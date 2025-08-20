Inscription
Les Amours indélébiles

Ella Micheletti-Huertas

Dès les premières pages, Ella Micheletti-Huertas inscrit son recueil dans la lignée des voix poétiques qui explorent la brûlure amoureuse. Mais ici, la langue se déploie en éclats, comme une succession de blessures et d’épiphanies. L’autrice revendique une parole ardente, où chaque image cherche à dire l’indicible : « La nuit restera horizontale / Turbulente / Entre mes jambes. »

La poésie avance par secousses, entre sensualité charnelle et douleur de l’absence. L’amant devient à la fois éblouissement et gouffre : « Unique homme / Ou homme unique / Et ta voix qui pensait / Tremblement de toi toujours. » L’expérience de la perte se traduit dans un lexique organique, traversé de corps fragmentés – « trachée », « sternum », « veines » – qui rappellent combien l’amour est d’abord affaire de chair. Le texte, intensément incarné, refuse toute abstraction : aimer, c’est s’exposer au tremblement, à l’écorchure.

Le temps d’avant et l’après-silence

Si le livre résonne comme une longue plainte, il n’en demeure pas moins porté par une énergie de survie. La poète s’adresse directement à l’absent – « Je suis une mémoire vive / Sur le vide d’un homme » – et transforme cette adresse en force de création. Loin d’être une lamentation figée, l’écriture construit une cartographie de la séparation : souvenirs exaltés, étreintes passées, puis désert du présent.

La postface souligne cette tension : l’œuvre ne cherche pas à reconstituer une histoire d’amour, mais à inventer une langue nouvelle capable de traduire la disparition. D’où ces images vertigineuses – « Château mental », « fenêtre sur l’amour », « soleil que toi » – qui abolissent le réel pour ne garder que l’essence de la passion.

Ce qui frappe, c’est l’équilibre entre obscurité et lumière : des poèmes traversés par la désolation, mais où subsiste toujours une flambée. « Qu’il ne reste rien de moi, qu’il ne reste que l’amour », écrit-elle, comme un credo ultime. Le lecteur sort de ce livre habité par une intensité rare, persuadé que l’amour, même brisé, laisse une empreinte irrévocable.

 
 
 

 

ActuaLitté

Une michronique de
Nicolas Gary

Publiée le
20/08/2025

Les Amours indélébiles

Ella Micheletti-Huertas

Paru le 05/09/2025

132 pages

Condorcet

18,00 €

