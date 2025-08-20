S’il existe des limites, peut-être est-ce pour ne pas les franchir à tout prix

Éditrice, romancière et lectrice passionnée, Lola Nicolle se tient à l’intersection de ce qu’elle appelle « le triangle de la littérature ». Cofondatrice des éditions Les Avrils, elle publie aujourd’hui chez Phébus son nouveau roman, Le Grand Horizon. Un livre né d’une fascination : la Transcontinental Race, course mythique qui traverse l’Europe sur près de 4000 kilomètres.
Le 20/08/2025 à 10:28 par Georgia Morisset
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
20/08/2025 à 10:28
0
Commentaires
0
Partages
La Transcontinentale Race est une course amateur fascinante, elle traverse l’Europe d’Est en Ouest chaque été et les cyclistes sont en autonomie totale, sans aide, sans ravitaillement, sans équipe. Ils doivent établir leur itinéraire et parcourir 4000 km en quinze jours, c’est une course totalement exceptionnelle.
Découvrez notre nouvelle émission, avec Lola Nicolle, qui nous présente cette étonnante traversée :
« C’est une épreuve absolument fascinante que j’ai découverte grâce à un ami qui l’a vraiment courue », raconte-t-elle. Organisée chaque été, sans assistance, cette traversée confronte les cyclistes à la solitude, à la fatigue et au risque permanent. « Ce qui m’a frappée, c’est la dimension politique de cette course. Son fondateur, Mike Hall, est mort sur une épreuve similaire en Australie. Un fantôme plane donc sur chaque départ, rappelant que l’aventure n’est pas sans péril. »
Dans ce cadre extrême, elle a imaginé Vincent, menuisier breton, père de famille et cycliste amateur. « Il est monsieur tout-le-monde. Pour lui, le vélo est une brèche dans le quotidien : un espace de liberté, de solitude et de concentration », explique l’autrice. Ce personnage ordinaire devient l’incarnation de ces anonymes prêts à tout pour se mesurer à leurs propres limites.
Mais au-delà de la performance, Le Grand Horizon explore un tissu de relations. Pauline, amie d’enfance perdue de vue, suit la course à distance grâce au GPS en ligne. Marc, rencontré plus tard comme livreur à vélo, incarne l’ami qui comprend de l’intérieur ce que signifie pédaler des journées entières. « J’aimais cette idée qu’on peut se faire de nouveaux amis à tout âge, et que certains partagent une compréhension unique de nos obsessions », confie-t-elle.
Ces voix multiples offrent un contrepoint au récit solitaire de Vincent. L’entourage oscille entre fascination et inquiétude : « Sa femme ne peut pas saisir entièrement ce qu’il vit sur le vélo. Même ses proches n’arrivent pas à comprendre la douleur, l’obsession, les dangers. Pour certains, il devient presque une attraction », observe l’autrice.
La souffrance traverse d’ailleurs tout le roman. Chaque jour de course, les abandons s’accumulent, détaillés par l’organisation avec une précision clinique. « Il y a un culte de la douleur. Les cyclistes racontent leurs blessures, et c’est aussi une façon de se sentir pleinement corps, de revenir à quelque chose de matériel », dit Lola Nicolle. Mais loin d’exalter le dépassement de soi, elle interroge cette logique : « S’il existe des limites, peut-être est-ce pour ne pas les franchir à tout prix. Pourquoi vouloir aller toujours plus loin, comme avec les ressources de la planète ? »
Ce parallèle entre l’endurance humaine et les dérèglements du monde irrigue le livre. Pauline incarne la désillusion universitaire, Marc observe les absurdités de la grande distribution, Vincent traverse des paysages marqués par la fragilité écologique.
