisions l’amour, la syntaxe de nos gestes, le rythme de nos mouvements enchaînaient sans discontinuité sur l’histoire que nous racontions, c’était la même histoire, aux infinis développements, une histoire qui nous faisait devenir qui nous étions.
Le clown, outre d’être un monstre imaginaire et imaginé, est aussi un monstre psychologique ; le « fou », ou plus précisément celui que la bonne société assigne comme « fou », est toujours un clown. C’est par le compagnon pédophile de Thalia, Charles, qu’on rentre dans l’univers de la torture institutionnelle de la « médecine » psychiatrique.
Il avait demandé à Charles d’assurer le rôle du manipulateur pendant qu’il donnerait les explications au public. On m’a assise, vêtue d’une simple chemise et d’un jupon, cheveux noués en chignon, sur un fauteuil rembourré d’oreillers, les deux poignets et les deux chevilles attachés aux bras et aux pieds du fauteuil par de solides sangles.
On soulignera, avec toujours autant de distance romanesque, le style réaliste et légèrement lyrique de Pierre Jourde ; un style qui entremêle avec toujours autant de rapidité syntaxique et de mélodie singulière une voix énonciatrice qui se retrouvait déjà dans Carnage de clowns (L’Harmattan, 1999).
Avec Alastair (un des frères de Thalia), par exemple : « La lune a fait son apparition entre les nuages, enveloppée de vapeurs changeantes, pleine et rouge, gonflée de sang, gibbeuse, soufflée de cicatrices comme un organe malade. » Ou avec des accents plus fantastiques pour Thalia : « On avait à peine conscience de progresser le long des rives, toujours semblables. L’heure s’était perdue, le souvenir de la ville se dissipait. Il faisait si sombre ; si lourde, si animale était l’odeur émanée des creux et des replis presque invisibles où s’entrelaçaient des racines qu’il ne m’aurait pas surprise de voir onduler un long serpent, ou quelque autre créature moins identifiable, dont le visage aux yeux fixes viendrait affleurer à la surface d’un bassin mort. »
Si vous recherchez en automne une lecture qui ne terrifie pas mais laisse à la songerie, qui est par
bien de ses aspects sombre et malicieuce, on vous recommandera La marchande d’oublies, que vous
ne sauriez oublier au sein de votre bibliothèque.
Par Alex Delusier
Paru le 21/08/2025
656 pages
Editions Gallimard
25,00 €
Un texte, dense et lucide, sur la fabrication des héros et l'usure des mythes nationaux. À travers le parcours d'un vieillard solitaire, ancien enfant-soldat devenu icône du pouvoir, l'auteur interroge la mémoire collective et les illusions d'une grandeur forgée dans le sang et l'oubli.
21/08/2025, 14:16
Éric Fassin démontre que les offensives politico-médiatiques orchestrées par les néoconservateurs français contre les savoirs critiques et les libertés académiques s’inscrivent dans une bataille idéologique éminemment réactionnaire et antidémocratique.
21/08/2025, 10:18
Quel petit garçon n’a pas rêvé d’être footballeur ? Conditionnés par la télé, fascinés par les récits de ces nouveaux héros des temps modernes, portés par les exploits des équipes nationales et les ambitions secrètes des parents, concilier jeu et vie est tentant pour des jeunes amateurs doués et passionnés.
20/08/2025, 12:25
Antoine Rault publie son nouveau roman, L'Angle mort du destin, les trajectoires croisées de plusieurs personnages en Ukraine et en Russie. On explore les fractures d’une époque rattrapée par la guerre, entre propagande, mensonges d’État et illusions personnelles. Un roman qui s’inscrit dans l'actualité du conflit russo-ukrainien en s'intéressant aux vies ordinaires, prises dans l'engrenage du destin.
20/08/2025, 10:36
Ramsès Kefi livre un récit nerveux et bouleversant sur la disparition inexpliquée d’une femme, depuis la perspective de son fils. Entre violence contenue, drôlerie tendre et chronique sociale, ce roman court mais dense interroge les silences familiaux et les liens d’appartenance.
19/08/2025, 09:43
Un roman truculent et plein de verve pour une histoire très sombre dans un petit village de pêcheurs de Terre Neuve au XIXe : l'affrontement terrible d'un frère et d'une sœur pour le contrôle du commerce et de la pêche.
