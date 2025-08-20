Et si entrer en librairie poussait aux toilettes ? Le phénomène Mariko Aoki

Une rentrée littéraire sous tension… intestinale ? Voilà qui intrigue. Tout commence en 1985. Dans les colonnes d’un magazine consacré aux livres, une jeune femme, Mariko Aoki, raconte que chaque visite en librairie réveille chez elle une envie irrépressible de filer aux toilettes. À sa grande surprise, les témoignages affluent. L’éditeur du journal se voit même obligé de publier un numéro spécial pour compiler ces récits, transformant une anecdote personnelle en petite légende culturelle.

Depuis, l’expression a traversé les décennies et les frontières, revenant régulièrement dans les discussions sur ce que les anglophones appellent joliment “the unbearable poopness of bookstores”, d'après le nom choisi par la McGill University. Ou L’insoutenable fécalité des librairies, au croisement de Milan Kundera et d'Antonin Artaud.

Niveau Cabou Cadin...

Mais qu’est-ce qui se cache derrière cette bizarrerie ? Certains avancent l’hypothèse olfactive : le mélange d’encre, de colle et de papier aurait des propriétés insoupçonnées. D’autres invoquent le conditionnement : lire aux toilettes étant une habitude répandue (notamment chez les hommes), le simple fait de manipuler un livre rappellerait inconsciemment au corps le moment du passage… au cabinet.

Plus prosaïque encore, certains gastro-entérologues rappellent que se pencher, se tourner ou parcourir des rayons en se baissant sollicite les muscles abdominaux d’une façon propice à activer le transit.

Une piste psychologique séduit de nombreux observateurs : le stress discret lié au choix, la concentration intense sur les rayonnages ou même l’inquiétude de ne pas trouver de toilettes disponibles provoqueraient un relâchement réflexe.

Le Retour du Refoulé

Évidemment, aucun protocole scientifique n’a confirmé la portée laxative des rayonnages, et d’aucuns considèrent le phénomène comme une légende urbaine moderne, aussi savoureuse qu’improbable. D’ailleurs, le bon docteur Freud aurait certainement interprété la réactivation du stade anal : la librairie stimulerait inconsciemment une symbolique de l’ordre, de l’accumulation et du relâchement.

Dans ses écrits, il place le livre comme un objet de savoir, mais aussi un substitut symbolique : accumuler des livres, c’est accumuler des contenus, comme on accumule des matières. Le besoin d’évacuer pourrait représenter, dans une lecture psychanalytique, un désir inconscient de se libérer d’un trop-plein d’informations, ou de transformer la rétention intellectuelle en expulsion corporelle.

On comprend que le sujet enflamme les forums et suscite des articles dans la presse scientifique comme dans la presse grand public.

La Rentrée littéraire vue par Moltonel

Là où l’affaire prend un tour cocasse, c’est lorsqu’on la met en perspective avec la rentrée littéraire. Des librairies bondées, des clients fébriles, la tentation de feuilleter chaque ouvrage. Ajoutez le parfum des nouveautés, le bruissement des pages et l’effervescence intellectuelle ambiante. La promesse tenue d'Alfred de Musset et de son ode au Petit endroit ?

Les libraires, eux, oscillent entre amusement et pragmatisme. Certains au Japon s’en sont même amusés dans leurs campagnes marketing, rappelant avec humour que leurs toilettes sont à disposition. En France, l’idée n’a pas encore trouvé d’écho officiel, mais qui sait ?

Qu’on y croie ou non, le phénomène Mariko Aoki raconte quelque chose de notre rapport aux livres. Ce mélange de fascination, de fébrilité et de détente profonde qui accompagne la visite en librairie se traduit parfois par un effet physique aussi incongru qu’universel. Une sorte de rappel que le corps, même au milieu des mots, garde toujours le dernier mot.

Post Qriptum ; Chers libraires, pourquoi ne pas en jouer ? Un petit panneau « Sentez-vous l’effet Mariko Aoki ? Nos toilettes sont prêtes ! » pourrait bien déclencher un sourire.

(un immense merci à Actualisant, commentateur régulier, pour cette suggestion d'article)

Crédits photo : le Toilet Book de Bruno Brasileiro

