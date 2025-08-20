Immersion dans la “bulle parisienne” de René Goscinny

Sur les toits de Paris, René Goscinny vit dans sa bulle. Avec sa femme Gilberte et sa fille Anne, ils habitent dans un grand appartement au dernier étage d'un immeuble du XVIe arrondissement doté d'une terrasse de 500m2 avec une vue époustouflante sur la tour Eiffel.

Pour ce citadin pur jus, l'inspiration vient quand même de sa proximité avec le calme et la nature de son jardin. Ici, il a écrit une grande partie de son œuvre : Lucky Luke, Le Petit Nicolas, Iznogoud et bien sûr Astérix, créé avec Albert Uderzo. Celui qui a donné ses lettres de noblesse au métier de scénariste de BD, contribuant à la hisser au rang de 9e art a su créer un héros national emblème de la France dans le monde entier.

S'il meurt brutalement à 51 ans, son œuvre reste plus vivante que jamais avec 500 millions d'albums vendus ! Ses tandems légendaires avec les dessinateurs Morris, Sempé, Tabary ou Uderzo font de lui un artiste majeur et singulier du XXe siècle.

Avec les témoignages d'Anne Goscinny, sa fille unique, Salomé et Simon du Chatenet, ses petits-enfants, Sylvie Uderzo, fille d'Albert Uderzo, Benoît Peeters, historien de la BD, Catel et Bocquet, biographes de René Goscinny.

Ce document, signé Dominique Thiéry, a été produit par A Prime Group et sera diffusé le dimanche 7 septembre à 22h45 sur France 5, ainsi que sur la plateforme de visionnage à la demande france.tv.

