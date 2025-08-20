Paris : la Librairie Michèle Ignazi cherche un repreneur

À Paris, Michèle Ignazi, fondatrice de la librairie homonyme située au 17, rue de Jouy, dans le 4e arrondissement de Paris, cherche un repreneur ou une repreneuse pour sa boutique. Après plusieurs décennies à défendre les ouvrages, elle souhaite en effet prendre sa retraite.
Le 20/08/2025 à 17:11 par Antoine Oury
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
20/08/2025 à 17:11
0
Commentaires
3
Partages
Librairie incontournable du 4e arrondissement, installée depuis 33 ans rue de Jouy, l'enseigne changera prochainement de propriétaire, puisque Michèle Ignazi, sa fondatrice et gérante, envisage de prendre sa retraite. Contactée, elle n'a pas souhaité apporter d'autres précisions sur cette opération.
Inaugurée en 1992, la Librairie Michèle Ignazi s'étend aujourd'hui sur 80 m2, dont 50 m2 de surface de vente. Son offre, généraliste, s'appuie largement sur des ouvrages du fonds, présentés sur les nombreuses étagères ou dans la très vaste vitrine.
D'après les dernières données économiques publiées, le chiffre d'affaires de la Librairie Michèle Ignazi oscille entre 338.000 € (en 2017) et 363.000 € (en 2020), pour un résultat net légèrement supérieur à 18.000 € en 2020.
Photographie : La Librairie Michèle Ignazi, capture d'écran Google Maps
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Forbach accueille un nouveau commerce, et pas n'importe lequel, puisqu'une librairie-pâtisserie, fièrement nommée Autonome, a ouvert ses portes le 29 juillet dernier. Albain Millot et Oualid Khelifi, qui forment le duo fondateur, ont composé une offre de livres neufs et d'occasion, et de pâtisseries salées comme sucrées.
19/08/2025, 15:53
À Caen, une librairie pas comme les autres vient d’ouvrir ses portes. Baptisé Saperlotte, ce commerce solidaire propose des livres d’occasion à petit prix grâce à un large réseau de bénévoles, et fait de l’inclusion et du lien social sa priorité. À sa tête, Baptiste Davout, 31 ans, qui rêve de « rendre le monde un peu meilleur, à son échelle ».
19/08/2025, 13:09
Une librairie qui plie boutique, ça attriste toujours – surtout quand les aléas des baux commerciaux la remplacent par une boutique de textile ou un commerce de bouche – voire une de ces superettes dont la capitale dégorge. Rue de Charonne, BDNet tranchait avec les vitrines alentour, justement. Fermeture ce 27 septembre : n'hésitez pas à vous y rendre.
16/08/2025, 17:28
La présence en vitrine de plusieurs titres consacrés à la Palestine a placé la librairie Violette and Co dans le collimateur de plusieurs profils, sur les réseaux sociaux, et médias d'extrême droite. Un livre de coloriage, From the River to the Sea, cosigné par Nathi Ngubane et Azad Essa, a concentré les critiques. Le commerce indique qu'une plainte a été déposée pour des dégradations commises sur sa vitrine.
12/08/2025, 16:58
Alors que les fermetures de librairies s’enchaînent en France, un phénomène inattendu prend de l’ampleur : l’essor de librairies spécialisées dans la romance, la fantasy et la romantasy. C’est au tour de Dijon d’accueillir l’une d’elles : Les Dryades Rêveuses, qui vient d’ouvrir ses portes grâce au travail d’Émilie Bardeau et Annabelle Monin.
11/08/2025, 16:47
Installée à Toulon, au 17, rue Paul Lendrin, depuis le mois de juillet 2023, L'Antique du Rôliste est confrontée à des difficultés. La boutique, dédiée à la culture japonaise, y compris les mangas, et aux jeux, surtout de rôle, a été placée en redressement judiciaire.
08/08/2025, 16:47
Le centre-ville du Mans accueillera prochainement une nouvelle librairie d'occasion, située au 10, rue du Cornet. L'enseigne, T' à la page, proposera une offre généraliste de titres de seconde main, mais aussi de quoi boire et manger. Derrière ce projet, passé de la « boutade » à la réalité, Laurence Nicolas et Nanon Aubert.
