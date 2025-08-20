Pourquoi les étudiants préfèrent encore le livre papier au numérique

On les croyait déjà vintage, mais ils tiennent bon. La lecture sur papier et l'écriture manuscrite restent des outils d’apprentissage privilégiés des étudiants, malgré la concurrence du numérique. Et ça, ce n'est pas une rédaction littéraire qui le confirme, mais bien une étude menée par les linguistes Naomi S. Baron et Anne Mangen, professeures universitaires.
Le 20/08/2025 à 17:11 par Louella Boulland
2 Réactions | 21 Partages
Publié le :
20/08/2025 à 17:11
2
Commentaires
21
Partages
Ils sont nés avec des écrans entre les mains, mais préfèrent toujours les livres papier. Une enquête menée auprès de 500 lycéens aux Pays-Bas et d’une centaine d’étudiants en Europe et aux États-Unis révèle une donnée surprenante : les jeunes générations, pourtant ultra-connectées, restent fidèles à la lecture sur papier et à l’écriture manuscrite.
C’est ce que montre une étude menée par la linguiste américaine Naomi S. Baron, professeure à l’université de Washington D.C., en collaboration avec sa collègue norvégienne Anne Mangen, publiée dans The Conversation.
Toutes deux explorent depuis des années les effets cognitifs et émotionnels des supports numériques sur la lecture et l’écriture, mais confient être étonnées de l'unanimité des réponses, malgré la séparation des répondants en deux groupes. « Ce qui m’a surpris, c’est à quel point leurs perceptions à ce sujet concordaient dans les deux études », constate Naomi S. Baron.
En guise d'exemple, elle reprend la réponse d'un lycéen, qui explique que son goût pour la rédaction manuscrite provient de « la satisfaction d’avoir rempli toute une page à la main ». Il ajoute : « c’est comme si j’avais gravi une montagne ». Un autre étudiant, interrogé sur sa pratique de la lecture au format papier affirme : « On a vraiment l’impression de lire parce que le livre est entre nos mains ».
Pourquoi le format numérique semble-t-il moins réel que son prédécesseur ? À ce sujet, plusieurs explications : « c'est le fait de sentir les mots glisser sur la page », atteste un lecteur. Un autre explique qu'il ne tape pas ses cours sur l'ordinateur car « tenir un stylo et sentir le papier sous mes mains » est une source de plaisir. Ces réponses témoignent de l'importance du toucher dans l’appropriation du texte.
Pour la spécialiste, il ne s’agit pas seulement d’un confort sensoriel, mais bien d’un appui cognitif et émotionnel : « Une multitude de répondants ont assuré qu'ils se concentraient mieux avec le papier, qu'ils avaient un plus grand sentiment d’immersion dans un texte et une meilleure mémoire ».
Pour étayer son propos, elle cite l’un deux qui a l'impression de « voir ce qu’[il] pense » lorsqu'il rédige sur une feuille plutôt qu'un écran. Un autre parle d’un acte « plus personnel » : « Les mots ont plus de poids quand je les écris moi-même ».
Les témoignages des élèves confirment ce que la recherche avance depuis des années : le toucher joue un rôle clé dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, dès le plus jeune âge, mais aussi chez les lecteurs et auteurs plus aguerris. Lire sur papier favorise la compréhension, tandis qu’écrire à la main renforce les capacités motrices fines — bien plus que le clavier.
En 2024, une méta-analyse regroupant 49 études et menée par Oxford Learning a abouti à des conclusions similaires. Elle révèle que « les élèves obtiennent de meilleurs résultats aux tests de compréhension lorsqu’ils lisent des livres imprimés ».
Et cette tendance est encore plus marquée chez les jeunes lecteurs. « Les enfants qui lisent principalement sur écran développent des compétences de lecture moins solides que ceux qui lisent des livres physiques. [...] Ils terminent en moyenne trois années d’études supplémentaires. Aucune corrélation similaire n’a été établie avec les livres numériques. »
Ce phénomène est plus connu sous le nom d’« effet de supériorité du papier ». Il désigne une meilleure assimilation des informations lorsque la lecture se fait sur un support imprimé. Trois explications sont généralement avancées : la surcharge cognitive induite par les écrans, qui encouragent le multitâche et le défilement rapide ; la disparition des repères spatiaux, tels que le fait de tourner les pages, essentiels à la mémorisation ; et enfin la tendance, plus marquée en lecture numérique, à survoler le texte plutôt qu’à l’analyser en profondeur.
