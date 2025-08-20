Festival Les Préférences 2025 : "À quoi les livres donnent-ils lieu ?"

Créé en 2019 par Emmanuel Ruben - alors directeur de la Maison Julien Gracq -, l’événement mêle littérature, géographie et exploration du paysage à vélo, à pied ou en toue. Après Gwenaëlle Abolivier en 2023, la direction artistique et littéraire est confiée cette année à Antoine Mouton.

« À quoi les livres donnent-ils lieu ? »

La particularité des Préférences : faire dialoguer littérature et géographie dans une forme itinérante, le long de la Loire et de ses paysages. La troisième édition, en 2023, avait rassemblé plus de 2000 spectateurs. Cette édition, assurée par l’écrivain Antoine Mouton à la direction artistique, s’articule autour d’une interrogation centrale : « À quoi les livres donnent-ils lieu ? »

Le festival accueillera 19 auteur·rices et artistes : Justine Arnal, Selim Atallah Chettaoui, Marion Aubert, Antoine Boute, Sophie Coiffier, Hélène Couturier, Gabriel Gauthier, Cécile Genest, Phoebe Hadjimarkos Clarke, Denis Lavant, Marielle Leroy, Marie-José Mondzain, Antoine Mouton, Laurence Nobécourt, Gaëlle Obiegly, Pauline Peyrade, Francesca Pollock, Sandrine Roche et Lucie Taïeb.

Dans son texte de présentation, Antoine Mouton revendique une littérature comme espace d’hospitalité, inspiré notamment par les réflexions de la philosophe Marie-José Mondzain : « Toute rencontre met à l’épreuve de l’égalité elle-même. L’écriture fictionnelle construit la possibilité de cette zone (…) où l’on cesse d’occuper sa propre place et de coïncider avec soi-même. Être étranger à soi-même est la voie qui conduit à tout autre » (K comme Kolonie, La Fabrique).

Les écrivains invités cette année, selon ce dernier, partagent cette attention aux formes ouvertes, mouvantes, insoumises aux hégémonies. « Leurs livres sont d’abord des lieux où la langue travaille à s’émanciper de son usage, des mondes envoûtés mais lisibles, des utopies, des lieux excentriques, périphériques, délirants, magiques, enchantés », poursuit le directeur artistique.

Soutenu par de nombreux partenaires institutionnels et associatifs, le festival entend poursuivre son développement. Déjà reconnu comme un rendez-vous d’envergure nationale, Les Préférences ambitionne, dès 2026, de s’ouvrir à l’international.

Rendez-vous est donné dès le 23 septembre 2025 pour une nouvelle traversée où littérature, paysage et rencontres dessinent ensemble un territoire inédit.

Ci-dessous, le programme complet :

