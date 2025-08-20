Paris : la Librairie Michèle Ignazi cherche un repreneur

Librairie incontournable du 4e arrondissement, installée depuis 33 ans rue de Jouy, l'enseigne changera prochainement de propriétaire, puisque Michèle Ignazi, sa fondatrice et gérante, envisage de prendre sa retraite. Contactée, elle n'a pas souhaité apporter d'autres précisions sur cette opération.

Inaugurée en 1992, la Librairie Michèle Ignazi s'étend aujourd'hui sur 80 m2, dont 50 m2 de surface de vente. Son offre, généraliste, s'appuie largement sur des ouvrages du fonds, présentés sur les nombreuses étagères ou dans la très vaste vitrine.

</center>

D'après les dernières données économiques publiées, le chiffre d'affaires de la Librairie Michèle Ignazi oscille entre 338.000 € (en 2017) et 363.000 € (en 2020), pour un résultat net légèrement supérieur à 18.000 € en 2020.

Photographie : La Librairie Michèle Ignazi, capture d'écran Google Maps

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com