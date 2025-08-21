Fasciné par les mots et les animaux, Michel Fessler est mort

Le scénariste et réalisateur français Michel Fessler est mort ce mardi 19 août, des suites d'une maladie, à l'âge de 70 ans. Il laisse derrière lui une quarantaine d'œuvres, auxquelles il aura participé en tant que scénariste ou qu'il aura menées, derrière la caméra. Sa carrière démontre un élan notable pour la mise en avant des mots et des animaux.
Le 21/08/2025 à 12:52 par Antoine Oury
Publié le :
21/08/2025 à 12:52
Courts et longs-métrages de fiction, documentaires et même un roman : la créativité de Michel Fessler s'est exprimée de bien des manières. Né en 1955 à Lyon, il grandit toutefois en Centre-Afrique et au Sénégal, où sa passion pour le cinéma le conduit à ouvrir deux salles d’art et d’essai dans sa ville, comme le rappelle le ministère de la Culture.
Il met pour la première fois sa plume au service de l'écran pour adapter le roman L'Année de l'éveil (Éditions P.O.L, 1989) de Charles Juliet, devenu un long-métrage réalisé par Gérard Corbiau en 1991. Les deux hommes se retrouveront autour du projet Farinelli (1994), mais la filmographie de Michel Fessler restera marquée par l'art de l'adaptation.
Au début des années 2000, il participe ainsi à l'écriture de T'choupi, film d'animation franco-luxembourgo-sud-coréen réalisé par Jean-Luc François et tiré de la célèbre série de livres jeunesse de Thierry Courtin. Quelques années plus tard, il fait l'expérience du documentaire grand public avec L'Odyssée de l'espèce de Jacques Malaterre (2002), et surtout avec La Marche de l'empereur de Luc Jacquet (2004), un immense succès.
En 2008, il croise le chemin du réalisateur franco-cambodgien Rithy Panh à l'occasion du film Un barrage contre le Pacifique, dont il cosigne le scénario avec lui, d'après le récit de Marguerite Duras.
Il participe ensuite à l'écriture d'Un Juif pour l'exemple, de Jacob Berger (2016), d'après le roman homonyme de Jacques Chessex. Quelques années plus tard, il s'investit dans l'écriture d'un autre film se déroulant aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, Le Chemin du bonheur, de Nicolas Steil (2022), inspiré par le roman Le cinéma de Saül Birnbaum de Henri Roanne-Rosenblatt (Genèse Éditions).
Changement d'ambiance, la même année, avec Le Petit Nicolas : Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?, un film d'animation d'Amandine Fredon et Benjamin Massoubre, basé sur l'œuvre de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé.
En 2024, Michel Fessler signe son premier long-métrage en tant que réalisateur, Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. Ce film synthétisait une carrière, puisqu'il mêlait la fiction - le scénario était inspiré du roman Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois de Felix Salten - et documentaire — de véritables animaux étaient filmés.
Notons que Michel Fessler a publié un roman, Le sang des miroirs (Télémaque, 2023), qui se déroulait sous le règne de Louis XIV, pendant la construction du château de Versailles.
« Michel Fessler laisse derrière lui une vie d’écriture, de cinéma et des dizaines d’adaptations, qui lui survivront indéniablement », souligne la ministre de la Culture Rachida Dati dans un hommage.
Photographie : Michel Fessler, en 2008 (Madolenna, CC BY 3.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 17/05/2023
239 pages
Editions Télémaque
22,00 €