La romancière glisse aussi des « petites capsules » qui interrogent notre quotidien : la bouteille d’eau privatisée, l’histoire des supermarchés, le pétrole. « Si on regarde ces objets comme des extraterrestres, on réalise à quel point notre système est absurde. Il fallait que cette traversée devienne aussi un moment de conscience. »
Le roman plonge également dans l’amitié et la mémoire. Pauline et Vincent partagent une histoire commune, marquée par la mort accidentelle d’un ami. « J’avais envie d’écrire sur l’amitié entre une fille et un garçon, trop souvent suspectée d’être une pré-histoire d’amour. Et puis il y a ces fantômes qui nous accompagnent, comment on vit avec eux et comment on accepte que les trajectoires divergent. »
Enfin, la nature se révèle à Vincent comme une puissance parfois hostile, parfois fraternelle. Ascensions caniculaires, orages, rencontres avec des aigles : autant d’expériences qui redéfinissent sa place dans le monde. « Je voulais que la nature lui dise : tu n’es rien par rapport à moi. Mais il y a aussi des moments de résonance, comme le décrit le philosophe Hartmut Rosa : se rendre disponible au monde et créer de nouveaux liens. »
Au cœur de ce cheminement, un objet se dresse comme un symbole : le vélo. « C’est une technologie simple, presque inchangée depuis des décennies. On peut la réparer soi-même, aller très loin avec très peu. Pour moi, c’est un outil anti-conformiste, au même titre que le livre. »
Entre souffle romanesque, réflexion politique et poésie du mouvement, Le Grand Horizon propose ainsi bien plus qu’une aventure sportive. Il questionne nos liens au corps, au temps, aux autres et à la planète. Une odyssée intime qui, en suivant les coups de pédale d’un homme ordinaire, ouvre de vastes horizons.
Crédits photo : Lola Nicolle © Marie Rouge
DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première
Par Georgia Morisset
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 21/08/2025
208 pages
Editions Phébus
20,50 €
Plus d'articles sur le même thème
Et si la conquête spatiale avait commencé sous le Second Empire ? C’est le pari romantique et graphique d’Alex Alice, auteur du Château des Étoiles, uchronie mêlant science, rêve et esthétique XIXᵉ. Invité pour la première fois aux 29es RDVBD d’Amiens, il revient sur la genèse de son univers, ses influences verniennes et son attachement à une science poétique — où l’émerveillement compte autant que la technologie.
08/06/2025, 19:20
Dans le tumulte amiennois, Chantal Montellier apparaît comme une silhouette marquée par l’engagement, l’ironie, la mémoire et la révolte. De ses débuts en tant que professeure désabusée à sa place de pionnière dans le dessin de presse politique, son parcours retrace une lutte continue pour la représentation des femmes et l’émancipation par l’image. Podcast et gare aux oreilles, majeur levé !
07/06/2025, 14:44
Après des années de collaboration et de thrillers ésotériques écrits à quatre mains, Jacques Ravenne et Éric Giacometti ont fait “clavier séparé”. Ils signent chacun un nouvel ouvrage, distinct cette fois, bien que leurs univers respectifs continuent de dialoguer en profondeur. Et sont nos invités, évidemment, pour un podcast d’exception.
09/05/2025, 09:56
Un village isolé, replié sur lui-même, rythmé par les saisons et cerné par le froid. La saison du silence, premier roman de Claire Mathot paru chez Actes Sud, déploie une fiction au parfum de conte. Au cœur du récit, une communauté autarcique dont les membres vivent sans prénom, définis uniquement par leur fonction : le fossoyeur, l’écrivain, la serveuse, le passeur. Une société suspendue, coupée du monde par un fleuve infranchissable durant l’hiver, que ses habitants appellent « l’isoloir ».
06/04/2025, 11:27
Une femme apprend la mort accidentelle de son mari, Marc-Aurèle, dans un accident de voiture. Alors qu’elle devient veuve, elle doit aussi affronter une maternité imminente. Son deuil oscille entre douleur et espoir, entre mémoire et oubli, entre l’amour idéalisé et la quête de vérité. Agnès de Clairville était l'invitée de notre podcast, pour nous présenter son dernier roman, La route des crêtes.
20/03/2025, 13:40
Avec Les Renaissances, Agnès Martin-Lugand offre aux lecteurs une renaissance sentimentale, renaissance artistique. « Aimer est un art. » Réapprendre à aimer aussi. Autant que de redonner un sens aux mots. La romancière est l'invitée de notre nouvelle émission.
18/03/2025, 11:54
#MichelePedinielli - Ce cinquième opus des aventures de Ghjulia Boccanera, publié aux Éditions de l'Aube, explore les méandres d'une ville de Nice défigurée par les chantiers en cours. Au cœur de cette métamorphose, l'univers de Ghjulia "Diou" Boccanera, détective privée au caractère bien trempé, vacille : son ami proche, Dan, est victime d'un accident suspect le laissant dans le coma. La romancière Michèle Pedinielli est notre invitée pour ce podcast pas banal.
