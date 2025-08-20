Le phénomène Wattpad Project Loki adapté en série

Le 15 août, le service de streaming philippin Viva One a diffusé un teaser très attendu. Ces premières images confirment que Project Loki, phénomène littéraire sur Wattpad, est adapté en prise de vues réelles. On y découvre Jayda Avanzado, Marco Gallo et Dylan Menor, plongés dans un dédale d’énigmes et de pièges, promesse d’une intrigue fidèle au matériau d’origine.

Le projet a été confié à Xian Lim. L’acteur, déjà vu dans de nombreuses productions philippines, se place cette fois-ci derrière la caméra. Un choix qui a surpris jusqu’à l’auteur lui-même. « Lorsque je l’ai rencontré virtuellement pour la première fois et qu’on me l’a présenté comme le capitaine de ce navire, j’avoue avoir été surpris », écrit R.C. Musni, alias AkoSiIbarra, sur Facebook. « Je l’ai toujours connu comme un acteur talentueux, mais j’ai découvert qu’il avait déjà dirigé deux longs-métrages et un épisode de série. »

Des détails qui comptent

La confiance s’est vite installée entre les deux artistes, notamment grâce à la rigueur dont a fait preuve le réalisateur, saluée par l'auteur : « Il a pris le temps de lire l’intégralité du premier volume. Si vous avez vu le teaser, vous aurez peut-être remarqué plusieurs clins d’œil : le stylo paralysant, la lettre de l’admirateur secret, le portrait d’Henri VIII, la mention du White Hostel, l’insigne du conseil étudiant… »

Des détails qui, pour l’auteur, témoignent d’une réelle compréhension de son univers : « Puisque Project Loki repose sur ces petits détails que l’on a tendance à ignorer, voir la production les traiter avec autant de soin me rend encore plus enthousiaste. »

De jeunes talents à l’écran

L’histoire, publiée sur Wattpad puis déclinée en webtoon, a accumulé des millions de lectures. Elle suit Lorelei et Loki, deux enquêteurs improvisés, dans leur confrontation avec un mystérieux ennemi. Entre manipulations, faux-semblants et révélations, Project Loki a séduit une génération de lecteurs férus de récits policiers modernes.

Les personnages prendront vie avec l'actrice Jayda Avanzado, fille de Jessa Zaragoza et Dingdong Avanzado, qui a déjà une carrière bien remplie : elle a fait la première partie du concert de Niall Horan à Manille, a joué dans un clip primé en 2021 et a obtenu un rôle dans la série Teen Clash. À ses côtés, Marco Gallo, déjà vu dans l'adaptation Wattpad de The Rain in España, et Dylan Menor.

À LIRE – Après un rachat, l'adaptation de La Quête d’Ewilan se poursuit

L’univers se déploie désormais sous plusieurs formes : le web novel publié sur Wattpad, la série de livres publiée chez PSICOM, le webcomic également diffusé sur Wattpad, et désormais cette adaptation en live-action sur Viva One.

Crédits image : Capture d'écran de la bande-annonce, Viva One

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com