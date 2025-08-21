Tiny Bookshop, un jeu pour être libraire, sans les prises de tête

Ouvrir sa propre librairie compte sans doute parmi les rêves de nombreux lecteurs. Mais, alors que le marché du livre marque le pas en France et que les loyers des baux commerciaux se révèlent parfois élevés, l'entreprise n'est pas sans risques... Aussi, pourquoi ne pas se faire la main sur une simulation vidéoludique ?

Tiny Bookshop, développé par le studio allemand neoludic games et édité par Skystone Games, offre cette opportunité, sous la forme d'un cozy game qui allie divertissement et relaxation. Dans la lignée d'Animal Crossing et de Harvest Moon, il invite les joueurs à imaginer, gérer et entretenir leur propre librairie itinérante.

L'enseigne s'installe à Bouquainville, une ville balnéaire qui abrite un grand nombre de lecteurs et lectrices, répartis dans différents lieux (la grande plage, le méga marché, l'université, la place du front de mer...).

Comme au sein d'une véritable librairie — dans l'idéal —, les joueurs devront avant tout conseiller les ouvrages les plus appropriés à chaque client, mais il faudra aussi décorer avec goût les lieux, pour attirer le chaland. Selon l'ambiance installée dans le commerce, certains genres se vendront par ailleurs plus que d'autres...

Pour s'approvisionner en ouvrage, les libraires virtuels peuvent acheter des cartons de livres, neufs ou d'occasions : le prix varie en fonction des informations disponibles sur les titres [si les captures d'écran sont toutes en anglais, le titre est disponible en français, NdR]. Une donnée cruciale lorsqu'il s'agit de faire se rencontrer un livre et un lecteur...

La librairie sans les inconvénients

Tiny Bookshop a trouvé son inspiration dans une véritable librairie, The Custard Square Bookshop, située à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Raven Rusch et David Wildemann, respectivement designer sonore et programmeur du jeu, ont découvert le lieu en 2019 et « en sont immédiatement tombés amoureux », explique le studio neoludic games.

La perspective ludique s'est rapidement invitée dans la relation, mais à travers un jeu de cartes. Familiers de l'univers vidéoludique par leurs études et plusieurs expériences de développement pour des musées ou des écoles, ils se sont ensuite attelés à la création de Tiny Bookshop en 2022, un an après la création de la structure neoludic games.

« À nos yeux, Tiny Bookshop incarne ce rêve de gérer un petit commerce au sein d'une communauté, quand l'argent n'est pas la finalité. À la manière des mouvements tiny house [des maisons, souvent pensées de manière écologique, aux dimensions modestes, NdR] et van life [qui valorise le voyage de proximité, régulièrement en van], ce rêve est d'autant plus puissant qu'il offre une alternative au paysage du capitalisme éhonté dans lequel nous sommes souvent enfermés », commente l'équipe de développement.

À LIRE - GoT, Deadpool, Invincible... Les jeux vidéo, licences des affaires

Le titre développe une petite histoire, signée par Charlotte Zapfe, qui permet d'accompagner les tâches du quotidien. Si l'aspect économique de la librairie est présent, Tiny Bookshop se concentre plus spécifiquement sur les relations humaines avec les habitants de Bouquainville, et la manière dont la librairie peut améliorer leur quotidien. Ici, pas de contraintes liées aux retours, de surmenage en raison de la surproduction d'ouvrages ou encore vitrines dégradées...

Photographies : neoludic games

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com