31/01/2025, 12:18
Installée dans les locaux d’Actes Sud, Muriel Barbery évoque Thomas Helder, son nouveau roman, comme une veillée silencieuse, nourrie de souvenirs, de douleurs enfouies et de murmures du passé. L’intrigue s’ouvre sur les funérailles du personnage éponyme, écrivain discret, dont la mort rassemble famille et proches dans la maison maternelle située à Château Vieux, dans l’Aubrac enneigé. Une atmosphère ouatée, un huis clos propice aux confidences et aux révélations.
29/11/2024, 11:59
Dans son nouvel essai Ainsi l’animal et nous, publié chez Actes Sud, la sociologue et romancière Kaoutar Harchi explore les rapports complexes et souvent invisibilisés entre les humains et les animaux. Loin de se limiter à une réflexion éthique ou sentimentale, son propos s’inscrit dans une démarche politique et historique, interrogeant les racines structurelles de la domination animale à travers les prismes du colonialisme, du patriarcat et du capitalisme.
28/11/2024, 09:59
#LaHordeDuContrevent – Dans un monde balayé en permanence par des vents violents, un groupe d’élite, la Horde, est formé pour remonter la source du vent, à contre-courant, vers l’Extrême-Amont. Une quête tout à la fois physique et spirituelle, une traversée pleine de dangers où chaque membre joue un rôle crucial. Eric Henninot s'est lancé dans l'aventure de la Horde du contrevent (et marées... bien sûr).
25/10/2024, 17:21
#PrixDeuxMagots2024 - Jean-Pierre Montal est l’heureux lauréat du Prix des Deux Magots 2024. À cette occasion, ActuaLitté s'est entretenu avec l’auteur, qui présente son roman récompensé, La Face Nord, publié chez Séguier. Au programme : l'amour, le vieillissement et la quête de sens.
17/10/2024, 14:39
#LEP2024 – Avril Benard, lauréate du Prix de littérature française Lire en Poche 2024, est une voix montante dans le paysage littéraire contemporain. Son premier roman, À ceux qui ont tout perdu (Editions des Instants, 2023, puis J’ai Lu, janvier 2024), plonge le lecteur dans l’univers sombre et déchirant de l’exil forcé, où les personnages doivent tout quitter sans savoir s’ils reviendront un jour.
13/10/2024, 14:34
#LEP2024 – Recevoir Andreï Kourkov au micro de ActuaLitté, on prend. Et l'on s'arrête avec un infini plaisir pour discuter, parler du monde contemporain, de la Russie et de l'Ukraine, bien entendu, mais également de littérature. Monsieur Andreï, jovial et souriant, se prête volontiers à toutes les questions, sur la littérature, ses lectures, la poésie... et plus encore.
13/10/2024, 14:23
#LEP2024 – Né en 1986 à Paris, Miguel Bonnefoy est un écrivain franco-vénézuélien qui navigue entre deux mondes, avec une plume teintée d’Amérique latine et une langue française d’une rare élégance. Installé sous le soleil de Gradignan, l'auteur nous accorde une interview comme un échange, en pleine manifestation de Lire en Poche.
13/10/2024, 10:58
#LEP2024 – Si la menace que l’intelligence artificielle fait peser sur la création est au cœur des débats actuels, certaines découvertes glacent les sangs. En marge du festival de Gradignan, un romancier a accepté de témoigner sous couvert d’anonymat d’une récente découverte, des plus troublantes.
13/10/2024, 07:59
#PEPLP2024 – Pour son premier roman, Anatole Edouard Nicolo a reçu le Prix Envoyé par La Poste, avec À l’ombre des choses (Calmann-Levy). Avec ActuaLitté, il revient sur l’écriture de ce texte, interrogeant la famille, les relations entre frères et ce qu’une fratrie impose, même sans le vouloir, de responsabilités.
11/09/2024, 16:03
PODCAST « Simo Häyhä est une légende, un mythe. Il était capable de tirer là où l’œil ne voit pas. » Dans son dernier roman, Les Guerriers de l'hiver (Michel Lafon), Olivier Norek nous transporte durant la guerre opposant l'Union soviétique à la Finlande, en 1939. Un récit du quotidien pour les soldats impliqués et particulièrement ce sniper surnommé La Mort blanche, Simo Häyhä.
02/09/2024, 11:49
PODCAST – Après un premier tome vendu à plus de 100.000 exemplaires, Laura Swan achève le diptyque Troublemaker, avec la sortie du second tome ce 21 août, chez BMR. « Tu détruis tout ce que tu touches... Alors si je te tends ma main, est-ce que tu la prendras ? » Mais quels dangers attendent désormais Shayn et June ?