08/08/2025, 10:50
Une page se tourne au 41, rue Jussieu. Mickaël Brun-Arnaud annonce la vente de sa librairie, Le Renard Doré, temple de la culture japonaise niché dans le 5ᵉ arrondissement de Paris. L’auteur des Mémoires de la Forêt confie les clés à un duo qu’il connaît bien : James Brissac et Noure Ait Mohand, libraires et éditeurs également passionnés de mangas.
05/08/2025, 13:04
Inaugurée en 2017 dans le 4e arrondissement de Paris, la librairie La Mouette Rieuse est entrée en redressement judiciaire. Une étape obligatoire dans un processus de négociation avec ses créanciers, indique son gérant, Louis Voelckel. Il assure que le dernier exercice de la librairie, clôturé le 30 juin, reste « positif ».
01/08/2025, 12:36
Depuis 1994, Jean-François Chou, alias « Jeff », tenait la bouquinerie Book’in à Nîmes, à deux pas des arènes. Il fermera boutique en octobre, étouffé par « la concurrence des plateformes de revente en ligne », assure-t-il.
31/07/2025, 11:23
Ouverte en fin d'année 2023 à Thury-Harcourt-Le-Hom, dans le Calvados, la librairie Les bonnes feuilles a cessé son activité, « [f]ace aux réalités économiques », selon sa gérante Juliette Lefèvre. Depuis le 26 juillet dernier, le commerce est définitivement fermé.
31/07/2025, 10:53
Installée au 16, rue du Général Leclerc, à Versailles, la Librairie Antoine a « définitivement et irrévocablement fermé ses portes » le 26 juin dernier, indique Antoine Michon, son dirigeant. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte quelques jours plus tard.
28/07/2025, 12:33
Un nouveau souffle ? La Ville de Paris et l’association Paris Librairies lancent un appel à projets à destination des librairies parisiennes. Objectif : accompagner leur évolution, encourager l’accessibilité universelle, soutenir des investissements écologiques. Dossier à déposer avant le 15 septembre 2025 midi. En somme, même principe, mais nouvel angle.
26/07/2025, 09:54
À 38 ans, Michaël, ancien militaire et transporteur d’organes, tourne une page de sa vie. Cet été 2025, il quitte son quotidien sédentaire à Besançon (Doubs) pour parcourir les routes de France en vélo-roulotte, avec un projet : lancer une librairie ambulante vendant des livres d’occasion à prix libre. Reconverti en cyclo-nomade sous le nom de « Mika le roulotteur », il a entamé une transformation matérielle et existentielle, s’appuyant sur un modèle d’autonomie et de partage.
25/07/2025, 16:03
La librairie Manga No Tengoku, inaugurée le 12 juin 2023 à Morlaix (Finistère), devrait prochainement changer de propriétaire. L'actuel gérant, Benjamin Bleuse, recherche en effet un ou une libraire pour reprendre l'enseigne, en raison d'un déménagement.
23/07/2025, 16:02
Ouverte depuis 2017 à Douai (Nord) et membre du réseau Canal BD, la librairie Passion Bande Dessinée traverse une mauvaise passe, avec un placement en redressement judiciaire. Depuis plusieurs mois, son gérant Bernard Aimé assiste à une « baisse d'activité importante » qui a fini par porter atteinte à la trésorerie du commerce.
23/07/2025, 09:52
C’est une première à Montréal. La ville accueille sa toute première librairie-café-bar dédiée à la romance, la fantasy, la science-fiction et l’horreur. Joie de livres n’est pas une simple boutique, mais un refuge littéraire et bilingue, pensé comme un espace de liberté, de rêve et de nachos — un lieu né du vieux rêve de deux sœurs.
21/07/2025, 17:07
De la science-fiction post-apocalyptique aux récits historiques intimes, en passant par l’heroic fantasy et le roman graphique autobiographique, la sélection des titres les plus marquants du premier semestre 2025 témoigne de la vitalité et de la diversité du 9e art. Tour d’horizon des albums les plus salués par les libraires de BD Fugue, entre nouvelles séries prometteuses et fins attendues, avec, pour chacun, un résumé synthétique des œuvres.
18/07/2025, 17:45
Ce mercredi 16 juillet, la librairie Decitre de Grenoble, dirigée par Cynthia Le Clainche, a réouvert ses portes au 4ème étage des Galeries Lafayette, annonce le groupe Nosoli dans un communiqué.
