L’Homo logisticus face à la mégamachine : sortir de l’emprise numérique

Dans un monde saturé de flux, d’infrastructures invisibles et de dépendances massives à la logistique globale, l’écologie ne peut plus se cantonner à une posture morale. La sixième édition du festival Agir pour le Vivant choisit de repolitiser la matérialité de nos existences pour mieux reconstruire nos interdépendances.

Sortir des abstractions : une écologie incarnée

Longtemps pensée à travers des images lointaines – la forêt intacte, le glacier majestueux, le geste vertueux –, l’écologie contemporaine est convoquée ici dans sa réalité brute : câbles sous-marins, data centers, lignes à très haute tension, transport et logistique. Bref, ce que le festival nomme la condition de l’Homo logisticus.

Le mercredi 27 août, la journée interroge une question centrale : comment se libérer des chaînes matérielles qui organisent nos vies ? Comment résister à la mégamachine sans s’effondrer nous-mêmes ?

Infrastructures et pouvoir : une écologie géopolitique

À 9h, la philosophe Fanny Lopez ouvre la journée avec un café-débat Sortir de l’emprise de la mégamachine (Place Nina Berberova), où elle décortique l’architecture technique de notre dépendance énergétique et appelle à la fissurer par l’action collective.

À 10h30, deux rendez-vous se déploient :

• une discussion marchée sur les infrastructures numériques dans les Bouches-du-Rhône (Place Nina Berberova), avec le collectif Le nuage était sous nos pieds et Jean-Luc Moya,

• un atelier d’arpentageVers un partage démocratique de l’énergie (Place Nina Berberova), proposé par La Coop des Milieux.

La matinée est également ponctuée d’une conférence de presse (10h00, Place Nina Berberova) autour du projet de ligne aérienne THT en Camargue et Crau.

Justice environnementale et dépendances globales

L’après-midi s’ouvre à 14h par deux propositions :

• le salon d’écoute Écouter la fin du monde (Cinéma du Méjan), un voyage sonore à travers nos imaginaires catastrophes,

• la table ronde Lutter contre le numérique et son monde : éléments de réflexion technocritique (Chapelle du Méjan), avec David Maenda Kithoko (Génération Lumière) et Marcelle Dulac (Soulèvements de la Terre).

À 16h, la Chapelle du Méjan accueille une autre table ronde, À contre-courant, un autre numérique est-il possible ?, réunissant Noémie Levain (Quadrature du Net), Agnès Crépet (Fairphone) et Doriane Timmermans (association Constant). Ensemble, ils explorent les voies concrètes pour sortir du métabolisme extractiviste qui alimente le numérique global.

Du global au local : se réapproprier le pouvoir d’agir

À 18h, Place Nina Berberova, l’assemblée populaire Retrouver nos puissances démocratiques propose un temps collectif de partage de pratiques citoyennes. Puis, à 19h30, l’Université du Vivant #3 présente son exposition-banquet, moment convivial accompagné d’un DJ set de la Discothèque Nationale de Belgique.

Enfin, la soirée se clôt à La Croisière (21h00) avec Belém Night, carte blanche au festival brésilien Se Rasgum, qui transporte Arles au cœur des rythmes amazoniens.

Reconstruire depuis le tangible

Au-delà des discussions, la journée intègre aussi des restitutions de résidences (Favoriser la cohésion sociale par et pour le vivant à la Verrerie, Eau, gouvernance et territoires à l’ENSP), et la résidence Faire école depuis les milieux vivants (26-27 août) autour du Jardin planétaire de Gilles Clément.

Autant de propositions pour réancrer l’écologie dans le concret, le quotidien, l’expérimenté.

Le programme Homo logisticus déploie ainsi une écologie débarrassée de l’abstraction : une écologie qui interroge production, consommation, énergie, réseaux et logistique, et qui engage à repenser nos vies depuis leurs fondations matérielles. Un projet politique radical, enraciné dans le tangible, qui refuse de déléguer nos existences aux flux invisibles de la mégamachine.

Crédits photo : ncassullo CC 0

DOSSIER - Arles : Agir pour le vivant 2025 fait vibrer l’écologie en actes

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com