L’oreille absolue : ritournelle polyphonique

« Rien de nouveau, rien d’extraordinaire. La vie nulle de d’habitude avec rien dedans, à part les crimes à la radio, mais on les voit jamais. Si seulement je pouvais être témoin d’un crime, pense Matis, ça me ferait un changement. »

Pour 5 €, Matis a fait un pari avec Lennon : il va disparaître. Comme par magie, jusqu’à 20 heures, plus personne ne saura où il est. Comment Lennon saura-t-il qu’il a réussi son coup ? Parce que ce sera évident, point.

Lui qui s’ennuie en classe, qui n’aime que courir et sauter, ne supporte plus de rester coincé. Il a besoin de mouvement, d’aventure. Sauf que Matis n’avait pas imaginé que son tour de passe-passe le mène jusqu’à une scène quelque peu déroutante : là, dans la grange, « un homme aux yeux bleus, au ventre énorme », un nœud coulant à la main.

Cet homme, c’est Raoul. Il est ruiné, épuisé, a l’impression d’avoir tout raté. Alors il a « décidé de décéder », pour ne pas avoir à faire face à la pile de courrier sur la table. Après, c’est sûr, tout ira mieux. Mais voilà que le gamin a les yeux rivés sur lui. Il l’a reconnu : le monsieur de l’orchestre, qui joue comme personne d’autre, qui fait résonner toutes les notes avec évidence.

Mais ceci n’est pas l’histoire de Matis et Raoul. En tout cas, pas tout à fait. Ce duo attendrissant partage le devant de la scène avec Madeline, qui rend visite à son fils Soren, dans le coma depuis peu. On lui dit qu’il peut l’entendre, qu’il faut lui parler — mais elle n’a rien à raconter. Elle ne sait pas que ce soir, elle va croiser le chemin d’un amour qui lui transperce le cœur.

Un certain Vincent, qu’elle prétend ne pas connaître depuis déjà 3 ans. On rencontre aussi Jacques, qui repense au passé. Ce concours de musique, notamment, en compagnie d’un certain Raoul, alors qu’ils n’étaient qu’adolescents : « Mal assortis. Deux garçons qui n’auraient jamais dû se rencontrer et ne trouvaient rien à se dire dès qu’ils avaient achevé leur travail sur la musique. »

Puis vient Goneril, qui « a pris l’habitude de parler en vain, de s’exprimer au cas où », même si son fils Hugo ne l’écoute jamais. Le casque sur les oreilles, agacé par chaque son et geste produit par sa mère, il se cloître dans sa chambre…

Chaque chapitre commence par une même ritournelle, un moment suspendu dans le temps. On s’arrête pour observer la nature, les plantes, les oiseaux et les insectes. Le froid de l’hiver. Le silence. On en profite aussi pour énumérer tous les accidents et maladies qui auraient pu être la cause d’un décès — mais qui, comme par miracle, ont changé d’avis à la dernière minute. Un équilibre qui se rétablit, certainement pour répondre à la demande de Monsieur le Maire ; que personne ne vienne renflouer les rangs du cimetière déjà plein à craquer.

Avec L’oreille absolue, Agnès Desarthe nous offre un roman où les voix et les âmes s’entrelacent avec délice. Si tous les personnages rencontrés au fil des pages ne semblent pas être destinés à se croiser, un élément crucial les rassemble : leur appartenance à l’harmonie municipale. La musique, fil conducteur, rythme ces morceaux de vie. Amour, amitié, solitude, deuil, regrets et autres coups du destin forment cette fresque humaine qui touche en plein cœur. Ici, pas de grand retournement de situation ou de péripétie haletante ; seulement des êtres en quête de sens, animés par des émotions complexes.

