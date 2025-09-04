DJ Bambi : à la recherche de soi

Biochimiste de 61 ans, Logn attend une opération. Celle qui changera tout, enfin. « Un an après le début de mon traitement hormonal, j’ai bénéficié d’une augmentation mammaire, je suis donc une demi-femme avec deux seins. »

Mais l’autre intervention, celle du bas, la plus sérieuse, n’est pas pour tout de suite. Depuis 6 ans déjà, elle est sur liste d’attente. Tout ce qu’elle espère, c’est un coup de fil de l’hôpital pour lui annoncer que, ça y est, c’est à son tour.

Avec tout ça, Logn a eu une vie bien remplie. Une vie à faire semblant, même si ce que lui renvoyait le miroir avait tout faux. Il a fallu faire abstraction, refouler des envies profondes. « J’ai appris à bouger comme un garçon, à me comporter comme un garçon, à parler comme un garçon et à m’habiller comme un garçon. J’ai acheté un blouson en cuir, appris à relever la lunette des toilettes pour uriner debout et à saluer mes copains en leur tapotant le dos. »

Une méthode pour convaincre, pour se fondre dans la masse, pour passer inaperçu et ne pas subir sa différence. Et, pendant un temps, ça a fonctionné. Au point de trouver l’amour, de se marier avec Sonja, d’avoir un fils. La famille parfaite, en somme. Mais la vérité, même enfouie bien profondément, finit forcément par ressurgir. Ce corps, intolérable.

Son seul soutien, elle le trouve dans cette complicité inexplicable qu’elle partage avec son frère jumeau, Trausti. Il passe la voir tous les jours, s’inquiète pour elle, lui parle de tout et de rien sans jamais remettre en question ses choix. Contrairement à leurs sœurs, qui rejettent implacablement ce qu’elles considèrent comme un caprice. Pourtant, malgré ce frère à la présence protectrice, la solitude fait partie du paysage pour Logn.

Je m’appelle Logn, comme le jour où la tempête retombe, comme le matin qui suit une puissante dépression, après un ouragan déchaîné, lorsque le monde se brise en mille cristaux, parce que lorsque les bourrasques s’apaisent ne reste que le calme plat.

Le roman de Auður Ava Ólafsdóttir regorge de tendresse. Avec de courts chapitres, dans une cadence légère, sans jamais se brusquer, l’autrice nous propose une histoire intime, humaine, pourtant pudique. Notre narratrice nous explique à quoi sa vie a ressemblé jusqu’ici, sans jamais réellement s'épancher de toutes les émotions qui l’habitent.

Au fil des pages, pas de réelle tension narrative ni de retournement de situation superflu. Il s’agit d’un bout de vie, d’un quotidien qui se déroule lentement, au rythme du ressac. C’est aussi, surtout, l'histoire d’une renaissance – celle d’un être complexe, à la recherche d’un bonheur qu’on lui a refusé depuis ses premiers jours.

Le sujet de la transidentité, à travers les yeux d’une femme dans la soixantaine, est un angle surprenant et attendrissant. Il suffit de se laisser porter par cette plume élégamment traduite par Éric Boury.

Je ne demande pas grand-chose. Juste un corps qui me ressemble. Un point c’est tout.

Par Valentine Costantini