Si le papier semble garder la préférence des étudiants, le numérique n’a pas dit son dernier mot. Une méta-analyse publiée en janvier 2025 dans Springer Nature nuance le tableau. En compilant 29 études menées sur les vingt dernières années, elle révèle que les jeunes enfants comprennent un peu mieux les histoires sur écran… et qu’ils enrichissent surtout davantage leur vocabulaire.
À LIRE – Lecture : quels gestes font progresser les enfants ?
Des effets qui varient selon l’âge, le contexte social et surtout l’implication d’un adulte ou parent, dont la présence améliore nettement la compréhension. Autrement dit, le numérique peut aussi soutenir l’apprentissage, à condition d’être bien utilisé, avec des contenus adaptés et un accompagnement attentif.
Crédits image : Image d'illustration, ThoroughlyReviewed, CC-BY-SA 2.0.
Par Louella Boulland
Contact : lb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
En 2024, plus de huit Québécois sur dix ont lu au moins un livre, imprimé ou numérique, pendant leur temps libre. L’enquête de l’Institut de la statistique du Québec dresse un portrait détaillé des habitudes de lecture et d’écoute de livres : les écarts restent marqués entre générations, femmes et hommes, diplômés et non-diplômés, tandis que l'essor de nouvelles pratiques chez les plus jeunes se poursuit.
12/08/2025, 14:32
Imaginez une bibliothèque où chaque ouvrage est un allié précieux pour enseigner le français. Ce rêve de nombreux enseignants vient de prendre forme concrète. Baptisé La Bibliothèque idéale des professeurs de français, ce projet réunit « les ouvrages incontournables pour enseigner le français langue étrangère » en un seul guide pratique.
07/08/2025, 12:54
La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) publie, depuis plusieurs années, un répertoire des formations aux métiers du livre, régulièrement mis à jour. L'édition 2025 est disponible : elle expose, région par région, les offres de formation, classées par niveau de diplôme.
23/07/2025, 09:43
En 2025, les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) seront centrées sur la situation des jeunes face à l'illettrisme, à l'innumérisme et à l'illectronisme. Les individus âgés de 18 à 29 ans représenteraient 1 adulte sur 4 en forte difficulté avec les compétences de base, dont la lecture, l'écriture ou l'usage des outils numériques.
03/07/2025, 11:39
Créer sa librairie, c’est un rêve, mais aussi un métier. Avec sa nouvelle formation certifiante, Book Conseil propose aux futurs libraires un accompagnement pour structurer leur projet, affiner leur stratégie et acquérir les bases nécessaires à la création d’une entreprise viable.
15/05/2025, 12:52
À l’heure où la clarté, la rigueur et l’élégance de l’écriture sont plus que jamais des qualités recherchées, plusieurs ouvrages font figure de références pour qui veut affûter sa plume. Que l’on soit étudiant, journaliste ou professionnel de l’écrit, bien rédiger est un art qui s’apprend. Voici quatre titres incontournables pour progresser avec méthode et exigence.
09/05/2025, 14:37
Jusqu’au 16 novembre 2025, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême consacre une large place à la bande dessinée de science-fiction avec Plus loin – La nouvelle science-fiction, première exposition muséale d’ampleur dédiée au genre en France. En parallèle, un dispositif pédagogique complet est mis à la disposition des établissements scolaires : visites guidées, ateliers de création et ressources conçues pour s’adapter à chaque niveau scolaire.
25/04/2025, 10:24
En matière de CV, il faut être habile si l’on veut se démarquer et sortir efficacement du lot, ce qui est toujours l’objectif recherché par un candidat. Il est donc nécessaire de soigner tous les aspects de ce document de présentation de soi.
22/03/2025, 10:01
Alors que la pratique de la lecture semble reculer au sein d'une partie de la jeunesse française et que cette dernière est parfois pointée du doigt par les générations précédentes en raison d'un supposé désintérêt pour l'activité, un baromètre du moral des adolescents apporte un nouvel éclairage. Il révèle que la moitié des jeunes interrogés déclare avoir eu du mal à se concentrer pour lire un livre, dans un contexte de dépression ou de trouble anxieux généralisé.
14/03/2025, 12:38
Depuis sa création en 2021, L'Alliance pour la lecture s'efforce de défendre cette activité et tous ses bienfaits, mais aussi son statut de droit fondamental. Elle réunit près de 70 organisations, associations, fédérations, qui échangent et travaillent « pour trouver ensemble des chemins d’accès à la lecture ». Des Ateliers Fresque de L’Alliance pour la lecture se déploient, en prélude aux 3es Rencontres nationales pour le développement de la lecture, le 30 septembre 2025, à Lyon.
