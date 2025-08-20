AVC et lecture : quand le cerveau perd le sens des mots

Prenons un mot simple comme « marteau » (hammer) : pour la plupart d’entre nous, sa prononciation réveille immédiatement une image mentale. Cette capacité, appelée « imageabilité », aide le cerveau à reconnaître le mot plus vite.

Mais les chercheurs ont mis en lumière un mécanisme encore plus fondamental : nous lisons aussi grâce au sens. Or, après un AVC, certains survivants perdent ce lien sémantique — leur cerveau ne parvient plus à relier le mot à son idée, et la lecture devient laborieuse.

Le loup est dans le sillon temporal supérieur

Pour mieux comprendre, les chercheurs ont comparé 56 patients ayant subi un AVC dans l’hémisphère gauche (région dédiée au langage) à 68 personnes indemnes d’AVC. Grâce à des IRM ciblées et à des analyses statistiques avancées — comme la cartographie lésion‑symptômes par régression vectorielle de support.

Ils ont repéré que les dommages localisés au sillon temporal supérieur postérieur (et aux zones voisines comme les gyri temporaux moyen et supérieur) abolissent l’avantage de la « haute imageabilité ». En clair : même un mot facile à visualiser ne bénéficie plus de son boost sémantique.

Autre volet passionnant : cette région lésée apparaît aussi impliquée dans la mise en relation sens–phonologie, autrement dit la conversion du sens en sons — l’un des piliers du lien entre ce que l’on comprend et ce que l’on prononce.

Il ne s’agit pas d’un simple déficit de décodage phonologique — une incapacité à « déchiffrer » phonétiquement les mots, fréquente après un AVC — mais d’un trouble sémantique spécifique : l’intégration du sens et de la forme sonore est perturbée. Les auteurs parlent d’un déficit de lecture post‑sémantique : malgré une bonne compréhension hors mot écrit, le lien entre le mot lu et son concept mental s’affaiblit, comme si un pont s’écroulait.

Sens, rythme, réparer un équilibre délicat

Cette découverte ne se limite pas à l’explication cérébrale. Elle ouvre des voies concrètes de réhabilitation : cibler spécifiquement la réparation ou le contournement de cette incapacité à relier concept et son.

« Nous pensons généralement que la lecture au quotidien est un moyen de donner du sens à nos lectures, mais l'inverse est également vrai : nous nous appuyons sur le sens des mots pour les reconnaître. Certaines personnes se remettant d'un AVC ne parviennent pas à utiliser le sens des mots pour les reconnaître, ce qui rend la lecture plus difficile », explique Peter E. Turkeltaub, MD, PhD, directeur du Cognitive Recovery Lab de l'Université de Georgetown et auteur principal de l'étude.

« Nos résultats clarifient la neurobiologie de la lecture et fournissent la preuve la plus solide à ce jour d'une forme de troubles de la lecture qui peuvent survenir après un accident vasculaire cérébral de l'hémisphère gauche », poursuit Ryan Staples, coauteur, Ph.D. et chercheur postdoctoral dans le laboratoire de Turkeltaub.

Les chercheurs évoquent notamment un projet de cinq ans financé par les NIH, qui comparera les capacités de lecture des personnes âgées sans AVC avec celles de survivants d’AVC de l’hémisphère gauche. Objectif : mieux comprendre l’évolution des liens sens–phonologie, que ce soit dans le vieillissement normal ou pathologique, vise la Georgetown University, à l'origine de ces découvertes.

Des séquelles à vie...

Chaque année, aux États-Unis, environ 800.000 personnes sont victimes d’un AVC, une pathologie touchant plus particulièrement les populations marginalisées et issues de minorités. Dans une étude comparative portant sur 56 survivants d’AVC de l’hémisphère gauche et 68 personnes sans AVC, il a été observé que les troubles liés au sens des mots étaient nettement moins fréquents et moins sévères que les troubles phonologiques.

Autrement dit, les difficultés à prononcer les mots, bien plus typiques chez les AVC. Cette étude s’est concentrée sur les AVC de l’hémisphère gauche, région du cerveau essentielle pour le langage.

En Europe, l’incidence des AVC reste élevée : on estime qu’en 2021, 967 000 Européens ont subi un AVC sur les 11,9 millions de cas enregistrés mondialement. Toutefois, grâce aux progrès dans la prévention et les soins, la mortalité due à l’AVC a chuté de 68,3 % en Europe de l’Ouest, 55,3 % en Europe centrale et 43,3 % en Europe de l’Est depuis 1990.

Néanmoins, les prévisions sont préoccupantes : entre 2015 et 2035, l’UE pourrait connaître une hausse de 34 % du nombre total d’AVC, entraînant un afflux de survivants, dont le nombre devrait passer de 3,7 à 4,6 millions, et une explosion des coûts liés aux soins, estimés à 45 milliards d’euros dès 2015. Pour illustrer cette réalité à l’échelle nationale, en France, 122.422 adultes ont été hospitalisés pour un AVC en 2022, et 1 million de personnes vivaient avec des séquelles de cette affection début 2023.

Crédits illustration : Tumisu CC 0

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com