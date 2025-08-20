Lire un papyrus sans le dérouler, un des travaux d'Herculanum

Comment lire un rouleau de papyrus sans jamais le dérouler ? Tel est le défi que s’est fixé le professeur Brent Seales, spécialiste en informatique. Sa tâche est rendue d’autant plus ardue que les papyrus en question ont été carbonisés par la coulée pyroclastique d’une éruption volcanique.

Depuis plusieurs siècles, les chercheurs tentent de percer le contenu de 1800 rouleaux de papyrus récupérés dans une villa somptueuse de Herculanum, la seule bibliothèque du monde romain à avoir survécu jusqu’à nos jours.

À l’aide de technologies d’imagerie avancées, renforcées par l’intelligence artificielle, l’équipe de Seales va s’atteler à la tâche. Herculanum a été détruite en même temps que Pompéi, lors de l’éruption de Vésuve en l’an 79 de notre ère. Cependant, Herculanum est mieux conservée et représente un témoignage rare de la vie à l’apogée de l’Empire romain.

Les mosaïques, fresques et statues de la villa des Papyrus ont donc survécu, et les historiens poursuivent leurs recherches sur le site, pour tenter de comprendre qui était son propriétaire. Qui, à l’époque, aurait pu faire bâtir une villa aussi opulente, dotée d’une si grande bibliothèque ?

Les recherches actuelles tendent à attribuer la propriété de cette villa à Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, figure politique majeure de la Rome antique et beau-père de Jules César. Cette famille se trouvait au cœur d’une saga de pouvoir et de trahisons, de meurtres et de suicides.

Aujourd’hui, les chercheurs pensent qu’en plus de textes philosophiques et littéraires, les papyrus contenaient des informations concernant certains événements majeurs de la Rome impériale.

À LIRE - L'IA décode un papyrus carbonisé par l'éruption du Vésuve

Si l'on pouvait plonger à l’intérieur de ces rouleaux, on ouvrirait peut-être une fenêtre sur un chapitre essentiel de l’histoire de l’humanité. Voilà le défi que veut relever Brent Seales. Il sera aidé dans sa démarche par une équipe de l’Institut de France, actuellement propriétaire d’un certain nombre de ces précieux papyrus. Ensemble, ils vont tenter de lire l’illisible.

Le documentaire Herculanum, les papyrus décodés, d'une durée de 90 minutes, est écrit et réalisé par Adam Luria. Cette production Impossible Factual Ltd et The WNET Group, en association avec Channel 5, The WNET Group, ZDFS et avec la participation de France Télévisions, sera diffusée le jeudi 11 septembre à 21h05 sur France 5 et sur la plateforme à la demande france.tv.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com