07/03/2025, 09:42
La Journée internationale des femmes et des filles de science, ce mardi 11 février, est l'occasion de rappeler l'importance de la médiation dans l'approche des disciplines scientifiques. Pour créer des vocations ou simplement encourager à la curiosité, le livre et la lecture sont des outils puissants, et permettent de prendre en compte la dimension genrée.
11/02/2025, 12:56
La quatrième année du séminaire Décoloniser l'inconscient, intitulée Noirceur et Opacité, entend approfondir une tension conceptuelle issue de l'étude des œuvres d'Édouard Glissant et de Deleuze et Guattari lors de la deuxième année. L'initiative, dans le cadre de la Chaire de Philosophie à l'Hôpital, aborde la nécessité de repenser la psychanalyse en dépassant les cadres traditionnels comme le complexe d’Œdipe et l’hétéro-normativité, afin de mieux répondre aux réalités contemporaines des liens sociaux et sexuels.
20/01/2025, 12:57
Il ressortira en janvier prochain son ouvrage Les origines interrogeant le parcours de chacun à travers cette question : pourquoi devient-on qui l’on est ? chez Flammarion. Mais dans le même mouvement, l’essayiste met en place « une sorte d’université populaire », avec pour perspective de former « à l’esprit critique ».
09/12/2024, 16:59
Le Centre national du livre (CNL), en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de nombreux autres acteurs, invite tous les Françaises et Français à participer à un événement symbolique et collectif : un « quart d’heure de lecture » national, qui se tiendra le mardi 11 mars 2025, pour la quatrième année consécutive. Cet instant dédié à la lecture a pour ambition de remettre le livre au cœur de notre quotidien et de souligner son importance dans nos vies personnelles et professionnelles.
02/12/2024, 17:02
Présentée au président de la République le 14 novembre dernier, la 9e édition du Dictionnaire de l'Académie française était empreinte de modernité, puisqu'elle s'accompagnait d'une plateforme en ligne. Cette dernière donne accès, gratuitement, à 250.000 entrées, et aux huit premières éditions. Mais la Ligue des droits de l'Homme pointe des définitions qui « participent d’une vision au mieux archaïque de notre monde », au sein de la dernière mouture du Dictionnaire...
27/11/2024, 13:06
Vous souhaitez faire vivre une expérience unique à vos étudiantes et étudiants en classe? Le Centre de la francophonie des Amériques propose les Rendez-vous littéraires, un programme pédagogique en ligne et gratuit.
25/09/2024, 11:20
À l’occasion de la Journée internationale de la traduction décrétée par les Nations Unies et célébrée le 30 septembre, Avignon Université et la Cité internationale de la langue française vous convient à la présentation des événements inédits entre leurs deux structures qui se tiendront : le 10 et 11 décembre 2024 à la Cité internationale de la langue française le 20 et 21 mars 2025 à Avignon Université.
21/09/2024, 12:29
Peu de questions sociales, politiques, amoureuses ou philosophiques échappent aujourd'hui à l'exploration d'une série ou d'un roman. Qu'il s'agisse de la maladie ou de la rencontre de l'autre, ces thèmes sont souvent abordés dans des podcasts ou des vidéos YouTube, où l'on débat des réponses apportées par les poètes, les peintres ou les réalisateurs.
15/09/2024, 16:40
Dernière semaine de la chronique de l'été, signée Stanislas Dehaene, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale au Collège de France. Il s'attaque cette fois à un mythe : le cancre...
23/08/2024, 15:41
Cette semaine, le professeur Stanislas Dehaene, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale au Collège de France, s'est laissé aller aux bras de Morphée. En s'appuyant sur les études récentes et ses propres recherches, il est formel : dormir, c'est apprendre. Il nous apprend notamment que chaque histoire lue ou chaque concept étudié continue de vivre et de se structurer durant nos heures les plus silencieuses...
16/08/2024, 15:55
Après la lecture et les mystères de la dyslexie, le professeur au Collège de France à la chaire de psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene, évoque cette semaine les nombres. À partir des études récentes et de ses propres recherches, il l'assure : « Dans une bibliothèque, il vaut mieux numéroter les livres de la gauche vers la droite, car c'est ce que tous cerveaux attendent »...
