Salve Maria, l'adaptation de Pas les mères, de Katixa Agirre

Pour passer de l'ouvrage de Katixa Agirra à Salve Maria, la réalisatrice Mar Coll a travaillé avec son amie Valentina Viso sur le scénario. Elles ont opéré ensemble quelques modifications, notamment des symptômes liés à une dépression post-partum pour le personnage principal, incarné par Laura Weissmahr.

Au casting du film, elle est accompagnée par Oriol Pla, Giannina Fruttero, Belén Cruz ou encore Julie Maes. Tourné en Catalogne et à Barcelone, le long-métrage a été remarqué dans plusieurs festivals, notamment Reykjavik et Locarno.

Le film, comme le livre de Katixa Agirra, s'appuie sur des citations et récits de plusieurs autrices autour de la maternité et le fait d'être femme, dont Simone de Beauvoir, Sylvia Plath et Susan Suleiman. La figure mythologique de Médée est aussi convoquée...

