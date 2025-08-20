La mémoire des femmes noires sublimée au théâtre

Cette épopée met en scène une femme qui, en rêve, sillonne les musées du monde entier à la recherche des corps brisés de femmes noires, violentées par l’Histoire. Elle les embarque dans un voyage à travers le temps. Alice Diop a reconnu dans cette œuvre ses propres questionnements et combats : donner à voir ce qui a été relégué dans l’anonymat, offrir un refuge à des récits orphelins et recoudre des existences fragmentées.

La cinéaste propose un dispositif tout en épure, un espace intime dans lequel elle se replonge chaque soir dans ces mots comme si elle les découvrait à nouveau, leur insufflant la vibration de sa propre expérience.

La mise en scène est assurée par Alice Diop, le texte est de Robin Coste Lewis. La distribution réunit Alice Diop et Kayije Kagame (en alternance). La traduction et la collaboration artistique sont signées Nicholas Elliott.

Le spectacle partira ensuite en tournée : les 10 et 11 décembre 2025 à la Comédie de Valence (Centre Dramatique National Drôme-Ardèche), du 8 au 11 janvier 2026 à la Comédie de Genève, puis les 27 et 28 janvier 2026 au Centre Dramatique National Orléans.

Cette fille de Compton, Robin Coste Lewis, n'est pas encore traduite en France. Poétesse, artiste et universitaire américaine, son premier recueil, Voyage of the Sable Venus and Other Poems (2015), lui a valu le National Book Award for Poetry, une distinction historique pour une autrice afro-américaine publiant son premier livre.

Elle a depuis été récompensée par de nombreux prix et bourses prestigieux, dont le PEN/Voelcker Award et le Rome Prize, et a exercé comme poète lauréate de Los Angeles entre 2017 et 2020. Son travail, à la croisée de la poésie et des arts visuels, explore la mémoire, l’histoire coloniale et les représentations du corps noir.

Elle développe également une pratique artistique multiforme — installations, performances, vidéos — présentée dans de grandes institutions, comme la Biennale de Venise en 2024. Son prochain ouvrage, Archive of Desire, paraîtra en 2025 chez Knopf.

Alice Diop a débuté avec des documentaires ancrés dans la société française, notamment La Tour du monde (2005) et Les Sénégalaises et la Sénégauloise (2007). Son cinéma explore les marges, les mémoires et les identités, avec des œuvres remarquées comme La Mort de Danton (2011), La Permanence (2016) ou Nous (2021), qui reçoit le prix Encounters à la Berlinale. Elle obtient en 2017 le César du meilleur court métrage avec Vers la tendresse, hommage à la jeunesse des quartiers populaires.

En 2022, elle réalise sa première fiction, Saint Omer, inspirée d’un fait divers, qui remporte le grand prix du jury et le Lion du futur à la Mostra de Venise, avant d’être couronné du César du meilleur premier film.

Militante engagée pour l’égalité femmes-hommes au sein du collectif 50/50, elle crée en 2024 « Nous, on vote », mouvement citoyen destiné à mobiliser les jeunes face à la montée de l’extrême-droite. Son œuvre conjugue regard documentaire et exigence esthétique, tout en posant la question du récit collectif en France.

Par Hocine Bouhadjera

