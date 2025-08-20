La vulnérabilité comme langage commun des années 2020

La Sad Girl Literature a eu le tort d’être parfois lue comme une apologie de l’abattement ; elle a surtout re-légendé un droit au négatif dans l’espace public. Pour mémoire, « La souffrance peut être un geste de résistance », écrivait Audrey Wollen — une phrase qui a essaimé bien au-delà de l’art contemporain.

Sur le plan éditorial, l’onde de choc perdure : BookTok a plastifié des comportements d’achat qui survivront à l’algorithme, même si l’effet se normalise (PW l’a noté). Les ventes record de 2021 aux États-Unis, la part TikTok encore modeste mais croissante au Royaume-Uni, les développements audiovisuels autour d'Ottessa Moshfegh ou Raven Leilani : autant d’indices d’une influence structurelle, pas seulement virale.

Persistera-t-elle ? Probablement sous des formes plus poreuses, plus inclusives — on voit déjà des récits queer/raciaux s’emparer (ou contester) les codes, pendant que le hopepunk offre une alternative émotionnelle crédible.

Il est fort possible que, dans cinq ans, personne ne parle plus de « sad girl lit »… Alors même que les livres qui en portent l’empreinte continueront d’affluer, moins étiquetés, plus hybrides. En clair : ce n’est pas un genre, c’est une sensibilité qui a laissé sa marque sur la prose des années 2020.

La preuve ? Sally Rooney reste un phare (les chiffres le rappellent), y compris quand elle s’éloigne du cliché « sad girl ». Et les trajectoires de Mona Awad, Leilani, Moshfegh — entre prix, options, rééditions — montrent que la littérature de l’intime a gagné en lisibilité auprès d’un très large public. On peut parier que cette lisibilité, ce contrat de lecture précis (un je, un corps, un monde), survivra aux hashtags qui l’ont propulsée.

En attendant, faut-il se méfier du marketing de la vulnérabilité ? Oui, comme de toute forme de storytelling qui a trouvé sa recette.

Mais c’est aussi le rôle de la critique — et des médias littéraires — d’accompagner le mouvement, d’aiguiser les nuances, d’ouvrir la porte aux voix dissonantes. Le « sad girl », dans sa version la plus intéressante, n’est pas la célébration bêlante d’une défaite intime ; c’est un laboratoire où l’on apprend à nommer l’époque, ses chagrins, ses colères — et parfois, ses issues.

Crédits photo : darksouls1 CC 0

DOSSIER - Le phénomène “Sad girl literature”

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com