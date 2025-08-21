Mort de Gérard Chaliand, l’écrivain qui choisit la liberté contre l’institution

Le 21/08/2025 à 13:15 par Hocine Bouhadjera
Né le 15 février 1934 à Etterbeek, commune de la région de Bruxelles-Capitale, d’origine arménienne, Gérard Chaliand grandit à Paris et se forme à l'écart des institutions académiques. Très tôt, il fait le choix d’une indépendance coûteuse « au prix d’une austérité de moine‑soldat », indique Le Monde, afin de préserver sa liberté de mouvement et de pensée. Plus qu’un diplôme, c’est une formation par les livres, les rencontres et l’expérience directe du monde qui a forgé sa trajectoire d’écrivain-voyageur et de stratège indépendant.
Poète, il publie à 25 son premier recueil, La Marche Têtue, chez Gallimard. Polyglotte — il maîtrise le français, l’anglais, l’espagnol et apprend le russe —, il développe une éducation humaniste fondée sur les langues et les lettres, qui deviendra l’un des socles de son œuvre : traductions de poésies, récits de voyages, réflexions géopolitiques.
Sa trajectoire de chercheur et d’observateur des conflits l’a conduit à fréquenter de près les guérillas du monde entier : aux côtés d’Amílcar Cabral en Guinée‑Bissau, dans le delta du fleuve Rouge au Vietnam, en Colombie, au Proche‑Orient, en Érythrée, au Kurdistan iranien, en Afghanistan, au Sri Lanka ou en Irak.
Paradoxalement, au vu de son parcours, il a ensuite enseigné dans les plus prestigieuses institutions, en France, aux États‑Unis (Harvard, UCLA, Berkeley, Polytechnique, l’ENA, le Collège interarmées de défense, etc.), en Asie ou au Moyen‑Orient, mais toujours en intervenant extérieur, professeur invité ou conférencier, apportant au monde académique une vision libre des contraintes institutionnelles.
Auteur d’une œuvre foisonnante comptant plus d’une soixantaine de titres, Gérard Chaliand a traversé les genres et les continents intellectuels. Ses premiers travaux, publiés dès les années 1960 chez Maspero (L’Algérie est-elle socialiste ?, 1964 ; Lutte armée en Afrique, 1967 ; Les paysans du Nord-Vietnam et la guerre, 1968), font de lui l’un des principaux observateurs des luttes de libération et des guerres de guérilla. Cette veine se poursuit avec La Résistance palestinienne (1970) ou Mythes révolutionnaires du Tiers-monde (1976), qui inscrivent sa réflexion dans le contexte des décolonisations et des mouvements insurrectionnels.
Très vite, son regard se déploie à une échelle plus large : aux atlas stratégiques conçus avec Jean-Pierre Rageau (Atlas stratégique, Fayard, 1983 ; Atlas des diasporas, Odile Jacob, 1991 ; Atlas des empires, Payot, 1992 ; Atlas du nucléaire, Payot, 1993), s’ajoutent de vastes fresques sur l’histoire de la guerre (Anthologie mondiale de la stratégie, Robert Laffont, 1990 ; Une histoire mondiale de la guerre, Odile Jacob, 2014).
La diversité de ses écrits se mesure aussi à ses incursions dans l’histoire des civilisations, comme Miroirs d’un désastre. La conquête espagnole des Amériques (1990, réédité en 2018), ou Les empires nomades (1995), et dans l’analyse des menaces contemporaines avec Histoire du terrorisme de l’Antiquité à Daech (Bayard, 2004 ; Fayard, 2015). Ses ouvrages plus récents — Pourquoi perd-on la guerre ? (Odile Jacob, 2016), couronné du Prix du maréchal-Foch de l’Académie française, ou Le Grand Tournant géopolitique (Les Belles Lettres, 2025) — prolongent cette réflexion sur le déclin de l’Occident et les mutations stratégiques mondiales.
À côté de cette œuvre d’analyste, Gérard Chaliand n’a jamais cessé d’écrire en poète. Après La Marche têtue viendront plus tard Feu nomade (Gallimard, 2016), Le vent du hasard (2018) ou Le savoir de la peau (mémoires, 2022). Il a également traduit et édité des recueils de poésie populaire turque et kurde, ainsi qu’une Anthologie de la poésie populaire kurde (éditions de l'Aube, 1997).
Il a été couronné par le Prix Castex (1991), le Prix du meilleur livre de géopolitique (2014) et, donc, le Prix du maréchal-Foch de l’Académie française (2017).
Après avoir longtemps cherché à couper les ponts avec une jeunesse marquée par la mémoire arménienne, il revint plus tard à ses racines, notamment dans son ouvrage Mémoire de ma mémoire (Points, 2014), racontant le poids de l’histoire et du génocide.
Parmi ses autres engagements, on peut citer celui pour le peuple kurde, dont il fut un défenseur fidèle « dès les années 60 », rappelle l'Institut kurde de Paris, dont il fut membre, après avoir co-fondé et été le secrétaire général de l’association France-Kurdistan de 1973 à 1983. « Nous saluons avec respect et reconnaissance sa mémoire », partage l'institut.
Parmi les nombreux hommages rendus à cette grande figure de la géostratégie, celui de Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, qui sobrement appelle une « paix à sa belle âme » ; ou encore de l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier Decottignies, qui partage : « J'eus l'honneur de croiser son chemin au Kurdistan et en Arménie. Mes pensées vont à ses proches, à ses amis et à ses disciples. »
Crédits photo : Peinture murale d'Amílcar Cabral à Praia (Santiago, Cap-Vert, 2019). (Paul Arps, CC BY 2.0)
