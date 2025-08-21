Celle-qui-sait-les-herbes : un roman d’initiation pastoral

À travers ce roman, Marc Graciano poursuit son travail littéraire singulier, centré sur la reconstitution poétique d’un monde archaïque et pastoral. Celle-qui-sait-les-herbes suit les pas d'un jeune homme en voie d’initiation, entraîné par une femme âgée et respectée, dépositaire des traditions médicinales et spirituelles de son peuple.

Le récit s’ouvre à l’approche de l’hiver, alors que Celle-qui-sait-les-herbes anticipe le retour des grands troupeaux de rennes. Avec le narrateur, elle entreprend l’ascension vers le plateau herbeux où le peuple établira ses campements saisonniers et ses stratégies de chasse. La description minutieuse des paysages, des gestes et des rites traduit l'attention extrême portée par l’auteur aux détails sensoriels et aux savoirs populaires.

L’histoire déroule, au fil des chapitres, plusieurs temps forts : l’observation du passage des rennes, la grande chasse collective orchestrée avec une rigueur éco-responsable, et la transmission patiente des techniques de survie, des remèdes et des gestes du reboutement. À travers ces scènes, Marc Graciano restitue la fragile harmonie entre les hommes et leur environnement, où chaque animal chassé, chaque plante utilisée, s’inscrit dans un cycle respectueux de la terre.

Au cœur du livre, le lecteur découvre aussi un autre fil narratif : celui de l’enfant nommée Nuage, recueillie par Celle-qui-sait-les-herbes après avoir été soignée d’un grave traumatisme. L’auteur dévoile ainsi l’apprentissage long et exigeant des savoirs médicinaux et du lien aux vivants, qu’il s’agisse des bêtes, des plantes ou des membres du groupe.

Fidèle à son style ample et précis, Marc Graciano inscrit ce roman dans la continuité de son œuvre, entre fable anthropologique et hommage littéraire aux sociétés anciennes. Par sa langue ciselée et son regard ethnographique, Celle-qui-sait-les-herbes offre au lecteur une plongée contemplative dans un monde oublié, régi par la patience, l’observation et la connaissance intuitive des cycles naturels.

Sortie le 28 août.

Par Victor De Sepausy