02/08/2024, 15:19
Après avoir consacré une semaine à l'intérêt de la lecture dès le plus jeune âge, le professeur au Collège de France à la chaire de psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene, récivide. Dans son émission Une idée dans la tête, sur France Inter, il s'est concentré cette semaine sur le mystère de la dyslexie, ou « quand l’apprentissage se bloque ».
26/07/2024, 16:04
Stanislas Dehaene, le professeur au Collège de France à la chaire de psychologie cognitive expérimentale, est formel : apprendre est le plus grand talent de l’espèce humaine. « Plus encore que des Homo sapiens, nous sommes des Homo docens ! », affirme-t-il sans ambages, et le prouve dans une série de l'été diffusée sur les ondes de France Inter, Une idée dans la tête. Cette semaine, il s'est spécifiquement concentré sur l'intérêt de la lecture dès le plus jeune âge.
19/07/2024, 16:04
Chaque année, l'opération « Dis-moi dix mots », organisée par le ministère de la Culture, laisse découvrir la langue française à partir du vocabulaire et d'une thématique. L'édition 2024-2025 se consacre à la planète et à l'environnement.
15/07/2024, 11:26
Le quiz interactif se présente comme un outil incontournable visant à stimuler l'engagement des apprenants et à évaluer efficacement leurs compétences. Il constitue une méthode d'apprentissage dynamique et mesurable, visant à transformer l'approche des formateurs pour captiver l'intérêt des participants
05/06/2024, 14:06
Entrer en 6e ne signifie pas seulement passer du primaire au collège. Cette étape marque aussi la découverte de nouveaux apprentissages, qui nécessitent que les acquis soient solides. Diffusée sur Lumni, la série animée Le français avec MaitressAdeline propose des rappels des règles et des entrainements, pour maitriser l'orthographe en s'amusant.
21/05/2024, 09:44
Depuis la rentrée de septembre 2023, les 22 poèmes réunis sous le titre Cahiers de Douai figurent au programme du baccalauréat de français pour trois ans. Sous la perspective du parcours « Émancipations créatrices », l’œuvre du « poète aux semelles de vent », comme le dénommait Verlaine, s’offre ainsi à toute une nouvelle génération de lycéens.
15/04/2024, 16:00
Base de données bibliographiques en accès libre, OpenAlex réunit des volumes considérables de métadonnées liées à la recherche scientifique, mises à la disposition des chercheurs et des institutions. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche annonce la signature d'un partenariat avec la plateforme, lequel inclut une participation financière pour son fonctionnement.
20/02/2024, 11:32
Pour mettre toutes les chances de son côté au jeu, mieux vaut avoir une connaissance aiguë des probabilités. Et, en la matière, il faut bien reconnaître que le savoir moyen de la population est plutôt au-dessous de tout. Résultat de nombreuses publicités induisent le consommateur en erreur, faute de bien maîtriser la notion de probabilité.
16/02/2024, 08:45
Voici une sélection de jeux de société pour libérer le potentiel de votre cerveau en utilisant uniquement des mots, des chiffres et des images. On peut ainsi s'adonner aux joies de manipuler les signes et les symboles en famille pour enrichir ses capacités lexicales et mémorielles.
14/02/2024, 12:18
Ce 15 janvier à 18h00, sera proposé en visio un séminaire d’Alexandre Gefen (CNRS-Université Sorbonne Nouvelle-Ens) et Sandra Laugier (Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne). Pierre Fasula « Récits populaires et retour du mythe », abordera la question de l'éducation, par la fiction. Vaste programme, et fascinant.
14/01/2024, 14:13
La Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants (CIIVISE), née en 2021 pour enquêter sur l'ampleur des actes d'inceste dans la société française, a malheureusement fourni des données alarmantes. Les enfants, soit les personnes de moins de 18 ans, sont toujours très exposés aux agressions et violences sexuelles. Pour prévenir ces dernières, la littérature constitue un outil précieux, présenté dans un document dédié.
06/12/2023, 12:39
Après avoir découvert , La planète des Alphas pour découvrir les sons, puis Mon coffret des Alphas transformés pour découvrir les lettres d’imprimerie, la dernière étape pour atteindre l'autonomie de lecture réside dans la maîtrise des sons complexes.
15/11/2023, 12:49
Égyptologue, Laurent Coulon interroge différents aspects de la civilisation pharaonique à partir d’une approche nourrie aussi bien par l’archéologie et la philologie, s’appuyant sur des sources de première main, que par les questionnements de l’anthropologie. Il prononcera sa leçon inaugurale, Les voies ouvertes à l’Égyptologie, le 9 novembre 2023.