18/08/2025, 10:21
Nous sommes au monde par nos corps et nos mots. Par les maux qui en découlent ou dont ils sont les symptômes, également. Exister, c’est être traversé par des sensations et des phrases, chercher une issue au nœud de chair et d’idées que nous sommes, indépendamment du pays qui nous voit naître. C’est d’autant plus vrai dans une ère mondialisée qu’obsèdent des rêves communs, multipliés par la magie publicitaire.
18/08/2025, 10:01
C’est un beau titre, L’exil de la pensée. Le sous-titre l’est encore plus : « Livre – vie ». Je n’ai jamais lu ça ailleurs. Ce recueil d’aphorismes, de variations et de maximes est un vagabondage érudit sur les terres de la littérature, de la philosophie et de la musique, tout ceci est mêlé et entremêlé.
14/08/2025, 10:59
À l'image de l'Histoire russe, complexe et déconcertante, le récit de Lebedev met en scène trois âmes tourmentées, poursuivies par les fantômes du passé, dans une confrontation qui vient questionner les mystères du mal, de la science et de la morale.
13/08/2025, 15:06
Histoire belge : celle de la parade bruxelloise Ommegang de 1549, ressuscitée en 1930 et fêtée chaque été depuis. Un album historique et folklorique pour mieux connaître ce pays. Voilà un album bien curieux que cet Ommegang 1930.
09/08/2025, 16:17
Patrice Duhamel raconte l’histoire d’une photographie qui aurait pu changer le destin de la France. Pierre Péan s’était emparé de ce cliché en 1994 pour Une jeunesse française (Fayard) dans laquelle il est permis de lire François Mitterrand. En août 1994, d’après une archive télévisuelle diffusée dans C à vous, Péan confiait que Mitterrand « adhère complètement au maréchal et à la révolution nationale » dans un premier temps. « On peut dire qu’il est pétainiste à deux exceptions près », ajoute-t-il : « Il est antiallemand et il n’est pas antisémite. »
07/08/2025, 09:00
Voici Ratures, excellent premier court roman écrit par Amanda Bard, artiste, sculptrice et peintre. C’est un texte brillant, extrêmement bien écrit, avec un sens inné de la formule et de la petite note qui fait mouche. Est-ce l’histoire d’une vie ? Sans doute.
06/08/2025, 10:17
Ciel changeant - Haïkus du jour et de la nuit est le quatrième ouvrage que consacre la journaliste Pascale Senk à sa passion pour le haïku. Cette réédition en 2025, chez Pocket, intervient après la parution du numéro 88 - hors série de Psychologies Magazine qu’elle coordonne - dont l’intitulé n’est autre que « Les chemins de la résilience »... Est-ce donc un hasard si l’autrice donne la parole à Lisette Lombé en préface ? Par Sandrine Daraut.
05/08/2025, 12:36
Dans Le temple des nèfles, premier roman d’Anthia Arsac publié par les éditions Paul & Mike, on suit la détective Gaetana Alighieri (alias Tana), accompagnée de son berger malinois Falco, qui se situe, sur l’échelle canine, quelque part entre Scooby-Doo et Rantanplan, dans une enquête aussi déjantée que satirique.
29/07/2025, 17:18
Un jour du XVIIIe siècle, un guerrier Shawnee nommé Tecumseh s’exclama : « vendre nos terres ? Pourquoi ne pas vendre l’air, les nuages et la mer ? ». Tant que nous ne comprendrons pas profondément ce que signifie cette phrase, nous ne pourrons entièrement comprendre qui sont, encore aujourd’hui, les membres des Premiers Peuples du continent américain.
29/07/2025, 17:17
« Le matin de l’enterrement de mon père il faisait gris et humide. Tout pleurait. Jo, Punkin et moi attendions droites et immobiles d’être conduites à l’église dans nos chapeaux à voilette noirs, raides et neufs. » Tout semble commencer par le décès de son père. Un moment de grande déchirure, un fracas. Cet homme à qui il manque une jambe, ce grand conteur, lui a partagé inlassablement les histoires de leurs ancêtres. C’est à son tour de raconter…
29/07/2025, 09:29
Lorsqu'en 1902, Hugo von Hofmannsthal publie la Lettre de Lord Chandos, il n'imagine sans doute pas que ce texte court, d’une apparente simplicité, exprimerait un tournant majeur de la littérature européenne. Rééditée récemment par la « Petite bibliothèque » de Rivages, avec une préface de Claudio Magris, elle conserve aujourd’hui sa remarquable fraîcheur.
