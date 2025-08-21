L'Héritage du Chevalier Noir : Batman en plein Lego trip

Développé par TT Games et publié par Warner Bros. Games, ce Lego Batman : L'Héritage du Chevalier Noir s'inscrit dans la lignée de plusieurs aventures à base de batbriques. Lego Batman, le jeu vidéo (2008), développé par Traveller's Tales, avait été suivi par Lego Batman 2 : DC Super Heroes (2012) et Lego Batman 3 : Au-delà de Gotham (2014).

Cette fois, TT Games et Warner Bros. voient grand, puisque le personnage en Lego aura droit à un jeu en monde ouvert, mais aussi à un système de combat largement inspiré de la série Arkham. Côté parodie, les films de Nolan, ou encore le long-métrage plus récent de Matt Reeves en prendront pour leur grade.

Annoncé sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC, le titre n'a pas encore de date de sortie précise, l'année prochaine.