19/10/2023, 14:13
Autres articles de la rubrique Education
La lecture, cet acte à la fois ordinaire et fondateur, révèle souvent bien plus qu’on ne l’imagine. Derrière les premières syllabes déchiffrées d’un enfant, se cache un réseau invisible, tissé de contexte familial, d’exposition langagière, d’âge d’initiation à la lecture — et, plus fondamental encore, du statut socio-économique (SES).
17/08/2025, 09:06
La rentrée 2025 sera un peu plus chère que la précédente, au rayon des fournitures scolaires. La hausse des tarifs est estimée à 2 %, soit l'équivalent de l'inflation générale. Une nouvelle augmentation des prix, qui poursuit la tendance observée depuis quelques années déjà.
04/08/2025, 15:12
Longtemps perçu comme le couronnement d’un cursus universitaire, le mémoire incarne encore aujourd’hui une étape symbolique dans le parcours de l’étudiant. Pourtant, les conditions de sa rédaction, les ressources mobilisées, la temporalité de son élaboration et même sa finalité, connaissent de profonds bouleversements. Le numérique, en particulier, redessine les contours de cet exercice académique exigeant.
07/07/2025, 16:24
Un peu plus de 530.000 élèves des classes de première générale et technologique ont travaillé, ce vendredi 13 juin, sur les sujets du bac de français 2025. Au programme cette année, une multitude de genres littéraires et d'auteurs, de Pierre Corneille à Nathalie Sarraute, en passant par La Bruyère ou... Françoise Nyssen.
13/06/2025, 15:03
Les échanges internationaux offrent une immersion totale dans un environnement linguistique authentique, accélérant ainsi l'apprentissage et la maîtrise d'une langue. Ils permettent une interaction constante avec des locuteurs natifs, favorisant une compréhension plus profonde des nuances culturelles et linguistiques. Ces expériences enrichissent le vocabulaire et améliorent la fluidité, tout en développant une confiance accrue dans l'utilisation de la langue au quotidien.
07/06/2025, 14:44
Au croisement de l’écriture et du métier d’éditeur, le master CORREM de Sorbonne Université cultive les plumes en devenir. Dans cette formation singulière, on apprend à jongler avec les mots autant qu’à les corriger, à les aimer autant qu’à les façonner. Entre travail éditorial et ateliers d’écriture, les étudiant·es tracent leur voie, jusqu’à faire éclore, en fin de parcours, une novella où s’entrelacent technique, imagination et style personnel.
03/06/2025, 12:04
Pernod Ricard devient aujourd’hui le dixième signataire de la Charte pour le livre et la lecture en entreprise du Centre national du livre (CNL). Soutenue par le ministère de la Culture, la charte a pour objectif de favoriser la lecture au sein des organisations. Elle valorise les initiatives permettant de renforcer la cohésion d’équipe, de stimuler l’expression individuelle et collective, ainsi que de nourrir les échanges d’idées.
14/05/2025, 11:49
« Ma Première Bibliothèque » est un programme porté par Bibliothèques Sans Frontières visant à favoriser l’accès à la lecture pour les élèves issus de territoires défavorisés (réseaux d’éducation prioritaire, zones rurales…). Chaque enfant bénéficie d’une dotation de dix ouvrages issus du fonds de l’association, lui permettant de constituer une première bibliothèque personnelle.
12/05/2025, 12:26
En France, la part de filles dans les filières scientifiques stagne depuis plusieurs années, et décroit à mesure de leur avancée dans la scolarité. Pour répondre à ces difficultés d'accès et tenter de les réduire, un plan « Filles et Maths » a été présenté par Élisabeth Borne, suite à un rapport de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche.
12/05/2025, 10:56
C’est en tous cas ce que défendent les apprenti·es éditeur·ices de cette maison éphémère, les Éditions à la renverse, avec un ouvrage collaboratif, qui fait aujourd’hui appel à un financement solidaire pour soutenir sa diffusion inclusive. Un pari audacieux, à rebours de la concentration et de la financiarisation du champ éditorial. Moïra Rosabrunetto et Clémentine Legrand vous expliquent tout.
07/05/2025, 08:45
Dans le cadre de son engagement en faveur de l’excellence académique et culturelle, Sorbonne Université remettra, le 25 mars prochain, le titre de Docteur Honoris Causa à huit personnalités internationales des sciences et des arts. Parmi elles, deux écrivaines : Chimamanda Ngozi Adichie et Olga Tokarczuk.