28/07/2025, 17:59
Frédéric Vitoux compose avec son dernier livre un récit historique à partir de ce fait divers/mythe judicaire que fut l’affaire de ce procureur Fualdès assassiné sauvagement à l’arme blanche dans la nuit du 18 au 20 mars 1817. Avec le romantisme revisité en feedback, l’écrivain académicien réhabilite l’éminent Henri de Latouche, « sténographe parisien » figure oubliée de l’histoire littéraire.
28/07/2025, 09:57
Le nouveau livre de Philippe Leuckx se présente comme une suite fragmentaire de trente-six unités numérotées, proches d’un journal d’été à la tonalité contemplative et élégiaque. Chaque fragment agit comme un capteur sensible, attentif aux manifestations les plus ténues du vivant : lumière, souffle, mémoire, marche. Plus qu’un récit, le texte propose une poétique du peu, fondée sur une éthique de l’attention aux choses simples et fragiles. Par Fidèle Mabanza.
28/07/2025, 08:45
Les auteurs ont décidé de commémorer le discours de Martin Luther King et les événements d'août 1963 à leur façon, avec un polar sombre et poisseux où se déploie toute la noirceur humaine. Un « polar historique » peu commun mais franchement réussi.
24/07/2025, 10:30
Dans les marais hantés d'Hydrie, les échos d'un massacre résonnent encore. Quinze ans après une trahison sanglante lors de négociations de paix, les baronnies du royaume sont fracturées par une guerre de religion sans merci. Deux femmes se dressent au cœur du conflit : deux sœurs devenues ennemies, deux incarnations d'une haine qui couve depuis trop longtemps. L'une est Esphirène, régente d'une baronnie loyaliste ; l'autre, Ihmane, désormais connue sous le nom de la Veuve Misère, chef des insurgés borésiaques. Entre elles, une querelle familiale devenue guerre théologique.
22/07/2025, 14:56
Depuis que John William Polidori a insufflé la vie littéraire au vampire lors du mythique été 1816 à la villa Diodati, cette figure aux dents pointues a traversé les siècles avec une vitalité inépuisable. Le volume Dracula et autres écrits vampiriques, initialement publié dans la Bibliothèque de la Pléiade en 2019 et porté par Alain Morvan, en témoigne brillamment : oui, il n'y a pas que Dracula, ou Twilight...
21/07/2025, 18:22
David Grann nous emporte au Guatemala, à Cuba et en Amazonie pour trois récits un peu fous, aussi véridiques qu'étonnants. Ces trois histoires, il fallait les dénicher, certes, mais encore fallait-il savoir les raconter, et c'est là tout le génie de David Grann. Une traduction de Valeria Costa-Kostritsky, Damien Aubel, et Marie-Hélène Sabard aux éditions du Sous-sol.
21/07/2025, 10:25
Un beau matin, Christophe Siébert est allé voir son éditrice, Marion Mazauric du Diable Vauvert, et il lui a dit quelque chose du style : « J’ai inventé un minuscule État coincé entre la Russie et l’Ukraine, il compte 4 millions d’habitants. Je vais y raconter tout plein d’aventures bizarres. Ah ! Et aussi, ça me prendra 20 volumes ». Ce à quoi l’éditrice lui aurait simplement répondu : « Ok ! allons-y ! »
18/07/2025, 19:35
Rue Banérgatan, Stockholm, juin 2016. L’été est caniculaire. Un élément qui peut aider à expliquer que Bea et Niklas se sont disputés plus tôt. Lui devait s’occuper d’une réservation, mais ne l’a pas fait. Elle ne rêve que d’une chose : enfin aller à Gotland, au frais, avec sa petite famille. Leurs vacances sont ainsi compromises. Il est désormais plus de minuit, et Niklas ne répond toujours pas aux messages de sa femme – qui commence, sans surprise, à perdre patience…
18/07/2025, 10:47
Peter est un jeune garçon, différent des autres, qui dit ce qu’il pense, un peu torturé, souffre-douleur des brutes de sa classe dont Gus, son voisin particulièrement violent. L’arrivée de Charlie qui va prendre sa défense et vouloir devenir son amie, lui ouvrira de nouveaux espoirs pour alléger un quotidien bien lourd à porter.
