Travailler, sans consommer : Starbucks ouvre des salles d'étude gratuites en Chine

En plein été, les jeunes Chinois se voient offrir par Starbucks un coin au frais pour bosser, réviser ou simplement souffler. Selon une annonce officielle diffusée sur le compte Weibo de l’entreprise, ces « study rooms » ont été installées dans plusieurs établissements du Guangdong, notamment à Guangzhou et Shenzhen, ainsi que dans les régions de Guangxi et Hainan.

Le décor est simple — tables communes, prises pour recharger ses appareils, eau chaude ou froide à disposition, parfois même de la papeterie. Tout cela sans réservation, sans achat requis, sans chronométrage… Une bouffée d’air (conditionné) dans la ville étouffante.

Répondre aux rivaux low-cost

Starbucks n’offre rien à proprement parler — sauf un lieu propice à la concentration. Pourquoi ? C’est une réponse stratégique aux chaînes locales à bas prix, comme Luckin Coffee, qui séduisent à coup de promotions constantes, rapporte Business Standard.

Plutôt que d’entrer dans une guerre des prix, Starbucks choisit de développer son concept de « troisième lieu » — cet endroit qui n’est ni chez soi ni au bureau, mais où l’on peut flâner ou travailler confortablement.

En offrant ce cadre (gratuitement), la chaîne espère attirer un public studieux… et, pourquoi pas, déclencher quelques achats impulsifs de cafés ou collations. Le pari semble porter ses fruits : dans certains endroits pilotes, entre 8 h et 10 h du matin, 70 % des nouveaux venus achètent quelque chose — souvent un Americano glacé ou un Frappuccino — et des ventes de snacks s’envolent.

Ces espaces — nommés « Star Study Room » (星子自习室) — font déjà le buzz sur les réseaux sociaux chinois : le hashtag #星巴克推出自习室 aurait accumulé plus de 38 millions de vues sur Weibo en l’espace de quelques jours.

Starbucks a même lancé une petite campagne promotionnelle fun : postez une photo de l’espace sur WeChat Moments ou sur Rednote, et repartez avec de la papeterie à l’effigie de la marque. Astucieux pour générer du bouche-à‑oreille (ou pixel-à‑pixel).

Environnement, nuance et pérennité : la grande inconnue

Attention, ce dispositif est encore à l’état de « pilote ». D’après des analystes tels que You Haokun du LeadLeo Research Institute, il est difficile de dire si ce modèle se traduira en résultats concrets pour l’entreprise. Et de rappeler que le secteur des espaces d’étude payants en Chine est déjà saturé — passant de 100 en 2019 à plus de 10 000 aujourd’hui.

Pour l’heure, Starbucks fait le pari que ce geste sincère de convivialité — cette main tendue au public — ramènera l’envie d’y rester… et d’y consommer.

