Steinkis et La Découverte réunis par des coéditions BD

Le groupe éditorial Steinkis, spécialisée dans la bande dessinée et présente sur plusieurs segments du marché (la jeunesse avec Jungle, ludo-éducatif via Splash, romans graphiques et albums chez Steinkis Éditions...), s'allie avec la maison La Découverte, référence dans le domaine des sciences humaines et sociales.

Ensemble, les deux structures coéditeront une collection de bandes dessinées, dont l'ambition est d'adapter certains titres du catalogue du label Zones, créé en 2007 par Grégoire Chamayou. Les ouvrages publiés sous cette appellation ont trait à la contre-culture, à l’activisme, aux nouvelles formes de contestation et aux théories critiques.

À LIRE - Après le café-librairie, les éditions Divergences ouvrent leur cantine

« Le fil conducteur de son catalogue était dès le départ d’ouvrir la voie à des alternatives réflexives et formelles, et c’est ce que nous souhaitons continuer de faire en adaptant les titres de notre fonds en romans graphiques », explique Marieke Joly, éditrice aux Éditions La Découverte — Zones. Chez Steinkis, plusieurs membres de l'équipe sont des lecteurs d'ouvrages Zones, souligne Anne-Charlotte Velge, éditrice au sein de la maison spécialisée en BD.

« [Ce label] aborde des sujets dont nous nous sentons proches au sein du catalogue et dont nos auteurs étaient eux-mêmes lecteurs », précise-t-elle. « Nous voulions nous adresser à des publics variés. » Le travail d'adaptation des titres en BD a été mené avec les auteurs des textes originaux. « Nous avons donc cherché à leur donner une vraie place pour instaurer une collaboration entre auteur·ice·s de texte et de bande dessinée », indique encore Anne-Charlotte Velge.

Genres, relations et manipulations

Le catalogue commun de Steinkis et Zones s'ouvre avec trois titres, dont les parutions sont annoncées entre novembre 2025 et septembre 2026. Le premier d'entre eux sera On ne nait pas mec, une adaptation, par Shyle Zalewski, du livre de Daisy Letourneur, sous-titré Petit traité féministe sur les masculinités, paru en 2022 chez Zones. La BD s'attaquera aux constructions sociales des masculinités, pour mettre à mal les idées reçues et arrêtés sur une « nature masculine » fantasmée.

Extrait d'On ne nait pas mec, de Shyle Zalewski et Daisy Letourneur

En février 2026 suivra Sex Friends, bande dessinée de Colin Atthar tirée du livre de Richard Mèmeteau, consacré à la vie amoureuse à l'ère numérique, paru en 2019 chez Zones. Ensemble, ils « donnent à voir les relations contemporaines et nous mènent à la rencontre du “sex friend” », précise l'éditeur.

Extrait de Sex Friends, de Colin Atthar et Richard Mèmeteau

Enfin, la scénariste Françoise Ruscak et le dessinateur Maxime Belloche s'attaquent à un best-seller du label Zones, référence en matière de communication et, surtout, de résistance à la manipulation des masses. Propaganda, écrit en 1928 par Edward Bernays, deviendra ainsi une bande dessinée en septembre 2026, avec un angle légèrement fantastique...

Mildred est en stage dans une agence de communication. Exploitée par sa responsable, elle tente de finir, en temps et en heure, son mémoire de thèse sur la notion de propagande théorisée par Edward Bernays. Mais alors qu’elle reste tard pour finir les photocopies que cette dernière lui a demandées, Bernays lui apparaît et ne veut plus la quitter, persuadé de pouvoir l’aider... – Le résumé de l'éditeur pour Propaganda, de Françoise Ruscak, Maxime Belloche et Edward Bernays

Précieuses sciences humaines

La bande dessinée documentaire, et plus spécifiquement tournée vers les sciences humaines et sociales, fait désormais partie des segments incontournables en librairie. Plusieurs éditeurs se sont en effet intéressés à ce segment, notamment Casterman (Sociorama) et Le Lombard (La Petite Bédéthèque des Savoirs), et force est de constater que La Découverte a accompagné ce mouvement.

À LIRE - En France, le manga victime de son succès (et de la surproduction)

Ainsi, la maison historique des sciences humaines et sociales s'était rapprochée de La Revue Dessinée dès 2017, pour inaugurer la collection « Histoire dessinée de la France », dirigée par Sylvain Venayre. Ce dernier avait, en 2023, organisé une autre alliance, entre Delcourt et La Découverte, pour une collection spéciale, orientée vers l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, la science politique, l'économie, la psychologie...

L'intérêt pour les titres dessinés portant sur les sciences humaines et sociales va de pair avec le succès de la bande dessinée documentaire, observé depuis plus d'une décennie déjà. En 2021, la Bibliothèque nationale de France, via son service de dépôt légal, remarquait déjà une forte hausse de la production : de 2,5 % des BD reçues par la BnF en 2010, les documents pesaient 8 % du total en 2019...

Photographie : crédits Steinkis et La Découverte

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com