17/07/2025, 08:41
« Il est incroyable que la perspective d’avoir un biographe n’ait fait renoncer personne à avoir une vie ». Cette boutade de Cioran ne s’applique guère à la biographie d’Antoinette Fouque sous la plume de Jocelyne Sauvard. En effet, elle relève avec brio le défi d’avoir à faire surgir d’entre ses pages la figure d’une femme, une femme à la raison ardente, au pragmatisme inspiré, à la fougue réfléchie, une femme écartant les césures artificielles pour affronter le réel et pour dire la réalité d’un combat pour les femmes. Texte par Laurence Zordan.
16/07/2025, 14:03
Avec Les héros du peuple sont immortels, Stéphane Oiry raconte l’histoire de Gilles Bertin, de l’ascension du groupe punk Camera Silens qui a animé la scène bordelaise entre 1981 et 1986, d’un braquage désormais fameux, d’un exil douloureux, de relations amoureuses, d’une maladie infectieuse et finalement d’une rédemption salvatrice. Il retrace toute une époque (presque une épopée), à travers une destinée hors du commun et pourtant profondément humaine.
16/07/2025, 13:52
Il y a des livres qui marquent, celui-ci en fait partie. Il frappe autant par ce qu’il raconte, les mémoires de Marie Lafarge écrites depuis sa prison, que par l’aventure éditoriale qu’il représente : celle de cinq jeunes étudiantes en édition de l’Université Bordeaux Montaigne, Mélissa Bajolle, Marie Château, Rosine Desnave, Flavie Gilibert et Eva Griso.
15/07/2025, 12:28
Annie est une Stella. Un robot qui ressemble en tout point à une femme, conçu avec la technologie la plus avancée – un produit de haute qualité, somme toute. Depuis peu, elle appartient à Doug, récemment divorcé, un homme en manque d’affection et de compagnie. Cette amante artificielle est destinée à le satisfaire, en tout point. Un jour, Doug enclenche son intelligence émotionnelle, décidant de faire d’Annie une partenaire à part entière…
15/07/2025, 10:26
Quelque part dans les Alpes en 1908, quatre voyageurs, un homme et trois femmes se pressent de rejoindre la ville d’Aloret-les-Bains, poursuivis par une milice officieusement mandatée par le cabinet du ministre de l’Intérieur. L‘arrivée de ces inconnus et de leurs poursuivants va provoquer du désordre dans cette petite ville tranquille.
15/07/2025, 09:51
Le cœur du poète est « un bazar sans index » et c’est bien pourquoi il faut absolument en écouter le « petit rien » qu’il libère tel un instant gigogne où se glisser, de taille en taille emboîté, jusqu’à cette « infime tendresse/ Qui se dresse dans la pénombre des maux ».
14/07/2025, 08:43
Le sida les a tous deux assaillis ; tous deux ont lutté comme des damnés sur le radeau de l’écriture, les mots plaqués au corps telle une couverture de survie. Le premier, c’est Hervé Guibert, auteur du célèbre À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie (1990, Gallimard) et disparu en 1991 à l’âge de 36 ans – « Sid’assassiné », chantait Barbara.
10/07/2025, 12:21
Hugues Jallon est formel : « C’est le temps où le fascisme commence à exister vraiment. Jusqu’alors, il n’était pas seulement contenu, il était seul. Et en politique, on n’y arrive jamais seul. Désormais, il faut se rendre à l’évidence : l’extrême droite n’est plus seule, elle est bien entourée. »
21/08/2025, 16:50
Marc Graciano publie chez Le Tripode un nouveau roman initiatique et naturaliste, intitulé Celle-qui-sait-les-herbes. Un récit immersif plonge le lecteur dans le quotidien ancestral d’un peuple nomade, guidé par les savoirs d'une prêtresse guérisseuse.
21/08/2025, 14:13
La meilleure amie de Gwen, Sarah, s’apprête à se marier. Heureuse pour elle, Gwen accepte d’endosser le rôle de demoiselle d’honneur, même si elle n’apprécie guère le futur mari et qu’elle doit affronter seule la cérémonie, sans cavalier.
21/08/2025, 08:00
Vienne, 31 juillet 1914. La guerre est à moins de 36 heures. Et pourtant, tout palpite encore de désir, de science, d’art et d’illusions. Raphaela Edelbauer, avec une minutie presque hallucinée, saisit ce moment suspendu entre deux siècles – entre lucidité et folie, traduites de l'autrichien par Carole Fily.
