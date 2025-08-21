La rentrée littéraire 2025 présentée au Cap Ferret

Le mois d’août s’achève à peine que déjà les annoncent de parution se multiplient. Et pour cause, la rentrée littéraire arrive à grands pas, avec ses promesses de découvertes et d’ébranlements. Dans cette mécanique bien huilée, les festivals servent de tremplin, à l'image de celui qui s’ouvre ce 21 août au Cap Ferret. Pendant trois jours, 16 auteurs et autrices fouleront la place du Mimbeau pour présenter leur nouveau roman et séduire les lecteurs.

Adélaïde de Clermont-Tonnerre ouvrira le festival avec Je voulais vivre (Grasset). L'autrice, qui porte une double casquette de journaliste-autrice, réécrit l'histoire de Milady, un personnage dont Dumas n'a pas livré tous les secrets.

Milady : derrière le mythe, voici la femme

Elle imagine donc, grâce aux indices laissés par l'écrivain, le récit de sa vie. Tout commence par une nuit d’hiver, lorsque le père Lamandre ouvre sa porte à une enfant de six ans, transie de froid et affamée. Ses pieds ensanglantés s’enfoncent dans de petits souliers à boucles d’argent, mais la fillette garde le silence. Tout ce que le prêtre apprend d’elle, c’est son prénom : Anne.

Vingt ans plus tard, Anne est devenue Lady Clarick, femme puissante et enviée, proche des grands de son temps, jusqu’à Richelieu lui-même. Mais derrière cette ascension fulgurante se cache une autre vérité.

Quatre hommes connaissent son passé et sont prêts à l’exposer : sous les traits d’une femme séduisante et redoutable se dessine le visage de Milady. Manipulatrice, traîtresse, empoisonneuse, elle est depuis des siècles un personnage de légende.

Philippe Besson s'attaque au harcèlement scolaire

Le même jour, Philippe Besson présente Vous parler de mon fils, publié aux éditions Julliard. Un roman construit autour d'une thématique d'actualité : le harcèlement scolaire. En effet, l’enquête nationale conduite en novembre 2023 auprès de 17.400 élèves mettait en lumière une réalité inquiétante : en France, plus d’un élève par classe est, en moyenne, confronté au harcèlement scolaire.

Sur la quatrième de couverture, l'auteur s'adresse directement aux lecteurs et lectrices, se passant de tout résumé : « Je vous demande de vous mettre à notre place. Un instant. Rien qu'un instant. Votre enfant vient vous raconter l'humiliation, la persécution, le bannissement. C'est votre fils, votre fille, il a douze ans, elle en a huit ou quatorze. [...] Et il vient vous avouer cela. Vous y êtes ? Vous la devinez, votre stupéfaction ? Votre culpabilité ? Votre douleur ? Votre colère ? Ça vous envahit, pas vrai ? Ça vous submerge, ça vous dépasse, ça vous anéantit. Et ça, ce n'est que le début. Que les toutes premières minutes. »

Nelly Alard face aux violences policières

Le lendemain, vendredi 22, place à Basile Panurgias. Son onzième ouvrage, Le Roman de Vassilis, publié aux éditions Séguier, suit le parcours d’un homme en quête de reconstruction, partagé entre le poids de son passé et l’ouverture vers une vie nouvelle.

Chez Gallimard, Nelly Alard publie La manif, fiction inspirée d’un fait réel de violence policière. L'autrice nous embarque en mai 2016. Agnès et Gilles apprennent que leur fils Romain, a été plongé dans le coma à la suite d’un « incident » survenu en marge d’une manifestation.

Son état est critique. Si la version officielle évoque un projectile lancé par un casseur, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux pointent la responsabilité des forces de l’ordre. La famille dépose plainte, une enquête est ouverte, et l’affaire Romain D. prend une dimension nationale.

Dans les coulisses d'une success-story technologique

Le samedi 23 août, la programmation s’ouvre à l’échange, avec un apéritif littéraire autour de Walden de Thoreau, œuvre phare de la littérature américaine écrite par Henry David Thoreau et illustrée par Jean-Daniel Troubs.

Dans un autre genre, à la frontière du réel et de l’anticipation, Arbon présentera son premier roman : Les Derniers Jours de Harry Yuan (Au diable Vauvert). L'écrivain transporte ses lecteurs et lectrices dans un monde pris entre passions humaines et révolutions numériques.

Un certain Harry Yuan, inventeur visionnaire devenu milliardaire grâce à la révolution numérique, est porté disparu depuis 2006. Il s’est effacé aussi bien du monde physique que des réseaux. Mais, un jour, le narrateur de ce roman reçoit une invitation énigmatique à se rendre sur une île grecque.

Dans une demeure spectaculaire, il retrouve le fameux Harry Yuan, prêt à lui raconter le récit hors norme de son existence. Argent, succès, amour, déclin, vengeance : une trajectoire romanesque jalonnée de rebondissements.

Rachid Benzine devient libraire à Gaza

Dans un autre registre, Rachid Benzine, qu'ActuaLitté a découvert avec la parution des Silences des pères aux éditions du Seuil, revient pour cette rentrée littéraire avec L'homme qui lisait des livres, cette fois-ci publié aux éditions Julliard.

Les lecteurs et lectrices voyagent au milieu des ruines de Gaza, où un vieil homme attend, entouré de livres aux pages usées. Il espère qu’un jour, quelqu’un s’arrêtera pour l’écouter. Lorsqu’un jeune photographe français le découvre, il ne sait pas encore qu’il s’apprête à plonger dans une mémoire douloureuse.

« N'y a-t-il pas derrière tout regard une histoire ? Celle d'une vie. Celle de tout un peuple, parfois », confie le libraire. Commence alors le récit d’un homme pour qui les mots sont devenus refuge, résistance et patrie. À travers lui, une vie s’écrit dans les marges de l’exil, des drames, et des espoirs déçus.

