La vie selon Zoé : chronique d’une incandescence

Récit d’une amitié, La vie selon Zoé se déploie comme un long travelling sur une femme fascinante, excessive, cruelle parfois. Zoé, figure centrale de cette quatrième livraison d’un cycle plus vaste, surgit dans les pages comme dans la vie de la narratrice : une apparition, un tourbillon, un mirage.

L’écriture d’Eleonora Galasso épouse la mouvance de son sujet, mêlant digressions nerveuses, dialogues à vif et descriptions sensuelles, avec un goût assumé pour la formule et la surcharge affective.

On y croise l’élégance cabossée d’un Paris trop chic pour être honnête, les tics d’un certain féminisme mondain, les poses étudiées d’une génération qui confond désinvolture et vacuité. Le texte avance comme une conversation ivre, oscillant entre légèreté brillante et mélancolie latente.

Zoé y apparaît tour à tour comme une héroïne tragique, une imposture flamboyante, une survivante que l’excès maintient debout. En miroir, la narratrice se cherche une place, oscillant entre admiration sincère et lucidité acide.

Mais à trop vouloir styliser l’intime, le récit frôle parfois la pose. Certaines pages, saturées d’ironie mondaine et de sentences sur l’époque, écrasent l’émotion réelle qui affleure par endroits. Le triptyque offert, les nymphéas en porcelaine, moment bouleversant de simplicité, tranche avec la sophistication bavarde qui le précède. C’est là que le livre touche juste : lorsqu’il s’autorise le silence.

La vie selon Zoé est donc un roman sur l’éclat et ses cendres. Une lettre d’amour déguisée, adressée à celles qui brûlent trop vite et laissent derrière elles un vide habité.

Sortie le 28 septembre.

Par Nicolas Gary

