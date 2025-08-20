Inscription
Les cinq ouvrages en lice pour le Prix du livre de Lausanne 2026

La Ville de Lausanne a dévoilé la sélection du Prix du livre, qui fête sa 12e édition. Le public peut voter jusqu’au 31 décembre pour désigner le lauréat, annoncé le 2 février 2026.

Le 20/08/2025 à 11:59 par Hocine Bouhadjera

20/08/2025 à 11:59

Hocine Bouhadjera

ActuaLitté

Lancé en 2015, le Prix du livre de Lausanne distingue chaque année des écrivaines et écrivains romands. Chacun des finalistes reçoit 5000 francs, et la lauréate ou le lauréat bénéficie d’une résidence d’écriture d’un mois au Château de Lavigny. Le réalisateur et producteur lausannois Lionel Baier parraine cette édition 2026.

La sélection 2026 : 

Roland Buti, Les petites musiques, Éditions Zoé 

Chloé Falcy, La mécanique des ailes, Hélice Hélas Éditeur

Léna Furlan, Le printemps peut‑être, Éditions Slatkine

Philippe Lamon, Le Match du siècle, Cousu Mouche

Antoine Rubin, Calcaires, Éditions La Veilleuse

Au programme, des rencontres avec les autrices et auteurs à Plateforme 10 à Lausanne, suivies de séances de dédicaces. Des clubs de lecture sont également prévus autour de la sélection, de même qu’une soirée de lancement le 1er septembre à la bibliothèque de la Sallaz.

Le Prix rayonne au-delà de la capitale vaudoise : plusieurs lieux antennes en Suisse romande relaient l’événement et accueillent des rendez-vous pour découvrir les ouvrages et échanger avec les lecteurs.

Marc Agron a été consacré lors de la 11e édition du Prix du livre de la Ville de Lausanne en 2025, remportant la faveur de près de 700 votants. L'écrivain originaire de Zagreb et établi en Suisse depuis l'âge de 19 ans, a été honoré pour son quatrième ouvrage, La vie des choses, publié en janvier 2024 par les éditions La Veilleuse. 

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 
 
 
 

 

Hocine Bouhadjera
Les petites musiques

Roland Buti

Paru le 10/01/2025

174 pages

Editions Zoé

17,00 €

La mécanique des ailes

Chloé Falcy

Paru le 17/09/2025

220 pages

Hélice Hélas Editeur

22,00 €

Le printemps peut-être

Léna Furlan

Paru le 03/02/2025

160 pages

Editions Slatkine

22,00 €

Calcaires

Antoine Rubin

Paru le 10/04/2025

272 pages

La Veilleuse Editions

20,00 €