17/07/2025, 19:23
Entre renouveau local et mutations structurelles, les librairies continuent de se réinventer aux quatre coins de la France. Qu’elles misent sur la romance, l’inclusion sociale ou les tiers-lieux culturels, ces nouvelles adresses témoignent d’un foisonnement d’initiatives. Mais derrière cet élan, des signaux d’alerte persistent : certaines enseignes changent de mains, peinent à survivre, ou ferment définitivement leurs portes. Tour d’horizon.
17/07/2025, 17:08
Les associations régionales de librairies indépendantes unissent leurs forces à l'occasion d'une campagne estivale. Que l'on soit en vacances, mais aussi en déplacement professionnel ou de loisir, en visite chez un proche, une carte interactive permet de parer à une pénurie de lectures ou à une envie d'achat d'ouvrages. Ce nouvel outil se présente sous un intitulé simple, Trouve ta librairie.
17/07/2025, 15:24
En mars dernier, les 300 € de crédits versés aux jeunes de 18 ans dans le cadre du Pass Culture se trouvaient divisés par deux, vraisemblablement pour des questions budgétaires. Le Syndicat de la librairie française, qui défend vigoureusement le dispositif, appelle la profession à se mobiliser « contre une fragilisation accrue ou une suppression du pass Culture ».
11/07/2025, 09:54
Un vent frais souffle sur la rue Cassette. Depuis quelques mois, une adresse attire les promeneurs, les curieux, les amoureux de livres et de débats : Le Delta. Située en plein cœur du 6ᵉ arrondissement, cette librairie généraliste et café littéraire se veut un lieu d’échanges, de découvertes et de réflexion.
10/07/2025, 16:58
Venons-nous d'assister au dernier volet de la bataille qui opposait les libraires indépendants du bassin stéphanois à l'entreprise Cultura ? La Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), a retorqué ce 3 juillet le projet d'implantation d'un magasin de la firme à Villars, contre lequel se mobilisaient depuis plusieurs mois seize librairies locales.
09/07/2025, 18:06
Le boulevard Brune, à Paris (75014), abrite depuis plusieurs décennies un commerce du livre éponyme, la librairie-papeterie Brune. Jesson El Kharrat, qui avait repris le lieu il y a huit ans, recherche désormais un repreneur pour le local commercial. Son enseigne, elle, doit déménager en Seine-et-Marne.
08/07/2025, 17:47
La commission des finances du Sénat s'est livrée à une évaluation du soutien public de l'État à la filière du livre, aboutissant à un rapport de Jean-Raymond Hugonet (Essonne, Les Républicains). Ce dernier en saluait la mesure et l'efficacité, tout en suggérant quelques évolutions. Le Syndicat de la librairie française passe à son tour en revue le rapport, pour en extraire « des analyses ou des prises de position inquiétantes ».
08/07/2025, 11:35
À l’heure où l’été bat son plein, les librairies en France se transforment-elles en havres de fraîcheur pour les vacanciers ? Entre les découvertes de nouvelles enseignes et les moments de détente à l’ombre, certaines peinent à survivre, et d’autres ferment leurs portes. Pourtant, chaque étape dessine les contours vibrants de ces refuges du savoir et de la culture, toujours en quête de renouveau, même en période de turbulences...
27/06/2025, 18:28
Maison de la Presse lance sa campagne estivale « Sur les routes de France », destinée à promouvoir la diversité culturelle des territoires français et à renforcer son lien avec les clients. Cette animation met en avant l’ancrage local des points de vente, présents dans des villes comme Lyon, Toulouse, Albi, Givet, Saint-Siméon-de-Bressieux, et dans plus de 900 villes de tailles variées à travers la France.
19/06/2025, 15:49
La librairie Kléber, située au 9, place Kléber à Strasbourg, prévoit une fermeture complète pour une durée d’environ dix mois à partir de janvier 2026. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un vaste chantier de rénovation et de restructuration du bâtiment, mené conjointement par la ville, propriétaire du bâtiment, et son locataire, la librairie Kléber. Durant cette période, un ou plusieurs lieux provisoires sont activement recherchés en centre-ville afin de continuer à accueillir le public et les événements littéraires.
