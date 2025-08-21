Stéphanie Chaillou : “Comment grandit-on quand on n’a pas été vu ?

Stéphanie Chaillou signe en cette rentrée un roman d’une rare intensité. À travers le retour d’un homme dans la ville qu’il avait fuie, l’autrice explore la mémoire, l’exclusion et les liens familiaux fragiles, dans une langue sensible où chaque perception devient révélation. Elle est notre invitée de ce nouveau podcast :

Jean-Noël a bâti une existence stable aux côtés de son compagnon, loin du milieu modeste et rugueux de son enfance. Mais la maladie du père l’oblige à se confronter à cet héritage. « Il n’est pas venu pour pardonner, il n’est surtout pas venu pour demander réparation, et pourtant il est là », confie Chaillou, soulignant l’ambiguïté de cette démarche. Le personnage avance entre curiosité et refus, habité par le doute sur ce qu’il attend vraiment de ce retour.

Le décor de Marimbaut n’est pas choisi au hasard. L’autrice raconte avoir découvert Bazas, la ville réelle qui l’inspire, presque par hasard : « J’y suis allée une seule fois, et j’ai eu un coup de cœur pour ce lieu, sa minéralité, la beauté de sa cathédrale. Je me suis dit : je vais y placer mon roman. » Elle explique avoir voulu relever le défi d’écrire à partir d’une impression fugace, d’un souvenir unique, comme si la mémoire devenait un matériau romanesque à part entière.

La famille, la différence et la mémoire

Cette mémoire, justement, constitue le nerf du récit. Certaines scènes – un départ, une partie de pêche – se sont fixées en lui avec une force indélébile. Et pourtant, elles portent une irréalité troublante. « Il sait que c’est arrivé, mais il a encore du mal à y croire », souligne Chaillou. L’incrédulité cohabite avec la fidélité aux souvenirs, dessinant un paradoxe intime que le roman met en lumière.

Mais Revenir à Marimbaut ne se réduit pas à une introspection. Le roman interroge ce que signifient les liens du sang lorsqu’ils ont été minés par la distance et l’exclusion. Jean-Noël a grandi à la marge, sensible à la beauté et à l’art quand sa famille valorisait d’autres codes.

Cette différence a suscité humiliations et violences à l’école. L’autrice décrit une scène marquante de cantine où l’opprobre se fait collectif, un moment qui imprime durablement l’identité du personnage. « Être différent, que ce soit par le corps, la sensibilité ou l’orientation sexuelle, cela produit toujours de l’exclusion », rappelle-t-elle.

Ce que signifient vraiment les liens du sang

Dans ce roman, la mémoire des blessures se conjugue avec une écriture attentive aux perceptions. Chaillou revendique le rôle de l’expérience sensible dans son travail : « J’ai beaucoup de plaisir à écrire les paysages, à tenter de nommer des sensations qui n’ont pas de nom. » Cette approche poétique irrigue une langue épurée, où l’infra-ordinaire prend le pas sur les grands événements.

Une figure inattendue surgit aussi : celle de « la Bête », présence étrange qui observe Jean-Noël. Conçue comme un contrepoint narratif, elle incarne une forme d’extériorité tout en devenant témoin de son retour. « La Bête, c’était aussi l’occasion de donner un regard extérieur, de poser la question : comment grandit-on quand on n’a pas été vu ? »

L’écriture, précise Chaillou, oscille entre jubilation et exigence. « Il y a des moments extrêmement plaisants, où je sais que je tiens quelque chose. Mais le plus fort, c’est cette sensation qu’il n’y avait rien, et qu’ensuite il y a un livre. » Si ses précédents ouvrages avaient une dimension autobiographique plus marquée, celui-ci assume pleinement la fiction. Et c’est dans cette invention pure que réside, selon elle, le plaisir le plus vif.

En filigrane, le roman explore la singularité irréductible des trajectoires. Pourquoi, dans une même famille, certains deviennent des étrangers aux leurs ? La réponse, Chaillou la trouve dans une image qu’elle emprunte à Freud : « Un objet en verre qui tombe, on ne peut pas savoir d’avance comment il va se briser. » C’est cette fragilité, ce mystère de l’existence, que son écriture tente de capter avec précision et délicatesse.

