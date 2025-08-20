À Besançon, Livres dans la Boucle mise sur l’hybridation des arts

À Besançon, le festival Livres dans la Boucle s’impose comme un rendez-vous littéraire qui dépasse les frontières du livre. Théâtre, musique, cinéma ou arts visuels s’invitent à la rentrée littéraire pour séduire de nouveaux publics tout en fidélisant les habitués.
Le 20/08/2025 à 14:39 par Inès Lefoulon
20/08/2025 à 14:39
Depuis trois ans, le festival Livres dans la Boucle, organisé à Besançon, a pris un virage déterminant : l’hybridation des arts. Théâtre, cinéma, musique, arts visuels s’invitent désormais dans la programmation, au point de devenir l’une des signatures du rendez-vous littéraire.
Christine Bresson, directrice de la communication et du festival, revient sur cette évolution, née d’une réflexion collective et de circonstances inattendues.
« Cette orientation est née des échanges avec nos libraires, des enquêtes menées auprès des festivaliers, de l’observation des tendances de lecture, mais aussi d’un dialogue avec avec les acteurs culturels », explique-t-elle. Le constat est partagé : le livre perd du terrain dans l’espace-temps consacré aux loisirs, les écrans représentant une concurrence redoutable. Pour attirer de nouveaux lecteurs et fidéliser les habitués, il fallait multiplier les portes d’entrée. « Découvrir les œuvres par d’autres biais nous a paru essentiel. »
La crise sanitaire a joué un rôle d’accélérateur. Alors que certains choisissaient le numérique, Besançon a maintenu son festival en présentiel. « On a tenu, contre vents et marées. On a testé d’autres formats, étendu le festival sur trois semaines, investi de nouveaux lieux. C’est là que des collaborations se sont nouées avec le Conservatoire ou le Musée des Beaux-Arts. » De cette contrainte est née une dynamique durable, soutenue par la richesse du tissu culturel local.
Le public a suivi. Les rencontres mêlant littérature et autres disciplines sont prises d’assaut. « Si nous avions des salles plus grandes, nous pourrions développer encore davantage ce volet. Les jauges sont pleines et le niveau de satisfaction des festivaliers reste très élevé. » Avec 30.000 à 32.000 visiteurs, le festival atteint ses capacités maximales.
Mais l’impact ne se mesure pas seulement en volume. En trois ans, le public s’est sensiblement rajeuni. L’arrivée d’une programmation dédiée aux jeunes adultes, intégrant cinéma, numérique, cosplay ou masterclass, a permis de toucher de nouvelles générations. « On a bien rajeuni notre public. Ce n’est pas uniquement lié à l’hybridation, mais cela y contribue clairement. »
Cette attention aux jeunes se traduit aussi dans le Prix de l’Homme Debout, destiné aux 12-15 ans. Inspiré par Victor Hugo, il invite les adolescents à écrire sur des thématiques citoyennes — droits de l’enfant, justice, futur. « Ils produisent des textes, des slams, des discours, ensuite mis en voix et en vidéo. La remise des prix a lieu le samedi, pour que les parents puissent venir, car le lien familial est essentiel. »
Si ces initiatives voient le jour, c’est aussi grâce à la coopération locale. « À Besançon, l’esprit du faire ensemble est très fort. C’est une grande ville, mais qui fonctionne aussi comme un gros village. Les acteurs culturels veulent participer. Je passe des coups de fil, et les choses s’organisent naturellement. »
L’hommage à Jean-Luc Lagarce, figure majeure du théâtre contemporain, en est l’illustration cette année. Trente ans après sa disparition, le festival orchestre un programme mêlant théâtre, musique, cinéma et arts visuels. « Cela faisait longtemps que je souhaitais lui rendre hommage. Les 30 ans de sa disparition et les 10 ans du festival ont constitué le moment opportun. ».
Après validation par le comité de pilotage, la collaboration avec François Berreur, gérant des Solitaires intempestifs et exécuteur testamentaire de Lagarce, a rendu possible cette programmation fédératrice. L’Orchestre Victor Hugo, déjà partenaire du festival, y prend également part, tout comme le Nouveau Théâtre Bisontin (CDN).
Reste une question : jusqu’où aller dans cette hybridation ? Si Christine Bresson défend l’ouverture, elle insiste sur la nécessité d’un équilibre. « La rentrée littéraire de septembre est cruciale pour les libraires. Ils ont besoin de ce moment, des ventes, de la visibilité. On ne peut pas basculer vers un festival uniquement artistique. »
Le chapiteau central, ses rencontres et ses séances de dédicaces demeurent le cœur battant. Mais l’avenir se dessine vers une parité progressive : « Aujourd’hui, on est sur un tiers de programmation hybride et deux tiers de rencontres classiques. Aller vers du 50/50 me semble un bon équilibre. Cela permet d’attirer de nouveaux publics, tout en ramenant chacun vers les livres. »
Crédit illustration : ©Jean-Charles Sexe
Par Inès Lefoulon