27/08/2024, 10:09
PODCAST – Sergueï Jirnov publie en ce mois de juin 2024 son premier roman, Les pires amis, aux éditions Istya & Cie. Une histoire où Vladimir Poutine croise Kirill, patriarche et chef de l'Église orthodoxe. Au micro d'ActuaLitté, l'auteur raconte les liens entre les deux hommes, avec la Russie pour terrain de jeu : deux Vladimir de la même génération, mais de l'un à l'autre, un gouffre...
20/06/2024, 11:38
PODCAST – « Elle est de ces personnes dont se méfient pas qu'on pense benoîtement gentille, mais elle porte un regard très acéré et elle dit les choses d'une manière en apparence simple, mais profonde. » Grégoire Delacourt ne cache pas son plaisir d’avoir retrouvé Jocelyne, la mercière d’Arras. Dans La liste 2 mes envies, il nous replonge dans le quotidien de celle qui avait gagné 18 millions € à la loterie…
14/06/2024, 11:39
RDVBDAmiens2024 – Né le 5 mars 1952 en France, Dominique Zay est un écrivain, dramaturge et scénariste prolifique. Après une première carrière dédiée au théâtre, à la musique et au cinéma, il s'est lancé dans l'écriture, d'abord avec des polars... ensuite avec des polars pour la jeunesse. En bande dessinée : entretien pas banal, avec le scénariste de Philippine Lomar, dessiné par Greg Blodin.
04/06/2024, 12:44
RDVBDAmiens2024 — Franco-égyptienne, Stella Lory ne revendique pas un goût immodéré pour les pyramides, qu’on les trouve à Gizeh ou au Louvre. On n’en dira pas autant des Coco Pops, en revanche. Talentueuse dessinatrice, elle croque la vie pour la rendre plus drôle : cette sociologue de formation, et certainement philosophe, le revendique : le rire est le propre de… elle. Attention : podcast !
02/06/2024, 16:56
PODCAST – 450 pages de froid, de neige, de chair mordue par des températures extrêmes. Dans son dernier roman, Franck Thilliez nous embarque dans le Grand Nord québécois, « vraiment très au Nord », assure-t-il. Des conditions de vie terrifiantes et un climat omniprésent : « Il pénètre tellement les organismes qu’il en devient plus qu’un climat, il fait partie intégrante de chaque page du livre... »
27/05/2024, 10:13
PODCAST – Au micro de ActuaLitté, Boris Manenti partage son regard sur le milliardaire Elon Musk : associé aux marques comme X (feu-Twitter), Tesla et bien d’autres, il fascine autant qu’il inquiète. Dans cette enquête, Elon Musk — Le bonimenteur, paru aux éditions du Rocher, le journaliste décrypte le parcours d’un homme, devenu incontournable.
22/05/2024, 09:35
PODCAST – Un monde presque parfait, car bien entendu, la perfection n’est pas de ce monde. Dans son nouveau roman, Laurent Gounelle interroge l’humanité : qu’est-ce qu’un être humain quand il renonce à faire ses propres choix ? Ou comment les choix sociétaux deviennent des changements civilisationnels…
03/05/2024, 11:37
PODCAST – Xavier, L'Homme étoilé, publie l'album Constellation aux éditions Le Lombard. Il s'agit d'un ensemble de saynètes, de récits, qui représentent son parcours au quotidien dans un centre de soins palliatifs. Depuis 15 ans maintenant qu'il exerce ce métier, ce sont autant d'existences qu'il a croisées et accompagnées. Une BD lumineuse qu'il nous raconte aujourd'hui.
26/04/2024, 08:30
Max, un romancier renommé, est aux prises avec le syndrome de la page blanche. Récemment divorcé et tourmenté par une enfance marquée par la violence, il lutte pour redonner un sens à sa vie. Un jour, il aperçoit son énigmatique voisin d'en face en train de fumer à sa fenêtre, ce qui éveille sa curiosité et son imagination.
18/03/2024, 17:17
PODCAST – En 1939, René, âgé de 13 ans, vit une existence isolée avec ses parents dans le massif des Bauges. Marqué par le décès précoce de ses sept frères et sœurs, il est animé par le désir de vivre en leur honneur. Du service militaire jusqu'à son retour à la ferme familiale, en passant par le deuil de ses êtres chers et les retrouvailles avec son premier amour, René traverse sept vies qui entrelacent drame et simplicité, illustrant une vie consacrée au service des autres.
