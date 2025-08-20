Les Incommensurables : Raphaela Edelbauer dissèque la veille d’un monde en ruine

Vienne, 31 juillet 1914. La guerre est à moins de 36 heures. Et pourtant, tout palpite encore de désir, de science, d’art et d’illusions. Raphaela Edelbauer, avec une minutie presque hallucinée, saisit ce moment suspendu entre deux siècles – entre lucidité et folie, traduites de l'autrichien par Carole Fily.
Le 20/08/2025 à 09:20 par Victor De Sepausy
Publié le :
20/08/2025 à 09:20
Le roman s’ouvre sur Hans, un garçon de ferme tyrolien qui débarque dans la capitale austro-hongroise avec pour seule richesse sa croyance en un don étrange : ses pensées semblent être entendues et répétées par d'autres. Il veut consulter Helene Cheresch, psychanalyste renommée, spécialiste des phénomènes psychiques collectifs.
Très vite, Hans croise le chemin d’Adam Jesenky, jeune aristocrate musicien promis malgré lui à une carrière militaire, et de Klara, mathématicienne brillante, en pleine soutenance de thèse sur les “nombres incommensurables”. Tous trois passeront la dernière nuit de paix ensemble – entre dîners mondains, répétitions musicales et spéculations métaphysiques – alors que le monde s'effondre doucement autour d'eux.
Ce récit choral épouse la tension d’une ville dévorée par l’ultimatum à la Russie, où chaque rue, chaque mot de presse, chaque rêve collectif semble déjà chargé d’une apocalypse imminente. Au cœur du roman : le concept de cluster onirique, ces rêves communs que Helene tente de cartographier, où Klara – rêveuse capable de changer de perspective – devient l’objet d’enjeux politiques et scientifiques.
Edelbauer écrit avec une intelligence rare, jouant d’une langue ample, précise, tendue entre la rigueur documentaire et le lyrisme expressionniste. Chaque paragraphe fourmille de références exactes – à la topographie viennoise, à l’histoire impériale, à l’avant-garde musicale et psychanalytique –, mais jamais de façon sèche. Elle tisse plutôt un théâtre d’ombres fascinant, où passé et présent, rationnel et halluciné, se chevauchent.
La narration alterne focalisation interne et envolées omniscientes, comme un travelling mental permanent. Hans, figure de candide hypersensible, devient le révélateur d’un monde en décomposition, alors que Klara et Adam incarnent chacun une tentative de résistance : l’une par la pensée mathématique, l’autre par la musique. Mais tous sont happés par l'Histoire, qui rugit en sourdine à chaque page.
Les dialogues claquent, vifs, souvent drôles – comme ceux des musiciens ou des aristocrates – et contrastent avec les longues digressions intellectuelles sur les rêves, la mémoire ou la structure urbaine de Vienne. Cette dialectique constante entre trivial et sublime donne au roman une épaisseur rare.
Les Incommensurables est à la fois un roman d’initiation, une fresque historique, un traité sur l’inconscient collectif et une élégie sur la fin d’un monde. Dans cette Vienne à l’aube du chaos, la fiction fait front au désastre avec l’arme des idées – et le vertige du langage.
Edelbauer parvient à rendre compte du bouillonnement d’une époque où tout vacille : l’empire, les certitudes, la rationalité. L’écriture, elle, ne vacille jamais.
À paraître le 5 septembre.
DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première
Par Victor De Sepausy
Paru le 05/09/2025
336 pages
Editions Métailié
23,00 €
