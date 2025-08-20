On achève bien les hommes : de la piste de danse à Jean Pormanove

La Grande Dépression, décor du désespoir

Dans l’Amérique ruinée des années 1930, les marathons de danse tenaient lieu à la fois de distraction populaire et de loterie désespérée. Pour quelques cents, le public assistait jour et nuit à l’épuisement progressif des concurrents.

Pour les participants, il s’agissait d’un pari de survie, la promesse d’un repas ou d’un prix dérisoire. McCoy, marqué par son expérience à Hollywood, y inscrit l’histoire de Gloria et Robert, deux jeunes précipités dans une compétition absurde. À bout de forces, Gloria supplie qu’on l’achève, « comme on abat les chevaux ».

Le style sec et désenchanté de McCoy s’inscrit dans le courant hard-boiled américain, mais le roman prend une dimension plus existentielle, presque kafkaïenne. Derrière l’anecdote sociale, il met en scène l’absurdité d’une vie réduite à un concours sans fin, réglé par des règles arbitraires et une fatalité implacable.

Entre fascination et malaise

À sa sortie, They Shoot Horses, Don’t They? choque. The Nation note : « Were it not in its physical details so carefully documented, it would be lurid beyond itself. » (« Si ses détails matériels n’étaient pas si soigneusement documentés, il serait sensationnaliste au-delà de toute mesure. ») The New Republic y voit un récit « sordid, pathetic, senselessly exciting ». (« Ignoble, pathétique, follement (ou atrocement) excitant. »)

En France, lors de la traduction en 1946, l’accueil est teinté d’admiration. Jean Blanzat, dans Le Figaro littéraire, souligne que « personne ne sait mieux que les Américains se servir du roman pour représenter la condition moderne de l’homme ». Mais d’autres, comme L’Humanité, reprochent au livre de montrer la misère sans alternative, une « mystique de résignation ».

Du ticket d’entrée au clic en ligne

Cette économie du désespoir trouve un écho troublant dans le monde du streaming. Hier, on payait un ticket pour voir souffrir les danseurs ; aujourd’hui, ce sont les clics, les abonnements et les dons qui transforment la douleur en valeur marchande.

Défis extrêmes, « lives » sans fin, humiliations répétées : la fatigue, l’angoisse ou l’humiliation deviennent autant de leviers d’attention. Les plateformes, qui prélèvent leur part sur chaque transaction, monétisent cette surenchère et ferment souvent les yeux tant que l’audience grimpe.

Quand le spectacle devient domination

L’histoire tragique de Jean Pormanove, mort après avoir été malmené en direct sur Kick, résonne étrangement avec les pages de McCoy. Là encore, une personne vulnérable s’épuise sous le regard complaisant du public, encouragé à payer pour voir toujours plus.

Guy Debord n'écrivait-il pas dans La Société du spectacle : « Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une représentation. » Neil Postman, dans Se distraire à en mourir (trad. Thérèsa de Cherisey), montrait pour sa part comment le divertissement engloutit le sérieux de la vie publique.

Une leçon toujours actuelle

De la salle de bal des années 1930 aux écrans connectés de 2025, la logique reste la même : transformer l’humiliation et la douleur en contenu rentable. La curiosité et la recherche d’émotions fortes suffisent à générer de l’argent et à maintenir la machine en marche.

Alors, oui : L’adaptation de Sydney Pollack, en 1969, avec Jane Fonda, a prolongé la postérité du roman, le hissant au rang de référence culturelle majeure. Mais depuis sa rédaction et le scandale qui suivi sa parution, la leçon de McCoy s’impose : dans nos sociétés, une vie humaine peut être bradée au prix d’un ticket d’entrée ou d’un clic. Et l’industrie du spectacle prospère toujours plus sur la misère humaine.

