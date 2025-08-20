S’il existe des limites, peut-être est-ce pour ne pas les franchir à tout prix

La Transcontinentale Race est une course amateur fascinante, elle traverse l’Europe d’Est en Ouest chaque été et les cyclistes sont en autonomie totale, sans aide, sans ravitaillement, sans équipe. Ils doivent établir leur itinéraire et parcourir 4000 km en quinze jours, c’est une course totalement exceptionnelle.

Découvrez notre nouvelle émission, avec Lola Nicolle, qui nous présente cette étonnante traversée :

« C’est une épreuve absolument fascinante que j’ai découverte grâce à un ami qui l’a vraiment courue », raconte-t-elle. Organisée chaque été, sans assistance, cette traversée confronte les cyclistes à la solitude, à la fatigue et au risque permanent. « Ce qui m’a frappée, c’est la dimension politique de cette course. Son fondateur, Mike Hall, est mort sur une épreuve similaire en Australie. Un fantôme plane donc sur chaque départ, rappelant que l’aventure n’est pas sans péril. »

Dans ce cadre extrême, elle a imaginé Vincent, menuisier breton, père de famille et cycliste amateur. « Il est monsieur tout-le-monde. Pour lui, le vélo est une brèche dans le quotidien : un espace de liberté, de solitude et de concentration », explique l’autrice. Ce personnage ordinaire devient l’incarnation de ces anonymes prêts à tout pour se mesurer à leurs propres limites.

Mais au-delà de la performance, Le Grand Horizon explore un tissu de relations. Pauline, amie d’enfance perdue de vue, suit la course à distance grâce au GPS en ligne. Marc, rencontré plus tard comme livreur à vélo, incarne l’ami qui comprend de l’intérieur ce que signifie pédaler des journées entières. « J’aimais cette idée qu’on peut se faire de nouveaux amis à tout âge, et que certains partagent une compréhension unique de nos obsessions », confie-t-elle.

Ces voix multiples offrent un contrepoint au récit solitaire de Vincent. L’entourage oscille entre fascination et inquiétude : « Sa femme ne peut pas saisir entièrement ce qu’il vit sur le vélo. Même ses proches n’arrivent pas à comprendre la douleur, l’obsession, les dangers. Pour certains, il devient presque une attraction », observe l’autrice.

La souffrance traverse d’ailleurs tout le roman. Chaque jour de course, les abandons s’accumulent, détaillés par l’organisation avec une précision clinique. « Il y a un culte de la douleur. Les cyclistes racontent leurs blessures, et c’est aussi une façon de se sentir pleinement corps, de revenir à quelque chose de matériel », dit Lola Nicolle. Mais loin d’exalter le dépassement de soi, elle interroge cette logique : « S’il existe des limites, peut-être est-ce pour ne pas les franchir à tout prix. Pourquoi vouloir aller toujours plus loin, comme avec les ressources de la planète ? »

Ce parallèle entre l’endurance humaine et les dérèglements du monde irrigue le livre. Pauline incarne la désillusion universitaire, Marc observe les absurdités de la grande distribution, Vincent traverse des paysages marqués par la fragilité écologique.

La romancière glisse aussi des « petites capsules » qui interrogent notre quotidien : la bouteille d’eau privatisée, l’histoire des supermarchés, le pétrole. « Si on regarde ces objets comme des extraterrestres, on réalise à quel point notre système est absurde. Il fallait que cette traversée devienne aussi un moment de conscience. »

Le roman plonge également dans l’amitié et la mémoire. Pauline et Vincent partagent une histoire commune, marquée par la mort accidentelle d’un ami. « J’avais envie d’écrire sur l’amitié entre une fille et un garçon, trop souvent suspectée d’être une pré-histoire d’amour. Et puis il y a ces fantômes qui nous accompagnent, comment on vit avec eux et comment on accepte que les trajectoires divergent. »

Enfin, la nature se révèle à Vincent comme une puissance parfois hostile, parfois fraternelle. Ascensions caniculaires, orages, rencontres avec des aigles : autant d’expériences qui redéfinissent sa place dans le monde. « Je voulais que la nature lui dise : tu n’es rien par rapport à moi. Mais il y a aussi des moments de résonance, comme le décrit le philosophe Hartmut Rosa : se rendre disponible au monde et créer de nouveaux liens. »

Au cœur de ce cheminement, un objet se dresse comme un symbole : le vélo. « C’est une technologie simple, presque inchangée depuis des décennies. On peut la réparer soi-même, aller très loin avec très peu. Pour moi, c’est un outil anti-conformiste, au même titre que le livre. »

Entre souffle romanesque, réflexion politique et poésie du mouvement, Le Grand Horizon propose ainsi bien plus qu’une aventure sportive. Il questionne nos liens au corps, au temps, aux autres et à la planète. Une odyssée intime qui, en suivant les coups de pédale d’un homme ordinaire, ouvre de vastes horizons.

Crédits photo : Lola Nicolle © Marie Rouge

