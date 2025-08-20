Miné par la polémique, le prix britannique LGBTQ+ Polari en pause

L'édition 2025 du Prix Polari ne s'est pas relevée de la polémique : instituée depuis 2011, cette distinction fait office de référence dans les milieux littéraires LGBTQ+. Deux récompenses sont habituellement décernées en novembre, après deux sélections, en août et en septembre.

La révélation de la première sélection a d'ailleurs mis le feu aux poudres, cette année, dès le 1er août. En lice pour le Polari Prize se trouve en effet Earth, le dernier titre signé par l'écrivain irlandais John Boyne (Doubleday, inédit en français). Ce court roman évoque le procès de deux footballeurs, dont Evan Keogh, « homosexuel dans un milieu qui refuse la diversité », accusés d'agression sexuelle.

Auteur reconnu et célébré, Boyne a signé plusieurs ouvrages traduits en français, comme Le Garçon en pyjama rayé (Gallimard Jeunesse, traduit par Catherine Gibert), mais aussi Les Fureurs invisibles du cœur (2018), L'audacieux Monsieur Swift (2020) ou encore La vie en fuite (2023), tous traduits par Sophie Aslanides et publiés chez JC Lattès.

En 2019, la parution de son livre My Brother’s Name is Jessica (inédit en français) avait déjà soulevé une vague de protestations vis-à-vis du traitement jugé maladroit et mal informé de son sujet, la transition de genre d'une jeune fille. Mais une autre prise de position, plus récente, a braqué une partie de la communauté LGBTQ+ contre l'auteur : en juillet dernier, il a publié une tribune d'hommage et de soutien à J.K. Rowling, se déclarant, comme elle, « TERF et fier de l'être ».

L'acronyme TERF, pour « trans-exclusionary radical feminist », soit « féministe radical rejetant les femmes trans », désigne un courant de pensée qui estime que les femmes transgenres ne peuvent pas participer au combat féministe, ou encore revendiquer les mêmes droits que les femmes dont l'identité de genre correspond au genre assigné à la naissance.

Cette mouvance s'accorde bien avec des a priori sexistes, des postures misogynes, voire des polémiques lancées par des sympathisants d'extrême droite : la campagne de dénigrement de la boxeuse algérienne Imane Khélif, à laquelle participa largement Rowling en 2024, en fut une illustration frappante.

Un prix occulté « par la colère »

Une large partie de la communauté LGBTQ+ [rappelons que le « T » recouvre les personnes transgenres, NdR] et de nombreuses militantes féministes rejettent vigoureusement les « TERF », rappelant que la lutte contre le sexisme, l'homophobie et la haine ne s'accorde pas avec la transphobie.

Sans surprise, l'apparition de John Boyne au sein de la sélection a donc suscité une impressionnante levée de boucliers. Sur les 24 auteurs dont les livres font partie des listes avancées par le jury, 14 avaient demandé le retrait de leurs œuvres, le 12 août dernier, tandis qu'une lettre ouverte adressée aux organisateurs de la distinction se trouvait cosignée par 800 auteurs et professionnels de l'édition britannique.

Finalement, les organisateurs du Prix Polari, auquel 16 auteurs, au final, avaient renoncé à participer, ont préféré annuler l'édition 2025. Dans un message publié sur les réseaux sociaux le 18 août, ils expliquent : « Ce qui devait être une célébration de la littérature LGBTQ+ exceptionnelle a été occulté par les outrages et la colère, ce qui a été douloureux et pénible pour toutes les personnes concernées. Nous présentons nos excuses à toutes les personnes qui ont été affectées. »

Le texte précise encore que l'organisation « n'a jamais exclu les personnes trans. Cela ne fait pas partie des valeurs que nous défendons et nous condamnons toute forme de transphobie. » Pour les futures éditions, une place plus importante sera accordée aux personnes transgenres et le Prix Polari « s'investira dans des débats portant sur les tensions entre liberté d'expression et création d'espaces inclusifs et sécurisés, dans un monde hostile aux personnes trans et à notre communauté dans son ensemble ».

L'annulation de l'édition 2025 est loin d'avoir convaincu les personnes opposées à la présence de Boyne dans la sélection annuelle. La maison d'édition britannique Written Off Publishing, fondée en 2022, estime ainsi que cette décision « punit tous les autres auteurs, plutôt que l'individu revendiqué comme TERF. Il semble bien que vous protégiez Boyne au détriment de tout le monde. »

Photographie : illustration, Praveen, CC BY-NC 2.0