21/03/2025, 11:54
Les étudiants de deuxième année du master CREM (Création Éditoriale Multisupports) de Sorbonne Université – Asfored vous avaient présenté Les Éditions à la renverse en décembre dernier. Leur objectif : publier Mégafaune, Relire et Réécrire la fable, un recueil mêlant fables anciennes et réécritures contemporaines de ces mêmes textes. L’ouvrage illustré prendra la forme d’un livre tête-bêche, c’est-à-dire qu’il sera à lire dans un sens… puis dans l’autre. Noé Senaini et Victor Wolf vous parlent de leurs dernières avancées…
11/03/2025, 11:01
Le Paris-Francfort Fellowship 2025, qui se déroulera du 16 juin au 3 juillet, est un programme de formation internationale co-organisé par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, le BIEF et la Foire du livre de Francfort. destiné aux jeunes professionnels du livre de France et d'Allemagne, y compris les libraires, éditeurs, responsables de droits ou marketing, scouts littéraires, agents littéraires et bibliothécaires, qu'ils soient déjà en poste, en stage ou en recherche d'emploi.
25/02/2025, 16:28
Jusqu'au 16 novembre 2025, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême accueille "Plus loin – La nouvelle science-fiction", première exposition d’envergure consacrée à la bande dessinée de science-fiction dans un musée en France. À cette occasion, une riche offre pédagogique est mise en place pour les établissements scolaires, avec des visites guidées, des ateliers de création et des ressources pédagogiques adaptées à chaque niveau.
25/02/2025, 11:45
Pour un rapport publié le 14 février dernier, la Cour des Comptes s'est intéressée à la politique d’éducation artistique et culturelle mise en œuvre par l'État et les collectivités territoriales. L'institution relève des inégalités persistantes dans l'accès à la culture, selon les territoires et les milieux sociaux, et un manque de coopération entre les parties prenantes.
17/02/2025, 13:28
Si vous êtes passionné par les trésors du patrimoine, les archives, les manuscrits et les livres anciens, l’École nationale des chartes - PSL vous invite à découvrir ses formations. À l’occasion de sa journée Portes Ouvertes, qui se tiendra le samedi 8 mars 2025, de 12h30 à 18h, elle accueille lycéens, étudiants, parents et grand public pour une immersion dans ses cursus. L'entrée est libre.
04/02/2025, 14:38
Découvrez le projet de master des étudiants en édition à la Sorbonne : la conception d’une collection. En alternance dans diverses maisons d’édition, ils ont l’opportunité d’imaginer et de développer la collection de leur choix. Margaux Gonzalez revient sur les étapes de ce projet.
04/02/2025, 12:25
Dramaturge, metteur en scène et écrivain de renom, Wajdi Mouawad occupera en 2024-2025 la chaire annuelle « L’invention de l’Europe par les langues et les cultures », créée en partenariat avec le ministère de la Culture. Cette chaire, initiée en 2020, met en lumière la richesse et la diversité des patrimoines européens en explorant les liens entre création artistique, langues et identités.
28/01/2025, 11:54
Les études en droit, qu'elles soient pour la licence ou le Master, sont reconnues comme nécessitant un niveau d’investissement personnel élevé. Mais le jeu en vaut souvent la chandelle.
22/01/2025, 15:01
Cap sur le sud de la France, au cœur de la Ville Rose. Le 14 janvier 2025, l’Institut Catholique de Toulouse réunira étudiants et professionnels pour discuter des liens entre écologie et livre. Organisée par le master Métiers du livre, cette journée étudiera les grands défis écologiques de l’industrie : surproduction, responsabilité sociétale, gestion des ressources... Une occasion unique de placer les futurs acteurs de l’édition au centre des transformations indispensables pour bâtir l’avenir du secteur.
20/12/2024, 18:09
Découvrez le projet ambitieux des étudiants de la Sorbonne : Les Éditions à la renverse. Ces futurs professionnels du livre relèvent le défi de réinventer la fable, en mêlant traditions et modernité dans un ouvrage tête-bêche. Une initiative qui questionne notre rapport aux animaux et aux grands enjeux contemporains. Jeanne Mouton et Victor Wolf, du master CREM (Création éditoriale multi-supports), nous en disent un peu plus.
16/12/2024, 11:37
On n’exigera pas que les participants habitent dans la Lune pour prendre part au concours de nouvelles des Sélénites. Pas certain que cela aide, ne serait-ce que pour transmettre les textes. Reste que les élèves de 2e année du Master Ingénierie Editoriale et Communication de l'Université Cergy-Pontoise ouvrent leur appel à texte.