20/08/2025, 09:20
Eleonora Galasso livre le portrait kaléidoscopique d’une femme aussi brillante qu’insaisissable. Une autofiction stylisée, baroque et tendre, qui interroge les frontières entre admiration et fascination destructrice
20/08/2025, 09:15
La rentrée littéraire 2025 s’annonce de nouveau très riche, mais un titre en particulier avait déjà retenu mon attention il y a quelques mois, dès l’annonce de sa sortie : Les fleuves du ciel d’Elif Shafak. La (très bonne) traduction française de Dominique Goy-Blanquet, publiée par Flammarion, paraît ce 20 août, et je peux déjà dire que le voyage en vaut la peine.
19/08/2025, 12:16
La poésie puise son inspiration dans le quotidien… à condition de savoir la reconnaître. Depuis son Québec d’adoption, Alain Raimbault nous livre sous forme de journal intime, des bribes de sa vie, ses impressions, ses pensées, ses interrogations pour affronter le temps de la réalité.
19/08/2025, 10:10
Titiou Lecoq chronique l’existence comme d’autres font leur vaisselle : sans enthousiasme démesuré, mais avec application et une certaine tendresse pour les éclaboussures. Publié chez l’Iconoclaste, La vie ressemble à ça rassemble ses réflexions les plus libres, les plus drôles, les plus précieuses. Une suite de textes brefs qui épousent les contours de la vie comme elle va. C’est-à-dire à la fois mal et merveilleusement bien.
18/08/2025, 10:05
Le roman suit Maud, une trentenaire installée à Saint-Nazaire, comptable, en couple avec Yann et apparemment bien intégrée dans une vie stable et rangée. Un soir d’automne, tout bascule : après avoir accidentellement percuté quelque chose en voiture alors qu’elle jouait à Candy Crush en conduisant, elle prend la fuite, incapable d’affronter les conséquences.
18/08/2025, 09:58
Les éditions Joëlle Losfeld poursuivent avec bonheur la réédition des romans de Jean Meckert (1910-1995). Le dernier en date, La vierge et le taureau, occupe une place à part dans l’œuvre de Meckert. D’abord parce qu’il s’agit du dernier publié sous son propre nom. S’il continue à publier par la suite, ce sera désormais sous le pseudonyme de Jean Amila, bien connu des amateurs de romans policiers. Dernier roman de Meckert donc, La vierge et le taureau est aussi entouré d’une légende noire qui fait de ce livre, une sorte d’ouvrage maudit qui a donné libre cours à de nombreuses spéculations. Par Carl Aderhold
17/08/2025, 09:00
Pour son premier livre, Henry Wise s'inscrit avec efficacité dans la mouvance de ces romans noirs étasuniens, tout imprégnés de la moiteur tropicale et raciste du Southside. Ou quand le rêve américain tourne au cauchemar.
16/08/2025, 11:50
Olivia Bianchi ne signe pas un roman historique ordinaire. Il s’agit d’une immersion toute en nuances, documentée, dans les ultimes années d’une sculptrice broyée par l’Histoire. Le récit épouse la forme d’une enquête fictive commandée par Eugène Blot, fondeur de Claudel, à un photographe chroniqueur chargé de retrouver et d’interviewer l’artiste enfermée à Montdevergues depuis seize ans.
14/08/2025, 10:29
Il est des livres qui vous laissent essoufflé – pas par leur fracas, mais par la lente morsure qu’ils infligent. Kairos, le nouveau roman fulgurant de Jenny Erpenbeck, traduit par Rose Labourie, est de ceux-là. Roman d’amour, certes. Mais surtout autopsie d’un empoisonnement lent, intime, dans un décor historique qui vacille.
14/08/2025, 10:29
« Pourquoi est-il si difficile d’opérer verbalement cette bascule alors que tout le monde semblait croire à tout et surtout n’importe quoi en silence ? » (p.155.) Sophie Pointurier, remarquable pour Femme portant un fusil, revient avec un nouveau récit
14/08/2025, 09:32
Depuis longtemps, le parfum entretient un dialogue intime avec la littérature. Dans les romans comme dans la poésie, il agit en déclencheur de mémoire, en signe de séduction ou en marque d’identité. Un simple effluve suffit à convoquer un souvenir enfoui, à installer une atmosphère ou à révéler un trait de caractère.
