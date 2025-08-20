Russie : une librairie accusée de propagande LGBT devient un symbole de résistance

Tout commence en avril, par une inspection administrative. Des contrôleurs mandatés par le parquet fouillent les rayonnages, prennent des notes, retirent des ouvrages. Quarante-trois livres sont saisis. L’expertise officielle conclut que trente-sept d’entre eux relèvent de la législation adoptée en 2022 et renforcée en 2023, qui interdit toute « promotion des relations sexuelles non traditionnelles » dans l’espace public.

Amendes et premières sanctions

Dès mai, la sanction tombe : la librairie doit payer 800 000 roubles d’amende. Les titres incriminés ne sont pourtant pas marginaux : Susan Sontag, Olivia Laing, Vladimir Sorokine… Autant d’auteurs dont l’œuvre interroge les normes sociales ou explore les identités. Pour les autorités, ces pages suffisent à tomber sous le coup de la loi.

En juin, la pression s’accroît. La directrice de la librairie, Elena Orlova, est elle-même visée. Condamnée à 20 000 roubles d’amende, elle est sanctionnée pour avoir commercialisé un ouvrage lié à l’organisation Anarchist Black Cross, classée « indésirable » par l’État russe. Cette pénalité modeste sur le plan financier installe néanmoins une surveillance directe et durable autour de sa personne.

Ouverture d’un nouveau dossier

Le 8 juillet, nouveau rebondissement : un protocole administratif est déposé contre Podpisnyé Izdaniya, toujours pour « propagande LGBT ». L’audience est fixée dès le lendemain. L’information, relayée notamment par l’agence Jurist.org, suscite un mélange de lassitude et d’angoisse. Le média local Fontanka.ru confirme qu’une descente préventive avait déjà eu lieu, avec collecte d’ouvrages jugés « suspects ».

Cette rapidité surprend d’autant plus que la librairie venait d’être frappée quelques mois plus tôt. Pour les défenseurs de la liberté d’expression, la mécanique paraît désormais rodée : inspection, saisie, procès-verbal… puis attente d’une décision judiciaire.

Audience expéditive et affaire classée

Le 9 juillet, l’affaire est présentée devant le tribunal du district Central de Saint-Pétersbourg. Les éléments sont quasi identiques à ceux du printemps. Mais un détail technique change tout : le délai légal de 90 jours pour instruire le dossier a expiré. La violation, relevée le 10 avril, ne peut donc plus donner lieu à poursuite.

Le lendemain, 10 juillet, la décision tombe. L’affaire est classée pour prescription. Novaya Gazeta Europe, RBC et The Moscow Times confirment l’information. La librairie échappe à une nouvelle amende, mais pas à la suspicion. Comme le rappellent plusieurs observateurs étrangers, ce classement illustre un « flou stratégique » : menacer sans condamner, maintenir la pression sans fermer définitivement.

Entre soulagement et incertitude

Pour les libraires, la réaction reste mesurée. La direction refuse de commenter publiquement, de peur d’envenimer la situation. Les médias indépendants, eux, parlent d’une tactique de pression continue : tenir les institutions culturelles dans l’incertitude, jusqu’à les pousser à l’autocensure.

Le sentiment général est celui d’un soulagement fragile. Car le jugement ne blanchit pas Podpisnyé Izdaniya : il se contente d’admettre que la procédure a dépassé le délai légal. Rien n’empêche donc de nouvelles inspections, de nouveaux procès-verbaux, de nouvelles sanctions.

Une librairie devenue symbole

Fondée en 1926, Podpisnyé Izdaniya a survécu aux décennies soviétiques, aux années de transition des années 1990, et à l’essor du marché éditorial contemporain. Son nom évoque pour les habitants un lieu de découverte, parfois de résistance discrète. Voir cette institution centenaire devenir cible judiciaire résume le tournant culturel de la Russie actuelle : la littérature, jadis pilier identitaire, est désormais scrutée comme une menace potentielle.

La librairie n’est pas un cas isolé. Depuis 2022, plusieurs établissements indépendants subissent descentes, amendes ou menaces de fermeture. Le climat législatif, durci par les lois contre la « propagande LGBT », transforme chaque rayon en champ de bataille. L’affichage d’un roman contemporain abordant la question de l’identité peut suffire à déclencher une procédure.

Lire, un acte politique

Au-delà du cas précis, c’est la notion même de lecture libre qui se retrouve sur la sellette. À Saint-Pétersbourg, ville de Dostoïevski, Gogol ou Akhmatova, voir une librairie centenaire poursuivie pour « propagande » a valeur de symbole. Comme si l’acte de lire devenait un geste de résistance silencieuse.

Certains parlent d’une « épée de Damoclès » suspendue au-dessus de Podpisnyé Izdaniya : prête à tomber au moindre « faux pas éditorial ». Les lecteurs, eux, continuent de franchir la porte, parfois par fidélité, parfois par défi discret. Dans la Russie de 2025, acheter un livre dans une boutique sous surveillance n’est plus une habitude anodine. C’est une manière de dire, à voix basse mais ferme : les mots comptent encore.

