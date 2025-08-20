Balzac en version blues : l’hommage inattendu

Christina Goh n’est pas allée là où on l’attendait. Le 18 août, anniversaire de la mort d’Honoré de Balzac, la chanteuse franco-américaine a dévoilé un EP de blues inspiré de l’écrivain. Trois morceaux, trois ambiances, et un hommage musical construit comme un puzzle littéraire. Le tout, sous le titre Rue Fortunée — 175. Il fallait oser.

Balzac en trois minutes trente

Dans ce court format, disponible sur les plateformes d’écoute, elle convoque voix a cappella, tuba contrebasse, xylophones et des extraits de l’œuvre de Balzac entremêlés à ses propres textes. Si le titre de la chanson fait référence à l’adresse parisienne où l’auteur vécut ses dernières années, le morceau ne se limite pas à un hommage localisé. Il déroule en filigrane la trajectoire d’un homme hanté par la création, l’ambition, les dettes, la société, une sorte de biographie en trois minutes trente.

Certains éléments sont connus du grand public, et des grands lecteurs, d’autres moins. L’évocation d’un lien entre Balzac et Mayotte, par exemple. Son frère cadet, Henry de Balzac, y est enterré, dans le petit cimetière de Pamandzi.

La chanson "Rue Fortunée" expliquée par Christina Goh selon le modèle des épreuves balzaciennes

Premiers pas balzaciens

On avait déjà entendu Christina Goh chanter Balzac en 2019, à l’occasion de son spectacle Le Prix, conçu à partir de La Comédie humaine et de la thèse universitaire de Julia Hickey (Duke University, États-Unis). Elle y retraçait les parcours d’une dizaine d’héroïnes balzaciennes confrontées aux lois du Code civil napoléonien.

L’artiste a également présenté une réalisation musicale intitulée Sur les Traces de Balzac aux côtés de la synesthète Mary Bichner, lors d’un événement au Musée des sciences de Boston. Ce projet a également été diffusé en Touraine, région natale de l’écrivain.