21/02/2024, 16:08
PODCAST – Agnès Martin-Lugand se l’était dit depuis longtemps : « Si je dois écrire un jour, je n'écrirai pas psy, j'écrirai des fictions. » Son envie de raconter des histoires a puisé dans un parcours professionnel qui l’a menée à devenir « psychologue clinicienne spécialisée dans la protection de l'enfance ».
15/01/2024, 14:52
Unweekendalest23 – La Librairie Polonaise de Paris accueillait plusieurs rencontres dans le cadre du festival Un week-end à l'Est. Ces échanges peuvent désormais être retrouvés grâce à notre partenaire, qui en a confié à ActuaLitté les enregistrements. Quatre podcasts sont donc disponibles, immédiatement.
11/01/2024, 11:06
LECFestival23 – Dans Les perfections (trad. Romane Lafore), Vincenzo Latronico examine avec une précision quasi scientifique les contradictions internes de ses personnages, tiraillés entre impuissance et quête de sens. Ce roman, critique de la génération des millennials, offre également un écho contemporain à Les Choses de Perec, dans une ère dominée par Instagram.
19/11/2023, 17:48
LECFestival23 – Francesco Forlani est un poète italien qui travaille actuellement comme professeur de philosophie au lycée français de Saragosse. Durant trois semaines, il aura enchanté la ville de Cognac, qui l'a accueilli pour une résidence d'auteur s'achevant ce 19 novembre.
19/11/2023, 08:53
#LECfestival23 — Matteo Alemanno est un auteur de bandes dessinées italien, né à Lecce en 1967 et vivant à Venise. Mais on dit juste “Matteo”. Diplômé en architecture, il quitte immédiatement le métier d'architecte pour se consacrer à l'illustration, collaborant avec des maisons d'édition italiennes telles que Einaudi Ragazzi, Mondadori Scuola, Boydell & Brewer, Skira, et d'autres encore.
17/11/2023, 18:39
#FetedulivredeSaintEtienne23 – Libraire de jour, auteur de nuit (littéralement) Grégoire Courtois officie à Auxerre, depuis qu’il a racheté la librairie Obliques en 2011. Outre cette double identité, et considérant qu’une journée de 24 heures ne vaut que si elle est pleinement exploitée, il a également publié une série de romans aux éditions du Quartanier, Les Chroniques de la place carrée. Trois tomes déjà parus, et trois autres à venir. Le temps d’un passage à Saint-Étienne, il s’est arrêté à notre micro…
24/10/2023, 18:19
PODCAST – Qui sont les figures emblématiques derrière Les Illuminations, joyau de la poésie ? Si Arthur Rimbaud est le premier nom qui nous vient à l'esprit, n'oublions pas Paul Verlaine et Germain Nouveau. De 1872 à 1877, ce trio littéraire s'observe, s'attire, se repousse, plonge dans l'ivresse, aspire à la liberté ou lutte contre elle. Et voilà qu'un document, le dernier en date, voyage de mains en mains, semblant les consumer de son intensité...
23/10/2023, 12:34
Holdup21 – Alexandra Cismondi et Anne Vassivière sont les nouvelles invitées de ce cycle d’émissions consacrées aux 20 braqueuses de Hold-up 21. Une nouvelle rencontre avec deux des autrices de ce recueil de récits érotiques, littéraires, féministes… Ou comment l’utopie du désir se décline à travers des textes fulgurants, accompagnés de photos splendides.
23/10/2023, 11:20
Autres articles de la rubrique Podcasts
Retenu pour le Prix Envoyé par La Poste 2025, L'Entroubli de Thibault Daelman est un coup de coeur tout particulier dans la librairie Coiffard de Nantes. Un récit qui plonge dans l’existence d’une fratrie, confrontée aussi bien aux poids des déterminismes sociaux qu’aux épreuves et bonheurs de la vie familiale.
18/08/2025, 13:17
Sur le boulevard Raspail, dans la lumière feutrée de la librairie Albin Michel, Jordan Rodrigues accueille la discussion avec un mélange de chaleur et d’attention. Face à lui, La bonne mère, premier roman de Mathilda Di Matteo, brûle encore de ses pages rageuses, crues et tendres. Un roman sélectionné pour le Prix Envoyé par La Poste 2025.
11/08/2025, 11:31
La sélection des ouvrages retenus pour le Prix Envoyé par La Poste 2025 compte un titre particulièrement fort : Des enfants uniques, premier roman de Gabrielle de Tournemire à paraître chez Flammarion. Une entrée dans le monde de la littérature à lire absolument, assure notre invitée...