19/06/2025, 13:06
À Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, la librairie Les Jours heureux a été à deux reprises victime d'actes de vandalisme. Qu'est-ce qui lui a valu ces attaques ? Avoir organisé une rencontre autour d'un livre présentant des portraits d'Israéliens refusant de rejoindre leur armée. Une importante mobilisation des habitants de la ville s'est depuis spontanément organisée en soutien au commerce.
18/06/2025, 17:50
Les librairies Momie fêtent leurs quarante ans cette année et pour l'occasion, vous proposent de participer à un tirage au sort pour remporter l'un des exemplaires réalisés en partenariat avec différents éditeurs du 9e Art. Pour la suite des concours que nous organisons avec eux, voici la saga de Gaet’s et Julien Monier : RIP.
17/06/2025, 11:26
« Et si l’on vendait de la lecture, plutôt que des livres ? » C’est l’hypothèse explorée depuis deux ans par l'équipe du Bureau des acclimatations engagée dans le projet Décarboner le livre et l’édition. Ces travaux aboutiront prochainement à une phase expérimentale : une formule d’abonnement sera testée dans trois librairies jeunesse, avec la participation de dix maisons d’édition de tailles diverses, ainsi que de leurs auteurs et autrices.
05/06/2025, 16:44
Dans le cadre d'un plan stratégique sur la période 2024-2028, l'enseigne Gibert Joseph s'est séparée d'un entrepôt situé à Vitry-sur-Seine et des salariés qui y travaillaient. Une partie des contrats a été reprise par ID Logistics, dans des conditions qui ne satisfont pas pleinement les premiers concernés.
05/06/2025, 12:08
Un vent de passion souffle sur la rue Saint-James. Le 6 juin prochain, Bordeaux verra s’ouvrir les portes d’un nouveau temple dédié aux lectures qui font vibrer : Book Lovers (littéralement : amoureux du livre ?), une librairie spécialisée dans la Romance, la Romantasy, le Young Adult et la Fantasy. Une initiative qui promet de séduire un lectorat avide d’émotions, de frissons et d’épopées enflammées.
30/05/2025, 18:39
Le groupe Gibert, entreprise spécialisée dans la vente de produits culturels neufs et d’occasion, annonce l’acquisition de la librairie Doucet, située au Mans. Fondée il y a plus de 90 ans, la librairie Doucet rejoint ainsi un groupe qui exploite déjà 25 points de vente en France.
30/05/2025, 18:32
Autres articles de la rubrique Métiers
Le Danemark détient un triste record : celui du taux de TVA le plus élevé sur les livres en Europe. À 25 %, il se situe à contre-courant des autres pays membres de l’Union européenne, qui ont choisi la gratuité ou une réduction de la taxe sur la littérature. Ce constat a suscité une vive réaction dans les milieux culturels et politiques, qui se mobilisent aujourd’hui pour faire évoluer la situation.
20/08/2025, 17:52
On les croyait déjà vintage, mais ils tiennent bon. La lecture sur papier et l'écriture manuscrite restent des outils d’apprentissage privilégiés des étudiants, malgré la concurrence du numérique. Et ça, ce n'est pas une rédaction littéraire qui le confirme, mais bien une étude menée par les linguistes Naomi S. Baron et Anne Mangen, professeures universitaires.
20/08/2025, 17:11
Deux géants se serrent la main : la multinationale américaine Disney a en effet confié une partie de son catalogue de comics à Webtoon, entreprise sud-coréenne détenue par le puissant groupe Naver. Des dizaines de licences, dont les super-héros Marvel, mais aussi Aliens ou Star Wars passent ainsi en mode vertical...
20/08/2025, 15:22
Saint-Pétersbourg, printemps 2025. Dans la Perspective Liteïny, les lecteurs connaissent depuis près d’un siècle un lieu singulier : la librairie Podpisnyé Izdaniya. Longtemps considérée comme un refuge intellectuel, elle fut au coeur d’un feuilleton judiciaire où littérature et lois répressives se heurtent frontalement.
20/08/2025, 15:03
Dans le tumulte des cafés ultra-connectés et des batailles de prix, Starbucks a décidé de sortir des sentiers battus. Oubliez la file d’attente ou la pression d’acheter un café pour rester. Cette fois, la firme de Seattle offre un petit miracle : des espaces d’étude gratuits, sans réservation ni obligation d’achat, et même sans limite de temps !
