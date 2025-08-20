Inscription
Ce que prend la mer

Manon Fargetton

« Il était seul ce matin-là, comme la plupart des matins. Lorsqu’il s'est senti mal, au lieu d’appeler les secours, il est sorti, le grand râpeux de ses pieds sur la dune froide, et il n'a pas réussi à remonter vers la cabane. Il s’est affalé là, entre les herbes hautes bercées par le vent. »

Le père de Maxine est soudainement hospitalisé, laissant derrière lui une cabane. Située sur une dune qui se désagrège au fil des jours, cette petite maison renferme de nombreux souvenirs… Dans un tiroir, Maxine découvre des photographies qu’elle n’a jamais vues, qui racontent une histoire restée dans l’ombre – celle de son père, de sa jeunesse. Personne dans la famille ne semble savoir de quoi il s’agit. Que leur a-t-il caché ? Qu’a-t-il tant tenu à garder pour lui ? Pourquoi ? Une étude approfondie de ces Polaroïds mène la jeune femme jusqu’à une petite île écossaise. Là-bas, elle frôle, du bout des doigts, un morceau de l’adolescence de son père. 

En parallèle de cette étrange visite du passé, Maxine s’interroge sur son futur. Plus précisément, sur son souhait de devenir mère. Après un test de grossesse négatif qui lui a valu un soupir de soulagement, elle ne peut s’empêcher de s’inquiéter : est-elle prête ? en a-t-elle réellement envie ? et si elle n’était pas faite pour la maternité ? Armée de sa caméra, la jeune femme se lance alors dans la constitution d’une collection de témoignages. Elle demande simplement : pourquoi avez-vous souhaité des enfants ? Une façon de comprendre, de se rassurer, de se préparer. 

Grâce à une plume légère et audacieuse, Manon Fargetton nous offre un récit intime et élégant. Secret et transmission se mêlent, se fracassent sur la côte. Le pouvoir des histoires – racontées ou tues – est au cœur de ce roman plein de sensibilité. 

#Roman francophone
ActuaLitté

Une michronique de
Valentine Costantini

Publiée le
20/08/2025 à 14:13

Ce que prend la mer

Manon Fargetton

Paru le 21/08/2025

304 pages

Héloïse d'Ormesson

21,00 €

ActuaLitté