04/08/2025, 12:01
Elle parle vite, rit souvent, revendique ses choix avec une conviction sans fard. Depuis 1979, Anne-Marie Métailié trace une route singulière dans le monde de l’édition. Loin des modes et des injonctions commerciales, elle s’est fait une spécialité : publier des voix inconnues, venues d’ailleurs. Pour fuir l'ennui.
31/07/2025, 12:32
À la librairie Thuard du Mans, il règne une atmosphère singulière, comme si l’âme des livres imprégnait les murs depuis leur fondation. Depuis 1987, le lieu semble n’avoir jamais soufflé, résistant au passage du temps avec une tranquille intensité. Au cœur de cette dynamique, un livre s’est glissé dans les conversations comme une évidence : Les derniers jours de Harry Yuan, signé Jean-Pierre Arbon(Au Diable Vauvert) sélectionné pour le Prix Envoyé par La Poste 2025.
30/07/2025, 14:47
À la librairie Perthuis, sur l’île d’Oléron, les livres n’attendent pas les lecteurs. Ils les attirent. Un peu comme ces plantes aux propriétés occultes, glisse Didier Devillaz, libraire à Saint-Pierre-d’Oléron, en évoquant Les Mandragores, premier roman de Marius Degardin, publié aux éditions Le Panseur. Un livre à la force étrange, sélectionné pour le Prix Envoyé par La Poste.
24/07/2025, 11:04
« Les jeunes ne lisent plus » par-ci, « les jeunes ne lisent plus » par-là... Alors que la lecture est une activité qui semble intéresser de moins en moins les Français, son décrochage chez les jeunes concentre la majorité des inquiétudes. Loin des chiffres et des graphiques, nous nous sommes directement rendus à la rencontre des principaux intéressés au Livrodrome, le parc d'attractions littéraire conçu par l’association Plateforme Culture et soutenu par le CNL.
07/07/2025, 18:26
Dans les rayons des librairies, les romans adolescents aux allures de refuge se font rares. Le livre d'Alex Amber, publié chez Scrinéo propose une parenthèse tendre et réaliste, où la complexité des sentiments s'invite sans détour. L’histoire suit Vic, lycéenne en terminale, un peu perdue, pas franchement studieuse, et surtout en pleine campagne pour intégrer le Conseil de Vie Lycéenne. Un objectif simple : organiser une journée des fiertés au sein de son établissement.
04/07/2025, 17:15
PODCAST – La romancière Titiou Lecoq inaugure chez Livre de Poche Jeunesse une collection, Le Livre de mes 10 ans, sur une idée originale : des autrices et auteurs proposent de découvrir l'ouvrage qui, à leurs 10 ans, les a particulièrement marqués.
02/07/2025, 09:00
À Amiens, les 29es Rendez-vous de la bande dessinée offrent une plongée inédite dans l’univers de Naoki Urasawa. L’exposition, installée à la Maison de la Culture, célèbre l’œuvre d’un maître du manga, saluée par Laurent Mariani, libraire passionné et témoin enthousiaste de cette reconnaissance.
06/06/2025, 10:03
Léa Muna signe avec Contrer les brumes un premier roman publié chez Scrineo. Une œuvre de fantasy young adult qui mêle aventure, réflexion identitaire et tension écologique. Olivia, libraire spécialisée en imaginaire chez Gibert Joseph, nous livre sa lecture de ce texte marquant.
03/06/2025, 13:03
À l’occasion de la parution de Chagrin d’un champ inachevé sur la route de Che Guevara (Gallimard), François-Henri Désérable est l’invité du podcast Écrire, animé par Aurélie Lévy. L’écrivain, récompensé par l’Académie française pour Mon maître et mon vainqueur et auteur de L’usure d’un monde, s’y dévoile avec une rare sincérité.
30/05/2025, 10:55
Céline Pévrier est chez elle ici à Montpellier où se déroule la 40e Comédie du Livre. Sa maison d'édition, sun/sun, y célèbre notamment une décennie d'existence. Depuis 2022, elle accueille en son sein une collection qui fait parler d'elle : « Fléchette », dirigée par Adrien Genoudet. Rencontre avec ce duo, accompagné pour ce podcast d'Hélène Gaudy, une des premières écrivaines à avoir publié dans la collection.
