Ginette Herry, une vie consacrée au théâtre italien et à la traduction

Elle a marqué plusieurs générations d’étudiants, assure l'éditeur. Professeure de littérature comparée et de lecture des textes dramatiques à l’Université de Strasbourg (1966-1990), elle a également enseigné l’histoire du théâtre et la dramaturgie à l’École du Théâtre National de Strasbourg (1983-2003).

Spécialiste du théâtre italien, Ginette Herry a traduit plus d’une quarantaine d’œuvres, de Vittorio Alfieri à Luigi Pirandello, de Dario Fo à Rocco D’Onghia, de Furio Bordon à Fortunato Seminara, ainsi que l’intégralité du théâtre d’Italo Svevo, pour les éditions Circé.

Son nom reste étroitement lié à Carlo Goldoni, auquel elle a consacré une grande partie de son activité : une vingtaine de traductions de pièces et de livrets d’opéra, de nombreuses études dramaturgiques et plusieurs volumes de référence, parmi lesquels Goldoni-Ronconi (1992), Les Mémoires italiens (Circé, 1999) et Goldoni à Venise – La Passion du poète (Champion, 2002). Avec l’éditeur Marsilio de Venise, elle avait entrepris une vaste Biografia ragionata de Goldoni, dont le premier tome (1707-1744) parut en 2007.

Elle a collaboré avec de nombreux metteurs en scène français et italiens — Luca Ronconi, Jacques Lassalle, Jean-Claude Berutti, Claude Stratz — et dirigé l’association Goldoni Européen, organisant en France le bicentenaire de la mort de l’auteur vénitien (1993) et publiant l’année suivante les actes du colloque strasbourgeois Goldoni en Europe aujourd’hui – et demain ? (Circé, 1995).

Son travail a été largement reconnu en Italie : Premio Nazionale Italiano della traduzione (1991), Premio dell’Ultimo Novecento (Pise, 1992), Premio Internazionale Diego Valeri (Monselice, 1993), ainsi que le Prix Ennio Flaiano de la critique. En France, elle fut faite chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en 1994.

Parmi les hommages rendues à Ginette Herry, l'homme de théâtre Jean-Claude Berutti a salué « la passion de transmettre » qui animait Ginette Herry, rappelant son rôle déterminant dans la diffusion de Goldoni, Pirandello, Svevo et Dario Fo, ainsi que leur longue amitié nourrie de collaborations et de critiques partagées.

Laurent Muhleisen, conseiller littéraire à la Comédie-Française et membre de la Maison Antoine Vitez, a de son évoqué son parcours depuis son enfance vosgienne jusqu’à son immense travail de traduction et de publication, son rôle dans les débuts de la Maison Antoine Vitez et son indéfectible engagement pour la cause du peuple.

Tous deux décrivent une femme humble, généreuse et passionnée, dont la disparition laisse un vide profond dans le monde du théâtre et de la traduction.

Crédits photo : Détail d'Arlequin et Pierrot, d'André Derain (1924), Rodney (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