28/10/2024, 17:12
Pour sa 3ème édition, le MOOC Wikidata revient du 1er octobre au 31 décembre. Entièrement gratuit et financé grâce aux dons, le MOOC est composé de 20 vidéos (2 à 7 minutes) illustrées par des BD, des schémas explicatifs et des exercices et animées par 6 personnes intervenantes.
20/09/2024, 16:25
Les domaines de l'éducation et de l'enseignement supérieur ne sont pas épargnés par une certaine tendance au recours à des termes anglophones. Si ces derniers peuvent paraitre plus adaptés à décrire de nouvelles pratiques, le français est en réalité plein de ressources, rappelle la Commission d'enrichissement de la langue française au sujet de deux termes précis, mix et ranking.
19/09/2024, 08:52
La Coalition mondiale pour la protection de l’éducation contre les attaques (GCPEA, en anglais) s'inquiète dans un rapport d'une hausse des événements violents au sein des établissements scolaires et éducatifs, dans le monde entier. En 2022 et 2023, leur nombre a augmenté de près de 20 % par rapport aux deux années précédentes.
11/09/2024, 09:18
La Voie des Livres propose une formation unique en son genre : une immersion dans l’art subtil de la lecture à voix haute, animée par Marc Roger, lecteur public de renom. Que vous soyez un débutant désireux de faire vos premiers pas ou un passionné souhaitant perfectionner votre pratique, cette formation vous offre une opportunité exceptionnelle d’explorer la frontière entre le texte écrit et son expression orale.
03/09/2024, 12:17
Chaque année, l’association Codacons (Coordination des associations de défense de l'environnement et des droits des usagers et des consommateurs) fournit des données officielles sur les dépenses prévues pour la rentrée scolaire. Un sujet qui interpelle plusieurs parents italiens, étant donné l’augmentation, d’environ 5% en 2024, des prix des livres scolaires.
27/08/2024, 10:42
Phénomène largement documenté, le succès du livre au sein de la part individuelle du Pass Culture a fait les affaires de l'industrie de l'édition. La part collective du dispositif, utilisable par les élèves avec leurs professeurs, est plus rarement dépensée au profit du livre et de la lecture. Une étude rend compte d'usages plutôt tournés vers les sorties et visites culturelles.
30/07/2024, 13:20
La période estivale n'est pas seulement celle des cahiers de vacances : il s'agit aussi de s'équiper pour l'année scolaire, avec l'achat des fournitures. Un poste de dépense devenu conséquent, après plusieurs hausses de prix annuelles. 2024 resterait, sur ce point, plus ou moins stable, à en croire les études et estimations.
30/07/2024, 10:30
Le programme du Collège de France pour l’année académique 2024 a été révélé, avec entre autres le 10e colloque de rentrée qui aura comme thème, Genre et Sciences, ou encore les noms des 13 nouveaux professeurs qui viendront enrichir les départements de sciences mathématiques, physiques, naturelles, ainsi que ceux des sciences humaines et sociales.
19/07/2024, 17:16
La lecture est une activité enrichissante qui offre bien plus que du simple divertissement. Elle stimule l’esprit, enrichit le vocabulaire et permet d’explorer des mondes différents. Cependant, peu de gens réalisent que la lecture est aussi un outil puissant qui joue un rôle crucial dans l’amélioration de la concentration. Pour mieux comprendre, découvrez ici les raisons qui font de la lecture un allié précieux pour apprendre à rester attentif et concentré.
02/07/2024, 13:12
Après plus de 60 ans d’existence sous diverses formes, l’Institut supérieur européen d’enluminure et du manuscrit (Iseem) forme peut-être ses derniers élèves à Angers, dans le Maine-et-Loire, avant de fermer ses porte pour dépôt de bilan.
01/07/2024, 16:26
La lecture est une compétence fondamentale pour tous les enfants, mais pour les enfants sourds, elle revêt une importance encore plus grande. En France, comme dans de nombreux pays, les enfants sourds sont confrontés à des difficultés supplémentaires pour développer de solides compétences en lecture et en écriture.
19/06/2024, 08:29
En juin, les apprentis éditeurs du Master 2 Création éditoriale multisupports de la Sorbonne lanceront un mook, subtil croisement entre la revue et le livre. Cette publication, surgissant à l'approche des Jeux Olympiques de Paris, se consacrera à une réflexion approfondie sur les tenues sportives des athlètes.
