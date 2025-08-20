Pour aider les habitants à lire, le Danemark baisse le prix des livres

Depuis fin mars 2025, un « borgerforslag », ou proposition citoyenne, invite à supprimer la TVA sur tous les livres, qu’ils soient imprimés ou numériques. Objectif affiché ? Rendre la littérature plus accessible à tous, contribuer à la diffusion du savoir et renforcer la culture du livre dans une société où il reste, malgré tout, encore cher. Le temps presse : la proposition doit atteindre 50 000 signatures avant le 23 septembre.

« Il est proposé que le Danemark instaure une exonération de TVA sur l’ensemble des livres, qu’ils soient imprimés ou numériques. L’objectif est de stimuler le goût pour la lecture, de favoriser la formation culturelle et de garantir un accès équitable à la littérature », peut-on lire dans le borgerforslag.

« Actuellement, le pays applique le taux de TVA le plus élevé de l’Union européenne sur les ouvrages, ce qui limite l’accès des citoyens à la lecture et au savoir. Avec cette mesure, nous souhaitons réduire l’impact des contraintes économiques et offrir à chacun la possibilité d’accéder plus facilement à la connaissance, à la littérature et aux expériences culturelles. »

Coalition culturelle à l’unisson

Le message est relayé par un front uni : la Dansk Forfatterforening (l’association des écrivains danois), Dansk Erhverv, les éditeurs, les libraires et les auteurs de fiction prennent la plume dans un appel commun — publié dans Berlingske en mars 2025 — où ils exigent la suppression d’une taxe qu’ils jugent contre-productive.

Une approche d’autant plus argumentée qu’elle s’appuie sur une enquête de 2024 indiquant que 23 % des Danois achèteraient plus de livres si les prix baissaient de 20 %, et que ce taux monte à 41 % chez les 18–29 ans.

En arrière-plan plane un constat inquiétant : les compétences en lecture des enfants semblent s’affaiblir. Les résultats des évaluations PIRLS et PISA font état d’une baisse notable, tandis que la motivation pour lire décroît, en particulier chez les plus jeunes.

Politique et pragmatisme : un projet engagé

Dans ce contexte, une TVA zéro paraît un levier concret — même s’il ne suffira pas à lui seul à inverser la tendance —, en rendant les livres plus abordables et, par ricochet, la lecture plus attrayante.

Le débat a franchi un nouveau cap en juin 2025 : le parti Venstre, par la voix de son porte-parole culturel, Kim Valentin, a exprimé son soutien à la recommandation de supprimer la TVA sur les livres, notamment imprimés. Ce soutien politique valide la mobilisation citoyenne et culturelle.

À LIRE - Pour que les livres soient moins chers, partout dans le monde

Le 30 juin, le ministre de la Culture, Jakob Engel‑Schmidt, a à son tour annoncé son intention de porter le projet dans le cadre des négociations budgétaires – tout en soulignant qu’il restait à déterminer si cela serait inclus dans le budget de l’année suivante. Il a cependant évoqué un coût estimé pour les finances publiques pouvant atteindre 300 millions de couronnes par an.

Dans la foulée, le ministère de la Culture a débloqué 24,4 millions de couronnes afin de promouvoir la lecture et le plaisir de lire chez les plus jeunes, via les écoles et bibliothèques, souligne Ni.dk. Un signal fort : le livre, rappelé sous un jour stratégique, incarne à la fois culture, éducation et cohésion sociale.

Puis, la grande nouvelle : le gouvernement danois supprime la TVA de 25 % sur les livres. Présentée par le ministre de la Culture Jakob Engel-Schmidt le 20 août, la mesure sera inscrite dans le projet de loi de finances et représente un coût estimé à 330 millions de couronnes par an.

L’objectif affiché est de rendre la lecture plus accessible et de lutter contre la “crise de la lecture” dans un pays qui imposait jusqu’ici la taxe la plus élevée au monde sur les livres. Libraires, éditeurs et auteurs, qui réclamaient cette réforme depuis longtemps, saluent une décision historique.

Un récit qui prend forme… et sous surveillance

Le fil est limpide. Au cœur de ce combat, un enjeu démocratique : garantir une culture littéraire vivante, diverse, et accessible. Une économie plus juste, où le livre — ce compagnon de réflexion et d’imagination — ne reste pas un luxe réservé. La suppression entraînerait mécaniquement une baisse du prix de vente des livres, mais le ministre a souligné qu’il suivrait de près l’évolution du marché.

Il redoute en effet que certains acteurs de la chaîne du livre – éditeurs ou distributeurs – soient tentés de conserver une partie de l’avantage fiscal afin d’augmenter leurs marges, plutôt que de le répercuter aux lecteurs. « Je viendrai observer attentivement comment les prix évoluent, a-t-il déclaré. Si l’on constate que la suppression de la TVA ne profite qu’aux profits des maisons d’édition et que les prix ne baissent pas, il faudra se demander si la mesure est réellement justifiée. »

En posant cette condition, le gouvernement cherche à s’assurer que l’investissement public serve effectivement la démocratisation de la lecture. La mise en garde vise aussi à rassurer l’opinion : l’argent du contribuable n’est pas destiné à enrichir une industrie déjà subventionnée, mais à soutenir l’accès du plus grand nombre aux livres.

Saluée par les éditeurs d'Europe

Dans un communiqué, la Fédération des éditeurs européens, qui milite depuis sa création pour un taux zéro ou réduit de TVA pour les livres, salue cette avancée. De fait, « seuls deux États membres de l’UE appliquaient un taux zéro pour les livres : la Tchéquie et l’Irlande », rappelle l’organisation.

La FEP s’est félicitée d’apprendre, par la voix de Christine Bødtcher-Hansen, directrice de la Danske Forlag (l’Association danoise des éditeurs), que le ministre de la Culture, Jakob Engel-Schmidt, avait annoncé ce mercredi 20 août la décision du gouvernement d’instaurer une TVA à taux zéro sur les livres.

À LIRE - Pour que les livres soient moins chers, partout dans le monde

Sonia Draga, Présidente de la Fédération des éditeurs européens, se félicite de l’annonce du gouvernement danois, déclarant : « Pendant trop longtemps, le Danemark a été le champion négatif en matière de TVA avec son taux de 25 % sur les livres. Aujourd’hui, il annonce qu’il rejoint le podium des gagnants avec l’Irlande et la Tchéquie en appliquant un taux zéro de TVA sur les livres. »

Et d’ajouter : « J’espère que tous les dirigeants politiques européens seront encouragés par cette décision et veilleront à ce que les livres bénéficient des taux de TVA les plus favorables. C’est positif pour la société dans son ensemble, pour les auteurs, les éditeurs, les libraires, les bibliothèques et, bien sûr, les lecteurs. »

Crédits photo : LA2, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com