20/08/2025, 14:25
Le Prix Polari, récompense britannique dédiée aux littératures LGBTQ+, ne maintient pas son édition 2025, ont annoncé les organisateurs. De nombreux auteurs et autrices, mais aussi des professionnels de l'édition, se sont mobilisés contre l'inclusion, dans la sélection annuelle, d'un titre signé par l'écrivain irlandais John Boyne, qui a revendiqué, il y a quelques semaines, des opinions transphobes.
20/08/2025, 13:22
Les Éditions Circé nous apprennent le décès de Ginette Herry, survenu le 12 août, à l'âge de 92 ans. Traductrice passionnée, pédagogue engagée et passeuse inlassable entre l’Italie et la France, Ginette Herry repose désormais au cimetière de Ban-sur-Meurthe-Clefcy, dans les Vosges où elle est née.
20/08/2025, 11:48
On sait depuis longtemps que survivre à un accident vasculaire cérébral (AVC) peut rendre la lecture laborieuse. Mais pourquoi, précisément ? Une équipe de Georgetown University signe aujourd’hui une percée cognitive majeure : certaines personnes frappées par un AVC ne semblent plus pouvoir utiliser le sens des mots pour les reconnaître — une perte subtile, mais lourde de conséquences.
20/08/2025, 10:29
Les éditions Steinkis et La Découverte, via le label Zones pour cette dernière, s'associent autour de bandes dessinées coéditées, afin d'« explorer les marges des sciences humaines et sociales et les rendre accessibles au plus grand nombre ». Trois premiers titres sont annoncés, à paraître entre novembre 2025 et septembre 2026.
20/08/2025, 09:51
Rivages publiera le 8 octobre prochain Searoad, dernier roman inédit en français d’Ursula K. Le Guin, dans une traduction de Hélène Collon. L’autrice culte, célébrée pour ses mondes de science-fiction et de fantasy, délaisse ici l’imaginaire pour un récit intimiste ancré sur les rivages... de l’Oregon.
19/08/2025, 13:19
Organisé du 15 au 17 août, le Bendigo Writers Festival, en Australie, s'est déroulé malgré l'annulation d'une vingtaine d'animations et rendez-vous. Plus d'une cinquantaine d'auteurs et d'intervenants ont en effet renoncé après avoir pris connaissance d'un « code de conduite » imposant un certain cadre aux discussions et déclarations publiques. Certains invités craignaient une restriction de leur liberté d'expression, notamment sur la guerre à Gaza.
19/08/2025, 09:48
Au premier regard, l’édition allemande affiche une richesse foisonnante. On recense environ 3 000 maisons d’édition à travers le pays – un chiffre impressionnant qui inclut filiales et labels éditoriaux. Pourtant, derrière cette abondance apparente se cache une réalité nettement plus fragile.
19/08/2025, 08:00
Le camping n’en finit pas de surprendre. Avec plus de 25 millions de clients annuels, il demeure le mode de vacances préféré des Français. Selon l’Ifop, 79 % de nos concitoyens en ont une image positive. Pas étonnant, donc, que le ministère de la Culture ait choisi d’y déployer une partie de son programme Été culturel : après tout, pourquoi ne pas aller chercher le public là où il est, au bord des piscines et sous les terrasses des mobil-homes ?
18/08/2025, 17:47
L’autrice irlandaise Sally Rooney, figure littéraire mondialement connue pour son roman Normal People, a annoncé qu’elle reverserait une partie de ses revenus à l’organisation britannique interdite Palestine Action, désormais interdite au Royaume-Uni. Engagée de longue date en faveur des droits des Palestiniens, elle prouve que, chez elle, l’engagement ne se limite pas aux paroles.
18/08/2025, 17:44
Aux États-Unis, les sensitivity readers — « démineurs éditoriaux » en français — continuent d'alimenter des débats. Sollicités par les maisons d’édition pour traquer stéréotypes et clichés, ces relecteurs sont parfois considérés comme des censeurs de la création littéraire, les représentants d'une « cancel culture » (« culture de l'effacement ») à l'œuvre. C’est du moins la thèse défendue par l’écrivain Adam Szetela dans son essai That Book Is Dangerous !.
18/08/2025, 16:40
Terence Stamp s’est éteint à 87 ans. Figure du cinéma britannique, regard magnétique et silhouette de dandy, il fut aussi un auteur attentif aux mots. Des romans adaptés où il laissa son empreinte, jusqu’à ses propres livres, sa vie a sans cesse croisé le chemin de la littérature.
