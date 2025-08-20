Disney confie une partie de son catalogue à Webtoon

Afin de conquérir un nouveau public, mais aussi de rester pertinent face à la concurrence, les filiales éditoriales du groupe Disney partageront une partie de leur catalogue avec le géant sud-coréen Webtoon. Ou plutôt avec sa déclinaison américaine, cotée en bourse depuis le mois de juin 2024 sous la dénomination Webtoon Entertainment Inc..

Un communiqué fait état de cette alliance, « qui porte des titres cultes de Disney, Marvel, 20th Century Studios et Star Wars au format vertical, adapté pour la lecture sur mobile, de Webtoon ». Sur l'application en langue anglaise, une centaine de titres sont attendus dans les prochains mois, en commençant par les aventures de Spider-Man en août.

Elles seront suivies par les Avengers de Marvel, Star Wars, Alien et, finalement, un récit mettant en scène la Belle et la Bête du film d'animation de 1991, détaille la communication.

Échange de bons procédés

Sans surprise, Disney mise donc avant tout sur les super-héros Marvel, qui restent malgré tout une valeur sûre de ces dernières années au cinéma, devant Star Wars et Alien, deux autres franchises cinématographiques captées après des rachats de studios concurrents.

La production historique de la firme à la souris se retrouve, ironiquement, reléguée en bout de course du programme établi pour l'instant...

Les partenaires, dans le communiqué, se félicitent mutuellement de l'opération, qui démontre, si cela était nécessaire, l'importance prise par le webtoon — et Webtoon — dans le secteur du divertissement. En effet, Disney/Marvel avait développé sa propre offre de webtoons sur son application de lecture, Marvel Unlimited, mais le recours à un distributeur tiers révèle le besoin d'un relais de croissance malgré tout.

Début 2023, comme l'indiquait TechCrunch, Naver Webtoon revendiquait 15 millions d'utilisateurs aux États-Unis, sans fournir plus de précisions. Outre l'entrée à Wall Street de sa filiale américaine, le géant sud-coréen s'efforce de s'installer durablement au pays de l'oncle Sam, notamment en proposant ses titres les plus plébiscités... au format livre imprimé, avec Penguin Random House.

Photographie : illustration, Focal Foto, CC BY-NC 2.0

Par Antoine Oury

