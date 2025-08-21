Les monstres absolus de Pierre Jourde

Oublies ! Oublies ! Qui désire l’oublie ? ça fait plaisir, ça fait mourir.

Depuis L’homme qui rit de Victor Hugo, on sait que la bonne société se joue des bêtes de cirque. On sait aussi que les clowns sont des corps « politiques », au sens où ce sont des êtres de représentation, qui se jouent de nos joies, de nos peurs, de nos désirs, de nos plaisirs, de nos effrois. Après Le Voyage du canapé-lit (Gallimard, 2019), La Première Pierre (Gallimard, 2013) et Pays perdu (L’Esprit des péninsules, 2003), Pierre Jourde revient en cette rentrée littéraire avec un roman nouveau et critique, spectaculaire dans tous les sens du terme, à deux voix, et virtuose.

C’est la grande nouveauté de ces dernières années dans le roman français contemporain que de donner sa parole à différentes voix dans une narration plurielle : chacun des personnages donne sa version du récit ou le fait avancer à sa façon, et c’est au lecteur de s’y retrouver pour ne pas perdre le fil.

Pierre Jourde perpétue cette récente tradition en la confondant aux points de vue des autres personnages, et ce dans un objectif certain et lié au sujet de la monstruosité de faire se confondre le rôle du spectacle parmi la bande de clowns du récit, leurs réflexions sur ce qu’est leur gagne-pain, et, au dernier ou au premier niveau, le narrateur qui joue à la marionnette dans ce tout petit monde. Monstruosité du clown qui hante notre imaginaire, mais aussi monstruosité de l’écueil, qui piège le lecteur en l’égare par la complexité et la polyphonie.

Dans l’obscurité de la petite chambre, nous nous contentions de parler, mais nous parlions comme on fait l’amour. Certaines inflexions étaient des caresses, l’articulation de certaines consonnes était des baisers, sa voix entrait en moi, profondément. Je lui répondais. Nous sommes passés naturellement, avec une sorte d’évidence, de la parole à l’amour. Lorsque nous faisions l’amour, la syntaxe de nos gestes, le rythme de nos mouvements enchaînaient sans discontinuité sur l’histoire que nous racontions, c’était la même histoire, aux infinis développements, une histoire qui nous faisait devenir qui nous étions.

Le clown, outre d’être un monstre imaginaire et imaginé, est aussi un monstre psychologique ; le « fou », ou plus précisément celui que la bonne société assigne comme « fou », est toujours un clown. C’est par le compagnon pédophile de Thalia, Charles, qu’on rentre dans l’univers de la torture institutionnelle de la « médecine » psychiatrique.

Il avait demandé à Charles d’assurer le rôle du manipulateur pendant qu’il donnerait les explications au public. On m’a assise, vêtue d’une simple chemise et d’un jupon, cheveux noués en chignon, sur un fauteuil rembourré d’oreillers, les deux poignets et les deux chevilles attachés aux bras et aux pieds du fauteuil par de solides sangles.

On soulignera, avec toujours autant de distance romanesque, le style réaliste et légèrement lyrique de Pierre Jourde ; un style qui entremêle avec toujours autant de rapidité syntaxique et de mélodie singulière une voix énonciatrice qui se retrouvait déjà dans Carnage de clowns (L’Harmattan, 1999).

Avec Alastair (un des frères de Thalia), par exemple : « La lune a fait son apparition entre les nuages, enveloppée de vapeurs changeantes, pleine et rouge, gonflée de sang, gibbeuse, soufflée de cicatrices comme un organe malade. » Ou avec des accents plus fantastiques pour Thalia : « On avait à peine conscience de progresser le long des rives, toujours semblables. L’heure s’était perdue, le souvenir de la ville se dissipait. Il faisait si sombre ; si lourde, si animale était l’odeur émanée des creux et des replis presque invisibles où s’entrelaçaient des racines qu’il ne m’aurait pas surprise de voir onduler un long serpent, ou quelque autre créature moins identifiable, dont le visage aux yeux fixes viendrait affleurer à la surface d’un bassin mort. »

Si vous recherchez en automne une lecture qui ne terrifie pas mais laisse à la songerie, qui est par

bien de ses aspects sombre et malicieuce, on vous recommandera La marchande d’oublies, que vous

ne sauriez oublier au sein de votre bibliothèque.

Par Alex Delusier