18/08/2025, 13:30
L'organisation non gouvernementale PEN America, engagée dans la défense de la liberté d'expression des auteurs du monde entier, annonce quelques moyens supplémentaires pour mener son combat. La Andrew W. Mellon Foundation, structure philanthropique américaine, lui a en effet accordé une subvention de 1,4 million $.
18/08/2025, 13:16
Depuis octobre 2023, la guerre en Gaza a pris des dimensions insoutenables. Les bombardements se sont succédé, l’accès aux aides humanitaires a été de plus en plus restreint, et l’éducation – et la vie même – des enfants sont devenues les premières victimes. Ce contexte tragique a donné lieu à des initiatives marquantes, comme la lecture ininterrompue des noms des enfants palestiniens victimes, organisée en Italie. Cette action symbolique, loin de se limiter à un geste local, devient un miroir tendu à l’Europe sur la réalité des chiffres, mais surtout des vies.
18/08/2025, 07:00
Dans un monde où la musique et le cinéma titubent sous les coups de la lutte anti‑piraterie, le manga, lui, trône comme un insolent résistant – et les États‑Unis en sont le principal foyer. Une donnée pourtant simple : en 2024, alors que le trafic global sur les sites pirates chutait de 229 à 216 milliards de visites – baisse modeste certes –, l’accès aux œuvres publiées (essentiellement du manga) a, lui, progressé de 4,3 %. Soit 66,4 milliards de visites, dont plus de 70 % pour… des mangas.
17/08/2025, 09:36
Le Tennessee avait l’ambition — ou le culot — de débarrasser ses rayonnages scolaires des ouvrages LGBTQ+. Le tableau ? Une tentative de censure grotesque, appliquée avec la délicatesse d’un mammouth dans un magasin de porcelaine. Derrière les procédures rigides, un échec magistral, une logique absurde, et, finalement, une forme de revanche indirecte : l’attention — et la sympathie — ramassée par ceux qu’on voulait réduire au silence.
16/08/2025, 12:20
San Antonio (dépêche culturelle) – « Better late than never », comme diraient les Anglo-saxons… L’anecdote est aussi charmante qu’insolite : un livre emprunté à la San Antonio Public Library en juillet 1943 a refait surface en juin 2025, soit 82 ans après son prêt.
16/08/2025, 09:08
C’est une scène qui fait vaciller les certitudes. En Floride, les rayons vides des bibliothèques scolaires, vidés par milliers sous l’effet d’une loi restrictive, ne sont plus forcément voués à le rester. Le juge fédéral Carlos Mendoza, selon l’Associated Press, a invalidé les parties essentielles d’une loi de 2023 qui permettait aux parents de faire retirer des livres pour “contenu sexuel” — sans nuance, sans discernement — et qui avait généré une purge littéraire massive dans les écoles publiques
15/08/2025, 17:39
Chaque fin d’été, la rentrée littéraire revient avec son lot de marronniers : toujours les mêmes auteurs, trop de livres, tout se joue en quelques semaines… Ces clichés, répétés d’année en année, façonnent notre perception du paysage éditorial. Mais que disent vraiment les faits ? En plongeant dans dix années de données collectées par Bibliosurf — prix, critiques, tendances thématiques —, on découvre que la réalité est souvent plus nuancée, parfois à rebours des idées reçues.
15/08/2025, 11:14
Le 30 juin dernier, Third édition, spécialisée dans le livre sur le jeu vidéo et plus largement la pop culture, a lancé 84, une nouvelle maison, cette fois axée fiction. Des textes de l'imaginaire (science-fiction, fantasy, fantastique) y seront publiés, qui devront constituer « une nouvelle porte d’entrée à la lecture, alliant ludisme, accessibilité et concision, sans pour autant simplifier les histoires ».
14/08/2025, 18:24
Le romancier et essayiste indien Amitav Ghosh signera un ouvrage qui ne sera révélé qu'en 2114, dans 89 ans. Bien après son décès, donc, son texte inédit fera partie d'une anthologie publiée cette année-là. Cette dernière réunira des œuvres de Margaret Atwood, Han Kang, ou encore Ocean Vuong, dans le cadre du projet Future Library initié par l'artiste écossaise Katie Paterson.
