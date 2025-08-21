Le caricaturiste Grandville à la une sur France 3 Grand Est

Le jeudi 11 septembre prochain, en deuxième partie de soirée, France 3 Grand Est s'intéressera à une figure nancéienne, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Grandville. Ce grand maitre de l'illustration et plus particulièrement de la représentation d'animaux anthropomorphes a su, en bon caricaturiste, relever et moquer les mœurs de son époque.

Les fans de Queen connaissent même ce caricaturiste visionnaire, car un de ses dessins inspira la pochette de l'album Innuendo (1991) du groupe. Le Jongleur des Mondes fut en effet repris par le designer Richard Gray, tandis qu'une autre illustration, tirée d'Un autre monde de Taxile Delord (Henri Fournier, 1844), figure au dos de la pochette.

La pochette de l'album Innuendo, de Queen (1991)

Farouche défenseur de la liberté de la presse, enfant de la Révolution française, ami de Balzac, Grandville s’attire les foudres de la censure en caricaturant Louis-Philippe et ses méthodes répressives, avant de se tourner vers l’illustration de grands classiques comme Les Fables de La Fontaine, Robinson Crusoé ou Les Voyages de Gulliver.

Ses derniers dessins célèbrent la nature, le rêve et illustrent son rejet des valeurs matérialistes de son époque. Guidé par ses personnages, dont l’Éléphant, le film mêle animation et images réelles pour révéler la vie de Grandville et la modernité saisissante de son œuvre, qui a influencé nombre de créateurs jusqu’à aujourd’hui.

France 3 Grand Est diffusera Grandville, ou l'art de singer le monde, un documentaire de 52 minutes, réalisé par Fabrice Chaboissier, coproduit par France 3 Grand Est, Infini Productions et La Clairière Ouest. Le programme sera aussi disponible sur la plateforme france.tv.

Photographie : Infini Productions

