3,7 millions de Français touchés : contre l'illettrisme, trouver les mots

Sept participants, issus d’horizons différents mais tous confrontés aux mêmes difficultés, ont accepté de se lancer dans une expérience hors du commun. Pendant deux mois, ils suivent un programme intensif, encadrés par des formateurs et des coachs passionnés.

Leur progression passe par des exercices très concrets : savoir remplir un document administratif, passer une commande dans un restaurant, prendre la parole en public ou encore s’orienter dans les transports. Autant de gestes qui, pour la plupart d’entre nous, paraissent évidents mais qui, pour eux, relèvent d’un véritable défi.

Ce cheminement est jalonné d’un ultime test : écrire puis lire un discours personnel devant leurs proches. Un moment de vérité où l’émotion prend le pas sur la technique, et où les mots deviennent symboles d’une victoire sur la honte et l’isolement.

Kendji Girac, un parrain engagé

Pour accompagner ces femmes et ces hommes, France Télévisions a choisi Kendji Girac. L’artiste, très attaché aux questions liées à l’accès à la lecture et à l’écriture, prête sa voix et sa présence à cette aventure humaine. Parrain et narrateur, il devient le fil conducteur qui relie le spectateur à l’expérience des participants.

Son rôle n’est pas de briller, mais d’éclairer – et d’apporter une dimension profondément empathique à cette démarche. « J’ai accepté d’être parrain de cette émission parce que moi aussi j’ai connu le doute. Aujourd’hui, on est ici avec le cœur, pour les aider, pour les accompagner sur leur chemin. Ce n’est pas une honte d’avoir des lacunes, le plus important, c’est d’en parler. Si je peux leur faire part de mon histoire pour qu’ils se sentent bien, alors je suis là, pour avancer avec eux », assure le chanteur.

Un enjeu majeur de société

L’émission s’inscrit dans un contexte préoccupant : en France, 3,7 millions de personnes vivent en situation d’illettrisme. Cela représente une personne sur dix, dont de nombreux jeunes adultes. Selon l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI), 11 % des jeunes et 25 % des moins de 30 ans rencontrent de graves difficultés avec les compétences de base – lire, écrire, compter, utiliser le numérique.

Derrière ces chiffres se cachent des destins entravés, des carrières brisées, des vies quotidiennes compliquées par le simple fait de ne pas pouvoir maîtriser les codes de l’écrit. Face à cet enjeu, France Télévisions rappelle sa mission de service public.

En proposant ce programme en première partie de soirée, la chaîne ne cherche pas seulement à émouvoir : elle participe à une prise de conscience nationale, tout en valorisant ceux qui œuvrent, chaque jour, pour redonner confiance aux personnes concernées.

Les JNAI, à suivre

J’ai pas les mots s’inscrit dans une mobilisation plus large. Du 8 au 15 septembre 2025 se tiendra la 12ᵉ édition des Journées nationales d’action contre l’illettrisme (JNAI). Coordonnées par l’ANLCI, elles mettent en avant des initiatives locales et nationales qui touchent tous les publics et tous les territoires. L’an passé, plus de 1 200 événements avaient été organisés à travers le pays. Cette édition 2025 place la jeunesse au cœur de ses priorités, sous le mot d’ordre évocateur : « Apprendre, c’est reprendre le contrôle ».

À travers des ateliers, des conférences, des rencontres et des témoignages, ces journées rappellent que l’illettrisme n’est pas une fatalité mais un défi collectif, qui demande des réponses durables et coordonnées.

Le documentaire de France 2 ne se contente pas de dresser un constat alarmant. Il donne surtout un visage à l’illettrisme : celui de personnes courageuses qui osent affronter leurs fragilités. Loin de tout voyeurisme, le programme choisit l’accompagnement, la pédagogie et l’espoir.

Ces parcours, parfois marqués par la honte ou l’exclusion, révèlent en réalité une formidable volonté d’émancipation. En regagnant peu à peu leur autonomie, les participants découvrent que les mots ne sont pas seulement des outils de communication : ils sont un passeport pour la dignité, l’indépendance et le lien social.

La diffusion de J’ai pas les mots s’accompagne d’une mobilisation élargie sur france.tv et sur Lumni, plateforme éducative accessible à tous. Là encore, l’ambition est claire : sensibiliser, informer et agir. En misant sur la complémentarité entre télévision linéaire et ressources numériques, France Télévisions veut toucher aussi bien les publics traditionnels que les jeunes générations.

Au fond, le pari de cette soirée spéciale tient en une conviction simple : donner accès aux mots, c’est donner accès au monde. Et rappeler qu’aucun apprentissage n’est jamais perdu.