14/08/2025, 12:31
Alaska, 15 août : un rendez-vous qui pèse lourd. Donald Trump doit rencontrer Vladimir Poutine à Anchorage pour évoquer la guerre d’Ukraine. L’information n’est plus une rumeur : elle est confirmée par l’agence Reuters, par Le Monde, par des médias américains et européens, et même par le Kremlin — qui juge le choix de l’Alaska « assez logique ».
13/08/2025, 19:23
« En tant qu'éditeur, il devient de plus en plus dur de lutter contre Amazon », affirme Henri Mojon, président des Éditions du Net. Sur la plateforme de ecommerce, plusieurs ouvrages de sa maison sont vendus à des tarifs élevés, jusqu'à 2000 €, ou trop bas, en infraction à la loi sur le prix unique du livre, tandis que ses propres offres « disparaissent » ou sont « déréférencées ». Après une mise en demeure d'Amazon et un signalement au Syndicat national de l'édition, l'éditeur a saisi le Médiateur du livre.
13/08/2025, 16:26
Faut-il revenir aux gestes simples pour apprendre à lire ? Une étude menée auprès de plus d’un millier d’enfants de trois à six ans montre qu’écrire son prénom, repérer des lettres ou jouer avec leurs sons reste plus efficace que les jeux éducatifs, dont l’effet demeure modeste, même en complément.
13/08/2025, 16:24
L’écrivain égyptien Sonallah Ibrahim, figure littéraire de la « génération des années 1960 » et l’un des auteurs les plus engagés du monde arabe, est mort le 13 août 2025 au Caire, à l’âge de 88 ans, « des suites d'une longue maladie ». Romancier, nouvelliste et traducteur, il s’était imposé comme une conscience critique implacable des régimes successifs en Égypte, ses œuvres mêlant fiction, documentaire et observation politique.
13/08/2025, 14:25
L'Associated Press, agence de presse américaine fondée par six journaux new-yorkais au mitan du XIXe siècle, ne publiera plus de critiques d'ouvrages parus, dès le 1er septembre prochain. Le message diffusé en interne évoque « des audiences relativement faibles ».
13/08/2025, 10:48
Cette année, le monde commémore les 80 ans d’Hiroshima. Et, pour la première fois, Le Tripode publie un manga : Gen aux pieds nus de Keiji Nakazawa, fresque presque autobiographique sur le bombardement. Un projet né d’un coup de foudre de sa directrice éditoriale, Charlotte Bréhat, qui entend faire redécouvrir cette œuvre indisponible depuis plusieurs années, à une nouvelle génération de lecteurs.
12/08/2025, 17:28
La femme de ménage : 1,92 million de ventes. Les Secrets de la femme de ménage : 1,246 million. En format poche chez J’ai Lu, certes, mais tout de même. Car en grand format, le succès se perpétue chez City Editions : La Femme de ménage voit tout, plus de 377.000 exemplaires. La Femme de ménage se marie dépasse les 473.000 tomes. Alors, pourquoi ?
12/08/2025, 15:45
Architecte, écrivain, journaliste et pédagogue, François Chaslin est décédé le 7 août à Lanildut, dans le Finistère, à l’âge de 76 ans. Figure respectée de la critique architecturale, il a marqué plus de quarante ans de réflexion et de débat autour de l’architecture et de la ville, croisant les disciplines et les points de vue avec exigence et ouverture.
11/08/2025, 17:19
La Bibliothèque du Congrès, plus ancienne bibliothèque fédérale des États-Unis, assume des missions patrimoniales cruciales pour le pays. Aussi, quand un site très officiel dont elle assure la gestion efface une partie de la Constitution américaine, l'émoi est considérable : l'incident découlerait d'un problème informatique, promet l'institution...
11/08/2025, 12:37
Plus de 200 écrivains britanniques et irlandais, dont Zadie Smith et Hanif Kureishi, appellent à un boycott complet d’Israël jusqu’à ce que la population « soit suffisamment approvisionnée en eau potable, nourriture et soins médicaux ».
11/08/2025, 12:08
Un roman peut-il changer le monde ? La question peut sembler naïve, mais de plus en plus d’auteurs de fiction climatique en font leur credo. Voici une nouvelle étape de notre dossier sur la CliFi, la fiction climatique : engagement et pouvoir des histoires.
11/08/2025, 10:11
Commenter cet article