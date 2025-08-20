Paris : la bibliothèque James Baldwin élue la plus verte du monde

Installée dans le 19e arrondissement, la bibliothèque James Baldwin décroche la première place dans la catégorie « Grand projet ». Conçu dans un bâtiment hybride partagé avec le Refugees Home, l’établissement associe architecture durable — toits végétalisés, panneaux solaires, matériaux biosourcés — et mission sociale. Lieu d’accueil pour des publics marginalisés, dont les réfugiés, sourds ou LGBTQIA+, elle multiplie les partenariats (Emmaüs, Singa) et s’impose comme un symbole de justice dite réparatrice.

La bibliothèque James Baldwin a ainsi transformé l'ancien lycée hôtelier Jean Quarré des années 1970 en un espace culturel et social innovant. La conception a privilégié une empreinte écologique maîtrisée sur une superficie de 2800 m² bâtis dans un parc total de 6000 m². L’objectif : lutter contre les îlots de chaleur urbains et favoriser la biodiversité, tout en rendant le bâtiment accessible à tous (personnes à mobilité réduite, sourdes, malvoyantes…).

La Shenzhen Yantian Library (Chine) décroche la 2e place : installée dans les anciens locaux du groupe Vanke, elle est devenue un hub culturel de 120.000 m² fonctionnant à 85 % d’énergie verte. La Donelson Branch de Nashville (États-Unis) obtient la 3e place avec son bâtiment certifié LEED Gold, qui associe design durable et ateliers communautaires sur l’écologie.

Dans la catégorie « Projets », la première place revient à la bibliothèque de l’université Thammasat (Thaïlande), avec From Waste to Wealth. Ce programme de recyclage et de sensibilisation a permis de détourner plus de 6 tonnes de déchets et de réduire de 20 tonnes les émissions de CO₂.

La Maison de l’Environnement de Lyon reçoit la deuxième place pour son prix Lire pour Agir, qui valorise chaque année six ouvrages dédiés à la transition écologique. La Fondation Manuel Viegas Guerreiro (Portugal) complète le podium avec sa bibliothèque jeunesse « Our Common Home », qui mêle lecture et découverte de la biodiversité locale.

Enfin, la bibliothèque municipale Ivan Goran Kovačić de Karlovac (Croatie) obtient une reconnaissance spéciale grâce à son « Green Festival », qui mêle conférences, marchés de producteurs et initiatives de recyclage.

Soutenu par Library Juice Academy et De Gruyter, le Green Library Award entend être une vitrine internationale des bibliothèques qui inventent des modèles durables, inclusifs et solidaires

Crédits photo : James Baldwin Library, Paris, France. IFLA

Par Hocine Bouhadjera

Par Hocine Bouhadjera