18/05/2025, 21:53
On fêtait cette semaine le premier anniversaire de l'union entre la Comédie du Livre, 40 ans, née à Montpellier, et du Grand Prix de l'Imaginaire, 51 ans, originaire de partout et surtout d'ailleurs. Un an de mariage, donc. Ce qui n'est pas encore énorme, il faut le dire, mais c'est un bon début quand même, surtout lorsque c'est un mariage heureux et, d'après nos informations, parti pour durer.
17/05/2025, 20:14
Chaque année est une année d'anniversaire, bien entendu, mais certaines le sont plus que d'autres. C'est le cas de 2025. La Comédie du Livre de Montpellier, déjà, fête ses 40 ans, l'occasion pour des maisons d'éditions comme le Diable Vauvert, Zoé ou Sun/sun, de célébrer leurs 25, 50 et 10 ans, mais aussi pour les Occitans de commémorer les 20 ans de la disparition de leur poète phare : Max Rouquette.
16/05/2025, 21:25
Congo, fin des années 1990. Dans La Valse des lucioles de H.F. Diané, Hassan, dix ans, raconte son quotidien au cœur d’un pays traversé par la guerre. Tour à tour espiègle, cruel, bouleversant, ce roman d’apprentissage restitue avec une rare justesse la violence de l’enfance, les cicatrices de la guerre civile et la douceur fragile des liens familiaux. Pour nous en parler, Eva de la librairie L'Ourse bleue à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault) est notre invitée.
14/04/2025, 16:19
Dans les rayons de Pulp’s Comics, plane l’ombre fascinante de Spectregraph... Et pour cause : non seulement une édition spéciale de ce roman graphique attend les lectrices et lecteurs, mais surtout, on voue une admiration à cette nouvelle histoire, signée James Tynion IV, scénariste prodige de l'horreur – et prodige tout court...
26/03/2025, 18:56
#Momie40ans – Quarante ans d’existence pour un réseau de librairies. Une longévité qui témoigne d’une capacité d’adaptation et d’un lien fort avec son public. Fondée à Grenoble, la première boutique Momie a grandi, évolué, pour devenir un ensemble de dix-neuf établissements répartis dans l’Hexagone. Une success story construite sur la passion de la bande dessinée, la diversité des offres et une proximité revendiquée avec la clientèle.
10/03/2025, 12:28
Ils ont infiltré des réseaux, trahi leur patrie ou servi des causes secrètes, ont changé le cours de l’Histoire, ou en ont été les jouets. Avec quatre nouveaux épisodes, la série de podcasts Espions, une histoire vraie de Stéphanie Duncan propose une immersion au sein de ce monde si secret. Des récits à retrouver sur France Inter mais également en librairie, aux éditions Tallandier...
05/03/2025, 11:33
#Assises2025 – Les machines sont au cœur de tout, ou presque, et même dans le cadre d'une édition indépendante dont la dimension artisanale prime, l'informatique demeure indispensable. Au point que même l'intelligence artificielle était conviée – certes pas à intervenir – pour une table ronde traitant d'humanité et de robots...
25/02/2025, 11:36
Assises2025 – Aides, subventions, soutiens... L'économie du livre dispose de quelques leviers pour accompagner la publication d'ouvrages. Dans le cadre des tables rondes proposées lors des Assises de l'édition indépendante, impossible de passer outre ce sujet.
25/02/2025, 11:03
Jeanne Benameur fait partie de ces écrivaines dont l’œuvre résonne profondément avec les lecteurs en quête d’une écriture sensible et exigeante. Pour évoquer cette autrice à la prose envoûtante, ActuaLitté est allé à la rencontre de Nathalie Iris, fondatrice de la librairie Les Mots en Marge à La Garenne-Colombes, partage son admiration et son expérience de lecture.
23/02/2025, 21:53
#Assises2025 – Dans un secteur du livre en crise, où les structures indépendantes se trouvent de plus en plus fragilisées, comment repenser la relation entre maisons d’édition et diffuseurs-distributeurs ? Quelles solutions envisager ensemble pour faire face aux mutations en cours et à venir ?
21/02/2025, 19:56
#Assises2025 – Face à une surproduction éditoriale et à une rentabilité des titres en déclin, aggravée par des crises successives, les éditeurs indépendants doivent sans cesse innover pour atteindre leurs lecteurs. Cette rencontre met en lumière les expériences d’éditeurs ayant exploré de nouvelles voies, que ce soit en repensant les circuits de distribution ou en développant des modes de production durables. Une réflexion collective pour imaginer des solutions viables et bâtir un avenir éditorial plus résilient.