21/05/2024, 17:05
L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) propose un point sur les difficultés des Français avec l'écrit et l'illettrisme, dans une nouvelle étude basée sur des données de 2022. 10 % des personnes âgées de 18 à 64 ans éprouvent des difficultés dans les domaines fondamentaux de l’écrit, et 4 % sont en situation d'illettrisme.
30/04/2024, 15:50
2 Commentaires
Edco
20/08/2025 à 17:46
Tant mieux, mais suis sceptique.....Ci dessous article ds Usbek et Rica.
25 ans
VEILLE // Les jeunes risquent de passer plus de 25 ans de leur vie sur leur smartphone si leurs pratiques numériques ne changent pas à l’avenir, selon une étude publiée fin juin par Fluid Focus, une application qui aide à gérer son temps d’écran grâce à un système de récompenses.
En tout, 3 000 étudiants britanniques ont été interrogés dans le cadre de ce rapport. Quasiment trois quarts d’entre eux ont déclaré que leurs habitudes téléphoniques nuisaient à leurs études, plus de 75 % ont signalé des effets négatifs sur leur santé mentale et la moitié dit avoir du mal à dormir à cause du scrolling nocturne.
Seul signe d’espoir : la plupart des étudiants interrogés (68 %) espèrent réduire le temps passé devant un écran. Pour ce faire, ils devront d’abord se distancier des réseaux sociaux qui constituent la principale source de temps d’écran, à hauteur de 98 %, devant le streaming et la messagerie.
Emilie Echaroux
Comme le temps n ' est pas ..... à rallonge ....
Luna
21/08/2025 à 20:00
Être amputé d’un sens, c'est jamais bon surtout quand le toucher intervient si fortement dans le processus de mémorisation.
La main est la fenêtre ouverte de l’esprit disait Kant.
L’œil nous sert à regarder le monde, mais c’est avec la main que nous l‘appréhendons. Notre sens du toucher est à ce point sophistiqué que nous sommes même capables de décrire des objets que nous avons saisis dans le noir de façon bien plus détaillée que si nous nous contentions de les regarder.
Écrire c’est se tromper, rayer, raturer, c'est garder la trace de ses essais, c'est suivre le cheminement de la pensée.
Écrire c'est prendre des raccourcis, c'est reformuler mieux que copier-coller. Écrire c’est vider son sac disait Mitterrand.
Mais lire un livre papier, c'est encore plus important quand dans les faits comme le dit Michel Desmurget, ils n'ont que des avantages sur la lecture numérique.
Ils permettent de surligner et d’annoter le texte, ce qui est souvent possible, mais pas toujours facile avec une liseuse. Ils sont parfaitement autonomes et ne requièrent ni batterie, ni dispositif intermédiaire de présentation (liseuse, tablette, etc.), ni connexion Internet (pour le téléchargement des fichiers et la mise à jour des appareils), ni compétences informatiques (avec le livre électronique, les problèmes logiciels et de formats [e-pub, Kindle, PDF, etc.] sont parfois épineux).
Autre avantage, les ouvrages imprimés sont matériellement robustes. On peut les faire tomber, les secouer, marcher dessus par inadvertance, les confier à de très jeunes enfants et les emporter sans trop de risques dans des endroits qui s’avèrent passablement inhospitaliers pour leurs équivalents numériques (le bain, la plage, etc.).
Plus important encore, le livre appartient physiquement à l’acheteur. Il peut être prêté, donné, revendu ou mis à disposition dans des zones de libre-échange qui se multiplient au sein de l’espace public. Ce n’est pas le cas des livres électroniques qui n’offrent qu’un simple « droit d’usage » et n’autorisent communément ni la revente, ni le partage.
Enfin, et surtout, nos bons vieux bouquins ignorent la désuétude. Placés dans un endroit à peu près sec et sombre, ils se conservent quasiment sans limite. Chaque enfant peut ainsi aisément, à vingt, trente ou cent ans de distance, explorer la bibliothèque de ses aînés. Il peut, sans contrainte, parcourir cet univers littéraire qui le rattache à ses racines. Il peut s’y promener, s’y insérer, s’y perdre. Il peut s’y absorber jusqu’à rencontrer, parfois, un aïeul inconnu qui, au cœur d’un jeu de piste imprévu, a laissé ici, entre deux pages, une lettre oubliée, et là, dans un coin de marge, un fragment d’émotion manuscrite.
https://www.levelesyeux.com/actualites/2023-10-24-faites-les-lire/