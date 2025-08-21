Père patrie : dans l'ombre des héros, roman d'une nation fatiguée

Dès les premières pages de Père patrie, le ton est donné. Dans une atmosphère crépusculaire, Joska, vieux héros de guerre confiné dans une résidence surveillée, avance à petits pas, sous l'œil indifférent des soldats et des caméras de surveillance. Le roman de Thierry Beinstingel s'ouvre comme une scène de fin, celle d'une vie rongée par la solitude, où le prestige n'est plus qu'une façade fanée.

Joska n'est pourtant pas un inconnu. À seize ans, par le plus hasardeux des concours de circonstances, il devient malgré lui le visage d'une propagande nationale. Enrôlé de force, sauvé d'une exécution par l'explosion providentielle d'un obus, il est sacré « héros légendaire », modèle de bravoure, enfant-symbole d'une patrie en reconstruction. Beinstingel explore cette trajectoire improbable avec finesse, dévoilant sans grandiloquence les rouages d'une mythologie politique où la vérité historique n'a guère de poids.

Le roman joue habilement sur deux temporalités. D'un côté, le présent étouffant d'un Joska grabataire, cloîtré dans sa propre légende. De l'autre, les souvenirs d'une ascension orchestrée, rythmée par les manipulations, les faux-semblants et l'effacement progressif de l'individu derrière le mythe. La rencontre avec Anke, jeune physicienne aussi brillante que discrète, offre au récit un contrepoint intime, où l'amour, la curiosité et la soif de savoir semblent un temps contrecarrer la mécanique d'État.

Mais Beinstingel ne cède ni à l'emphase romanesque ni au pathos. Son style sec, parfois clinique, refuse la complaisance. Les dialogues sont rares, les ellipses nombreuses, et derrière le vernis d'un roman historique se dessine une allégorie grinçante de la société contemporaine, obsédée par l'image, la surveillance et la glorification creuse du passé.

La lecture exige une réelle attention. Le récit, dense, imbriqué, distille ses informations par fragments, laissant le lecteur recomposer peu à peu le puzzle d'une existence broyée par les injonctions du pouvoir. Si le procédé peut déconcerter, il évite au texte de sombrer dans l'illustration pédagogique ou le cliché patriotique.

Dans ce roman sans éclat héroïque, Thierry Beinstingel signe surtout une réflexion amère sur le vieillissement des corps et des idéologies. La patrie, comme Joska, vacille, s'essouffle, et derrière les discours officiels, il ne reste qu'un homme fatigué, spectateur impuissant de sa propre légende.

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

Par Ewen Berton

Contact : avantparution@actualitte.com