21/02/2025, 19:16
#Assises2025 – La précarisation des éditeurs indépendants ne cesse de s’aggraver. Pour envisager des solutions, il est essentiel d’en comprendre les causes. Au-delà des défis structurels propres à la profession, quels sont aujourd’hui les facteurs qui fragilisent à ce point le métier ? Cette dégradation, qui altère le rôle d’acteur culturel, interroge les relations avec les partenaires économiques et institutionnels, dont le soutien influence directement la pérennité de notre activité.
21/02/2025, 14:30
#Assises2025 – Alors que la France bénéficie du soutien des pouvoirs publics et de la loi Lang, les éditeurs d’autres pays doivent relever des défis différents pour assurer la pérennité de leurs maisons et la diffusion de leurs ouvrages. Comment adaptent-ils leurs stratégies pour maintenir un secteur dynamique ? Cette table ronde propose d’explorer d’autres modèles et d’ouvrir de nouvelles perspectives afin d’enrichir nos pratiques éditoriales.
21/02/2025, 13:21
#Assises2025 – Être éditeur indépendant aujourd’hui relève d’un véritable engagement, d’une démarche militante, d’une mission. Se démarquer, affirmer son originalité, légitimer son existence : autant de défis à relever au quotidien. Être éditeur indépendant, c’est proposer une autre façon d’éditer. C’est aussi une autre manière d’exister...
21/02/2025, 13:17
#Assises2025 – En l’espace de deux ans, OPlibris, projet ambitieux co-initié par la FEDEI, aura évolué d’une simple idée présentée lors des premières Assises à une solution concrète accessible aux maisons d’édition intéressées. Ces deuxièmes Assises marqueront ainsi le lancement de la première série de fonctionnalités mises à disposition, tout en offrant l’opportunité de faire le point sur l’existant et les perspectives à venir.
21/02/2025, 13:14
On parle souvent de Jeanne Benameur pour la singularité de son style : une prose poétique, des mots choisis avec minutie, une écriture à la fois sobre et puissante. Anne Burzynski est notre invitée dans ce podcast, partageant son enthousiasme et sa passion. Elle revient sur son admiration pour l’écrivaine et sur l’impact de son œuvre, entre transmission et révélation.
13/02/2025, 13:17
Un an après la sortie du premier volet de Brigantus, la conclusion tant attendue de ce diptyque signé Hermann et Yves H arrive en librairie. Avec Le Picte, le récit s’enfonce plus profondément encore dans la noirceur de l’âme humaine, sur fond de guerres sanglantes et de quête d’identité. Thomas Jacquart, directeur de BDfugue nous en parle, caligae aux pieds et pilum en main !
12/02/2025, 13:44
Paru chez Delcourt, Le Chant de la femme parfaite est signé du scénariste Makyo et le dessinateur Bruno Cannucciari : un album singulier, mêlant science-fiction et histoire d’amour, dans un mélange de genres peu commun en BD. Thomas Jacquart, directeur de BDfugue décrypte cette aventure avec nous.
03/02/2025, 09:43
PODCAST – Marc Fiorentino, né à Paris le 8 décembre 1959, est un spécialiste des marchés financiers, banquier d'affaires, et essayiste. Et un romancier, qui s'intéresse à sa génération : celle des baby-boomers, emportés dans un contexte social entre culpabilisation et culpabilité... Entretien.
13/12/2024, 12:47
PODCAST – À travers Les Éphémères, Andrew O'Hagan, romancier originaire de Glasgow (Ecosse) offre une réflexion profonde sur la fragilité de l'existence. Seule ressource pour affronter la vie qui nous est donnée : la force des liens amicaux, souvent mise à l'épreuve de choix difficiles.
06/12/2024, 13:33
PODCAST – Amazonie - De la période précolombienne aux défis du XXIe siècle est le dernier ouvrage paru en France de Marcio Souza. Écrivain, metteur en scène de théâtre et d'opéra, ainsi qu'un essayiste, il est décédé en août 2024. Et aura consacré une grande partie de son œuvre à l'exploration de l'histoire et de la culture amazonienne – dont il était profondément épris.
26/11/2024, 16:55
#LAUTRELIVRE2024 – Jacques Damade, président de l’association L’Autre livre qui organise chaque année deux événements pour les maisons indépendantes, et lui-même fondateur des éditions de la Bibliothèque, était notre invité. Avec lui, Alain Gorius, des éditions Al Manar, pour présenter cette nouvelle édition du salon L’Autre livre.
09/11/2024, 14:41
Commenter cet article