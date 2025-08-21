Yam Yam, ex-Géo Ado, s’associe à l’école toulousaine du manga

Après vingt-six ans d’existence, Géo Ado tourne une page. Le titre pour adolescents, lancé en 1999 par Milan Presse, se rebaptise Yam Yam. Ce nouveau nom signe un repositionnement éditorial : moins centré sur la découverte du monde, davantage sur les univers culturels des lecteurs. Pop culture, cinéma, sport, mais surtout manga constituent désormais l’ossature du magazine.

La formule change également de rythme. De mensuel, il devient bimestriel, avec cent pages par numéro, et proposera deux hors-séries par an. Chaque publication s’articulera autour d’un thème culturel ou sociétal lié à l’univers et aux préoccupations adolescentes, traité à travers des enquêtes, des témoignages... et des extraits de mangas.

Un pied dans la ville Rose...

C’est sur ce dernier point que l’éditeur innove, en lançant un partenariat avec l’École Internationale du Manga et de l’Animation (EIMA), fondée en 2016 à Toulouse. L’idée ? Créer « un projet unique, qui mettra en lumière la nouvelle génération de mangaka francophones », assure la maison dans un communiqué.

Et pour cause, cette école n’est autre que l’héritière de Toulouse Manga, structure ouverte en 2012, établissement et forme aujourd’hui de futurs auteurs et autrices à travers un cursus de trois ans. Ces derniers bénéficient d’une formation complète, où ils apprennent le dessin, la scénarisation, l’animation, mais aussi les langues comme le japonais ou l’anglais. Des rencontres avec des éditeurs sont également organisées tout au long du cursus, pour permettre aux élèves de créer un réseau avec le monde du livre.

En quelques années, l’établissement s’est imposé comme une référence en France, pays où les cursus spécialisés dans le manga restent rares. Plusieurs diplômés ont déjà publié chez Dupuis, Ankama, ou encore Webtoon Factory.

... et l’autre en librairie

En parallèle, le magazine lance sa propre application. Les lecteurs pourront ainsi prolonger l’expérience et en apprendre plus sur les thématiques à travers des vidéos, des quiz ou des playlists. L’aspect littéraire ne sera pas en reste, puisqu’elle permettra de lire en intégralité les mangas proposés dans le magazine. Rien que ça.

Et si la lecture numérique n’emballe pas le public, ce dernier pourra se rendre en librairie. De fait, une collection de livres a été lancée pour publier au format papier les créations proposées en ligne. Les deux premiers titres, disponibles depuis le 22 janvier 2025 en librairie, sont This Must Be Love, de Eum-sae Lee et Dodo (trad. Sarah Ozkalp), une romance coréenne qui regroupe voyage dans les années 1980 et culture K-pop, et Moon et Iro, de Wonsanji (trad. Laïla Sarah Kezzi) une histoire d’amitié dans une atmosphère de film Ghibli.

À LIRE – Mangas : pourquoi les versions pirates séduisent toujours plus ?

Milan Presse espère ainsi capter une pratique devenue centrale dans les lectures adolescentes. Il s’agit en effet, selon l’Arcom, du cinquième genre littéraire le plus lu dans l’hexagone. En 2024, 36 millions d’exemplaires ont été vendus rien qu’en France, générant 309 millions € de chiffre d’affaires, soit 11 % du marché total de l’édition littéraire.

Crédits image : © Milan Presse, couvertures du premier numéro de Yam Yam

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com