14/08/2025, 09:31
Vienne, 31 juillet 1914. La capitale de l’Empire austro-hongrois retient son souffle à l’approche de l’échéance fixée par l’ultimatum allemand. Trente-six heures à peine avant l’embrasement et la métamorphose irréversible du monde, la ville gronde d’une agitation fiévreuse.
14/08/2025, 09:00
Sous la dictature brésilienne, un père et son fils survolent la forêt amazonienne dans un petit avion. Tandis que le premier mène des affaires troubles avec les militaires, l’enfant, plongé dans un roman de science-fiction, suit un groupe d’élus explorant l’espace après la disparition de la Terre
14/08/2025, 08:00
Deux figures féminines dont les voix s’entrelacent dans un Paris saturé de travail, d’amour et de mémoire. Une prose intense qui interroge la filiation, le corps, et la condition des femmes dans l’espace public et intime. Le roman de Cloé Korman ne déçoit pas.
14/08/2025, 07:10
Un Bukowski venu de Bruxelles, quinquagénaire cabossé, oscille entre verres d’alcool, obsessions compulsives et rendez-vous thérapeutiques. Invité à se livrer par l’écriture, il déverse tout. Naît alors un roman qui frappe autant qu’il réconforte, miroir des folies du quotidien.
13/08/2025, 17:03
Dans son nouveau roman, Ken Follett s’attaque à l’un des plus grands mystères de l’humanité : l’édification de Stonehenge, aux alentours de 2500 avant notre ère. Un roman traduit de l’anglais par Pierre Reignier, Odile Demange, Renaud Morin et Christel Gaillard-Paris.
13/08/2025, 16:43
Trois portraits, très parisiens, croqués juste avant la fin du monde, à l’heure où remontent les souvenirs, viennent les regrets et tombent les masques. François Gagey fut diplômé de Sciences-Po puis consultant chez Deloitte avant de devenir avocat. Combustions est son premier roman, truffé de références à la vie parisienne des beaux quartiers (où l’on apprend beaucoup de choses).
13/08/2025, 15:02
L’itinéraire fulgurant d’un historien de l’art rattrapé par ses contradictions et les mutations d’un monde en pleine effervescence. Entre coulisses du pouvoir, scènes artistiques et destins brisés, Andrew O’Hagan signe un grand roman social du XXIᵉ siècle, à l’énergie vibrante et au regard acéré.
12/08/2025, 14:43
Sous la forme d’un roman d’apprentissage inversé, Les Remplaçants de Bernardo Carvalho (trad. Elisabeth Monteiro Rodrigues) explore les vertiges d’une enfance marquée par les convulsions du Brésil des années 1970.
12/08/2025, 07:24
Conjuguez la brutalité de la politique migratoire britannique et les failles humaines de ses exécutants. On obtient alors cette fresque aussi polyphonique que tragique, que dépeint Anders Lustgarten, dans Trois enterrements. Un récit aussi tendu que précis, sans illusion sur le monde qu’il dépeint. Sur une traduction de Claro.
12/08/2025, 07:09
Quand Nancy Huston rassemble un quart de siècle de textes, l'intime croise le politique avec une liberté toujours détonnante. Un recueil testamentaire, volontiers inégal, qui refuse l’apaisement et cherche encore à déranger.
11/08/2025, 19:58
La perte de ses boucles, dont il avait toujours tiré fierté, bouleverse M. Fiorello. Plus encore lorsque trois mèches rebelles persistent, braquant l’attention sur un crâne désormais dégarni. Toutes ses tentatives pour s’en débarrasser échouent. Et si, au lieu de les combattre, ces survivantes devenaient l’amorce d’un nouvel élan ?
11/08/2025, 16:23
Sur les traces d’Eugene Sledge, ancien Marine hanté par l’enfer de la guerre du Pacifique, Bruno Cabanes propose un récit hybride et poignant. Mais à force de superposer les strates mémorielles, Les fantômes de l’île de Peleliu peine parfois à faire émerger une voix propre.
11/08/2025, 10:02
Camille de Toledo revient sur ses écrits de jeunesse pour se guérir de ses déceptions en commentant ses réflexions de l’époque. Il s’immisce en italique, interpellant, annotant ou corrigeant Alexis Mital, son ancienne identité.
11/08/2025, 09:55
