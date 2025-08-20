Entre propagande et mensonges : fuir Moscou, rêve d’une génération

Dans L'Angle mort du destin, Antoine Rault plonge le lecteur au cœur des semaines qui précèdent l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Le lecteur accompagne différents personnages, tiraillés entre leurs aspirations personnelles et les bouleversements politiques qui s’annoncent.

Roman, jeune architecte ukrainien, est en mission à Marioupol lorsqu'il croise Alexeï, adolescent livré à lui-même, et un chaton abandonné. Ce simple épisode préfigure la fragilité des existences dans une ville au bord du chaos.

À Kiev, Anastasia, la compagne de Roman, étudiante en audiovisuel et influenceuse en devenir, rêve de célébrité. Elle refuse de céder aux discours alarmistes de son entourage, notamment ceux de son oncle Dima, professeur de littérature, inquiet des tensions grandissantes.

À LIRE - Stephen King : “Poutine a pris Trump pour un idiot”

En Russie, Yulia, mère célibataire à Moscou, lutte au quotidien pour s’occuper de son fils atteint de troubles du développement. Étranglée par les difficultés matérielles et les injonctions sociales, elle tente d’oublier ses désillusions dans des soirées de danse, tout en s'interrogeant sur l'avenir incertain de son pays.

À travers ces trajectoires intimes, Antoine Rault brosse le portrait d’une société éclatée, minée par la désinformation, les peurs et les contradictions. Les personnages se débattent entre leurs choix personnels et la marche inexorable de l’histoire, comme s’ils évoluaient dans un angle mort collectif, incapables de percevoir les conséquences à venir.

L'ouvrage s’inscrit dans la veine des romans contemporains qui interrogent les basculements géopolitiques par le prisme des histoires individuelles. Antoine Rault, connu pour ses pièces de théâtre et ses romans historiques, propose ici un récit ancré dans le réel, où la complexité des relations humaines se heurte à la violence du contexte politique.

Crédits photo : Claude Springer, CC BY NC ND 2.0

DOSSIER - Livres, actualités : tout sur Antoine de Saint-Exupéry

Par Ewen Berton

Contact : avantparution@actualitte.com