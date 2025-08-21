Un match parfait… ou un suspect idéal ?

La meilleure amie de Gwen, Sarah, s’apprête à se marier. Heureuse pour elle, Gwen accepte d’endosser le rôle de demoiselle d’honneur, même si elle n’apprécie guère le futur mari et qu’elle doit affronter seule la cérémonie, sans cavalier.
Le 21/08/2025 à 08:00 par Louella Boulland
21/08/2025 à 08:00
Pour tourner la page après sa rupture avec Noah et dénicher un +1 avant le grand jour, elle se lance sur Connector, l’application de rencontres des célibataires d’Eastbourne. Mais ses rendez-vous s’avèrent tous désastreux… et les choses prennent une tournure dramatique lorsqu’un matin, la police frappe à sa porte : les hommes qu’elle a rencontrés sont assassinés les uns après les autres.
Gwen n’a plus qu’une option : enquêter par ses propres moyens afin de stopper la série meurtrière et éviter de devenir la prochaine cible.
Les éditions Hugo Roman nous en offrent les premières pages en avant-première de Un profil idéal, traduit par Vincent Guilluy :
L.M. Chilton vit à Londres et est journaliste depuis 15 ans, travaillant pour des show tv, ainsi que pour des magazines et des journaux tels que The Times, The Mirror, Metro, New !, Cosmopolitan et Glamour.
En librairie le 17 septembre 2025.
Par Louella Boulland
Paru le 17/09/2025
400 pages
Hugo et Compagnie
19,95 €
