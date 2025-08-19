30 ans de la vente Montignac, la grande messe des livres anciens

Relocalisée en 2023 dans les locaux de la maison de ventes Pastaud, après avoir vu le jour à Montignac-Lascaux en Dordogne, la manifestation s’impose comme la plus vaste vente de livres et manuscrits en France. Cette édition anniversaire proposera 1875 numéros, allant des ouvrages du XVIe siècle aux productions contemporaines, dans une diversité qui témoigne de la richesse de la bibliophilie.

Parmi les ensembles phares de cette 30ᵉ édition figure une collection remarquable de Jules Verne en cartonnage Hetzel, dont les volumes, très recherchés pour leurs reliures polychromes emblématiques, sont estimés jusqu'à 5000 €. S’ajoutent à cet ensemble de nombreux cartonnages d’éditeur et reliures romantiques, ainsi que des séries prestigieuses en maroquin dans les domaines de l’histoire, de la religion ou encore de la noblesse et de l’héraldique.

Les amateurs de découvertes et de voyages seront séduits par la présence de rares atlas anciens, dont les exemplaires les plus précieux sont proposés à des estimations allant jusqu'à 10.000 €, en fonction de leur complétude et de la qualité des cartes. Les récits de voyages, couvrant notamment l’Amérique, les Antilles ou la marine, figurent également en bonne place, aux côtés d’ouvrages d’économie, de droit et de science politique.

Les manuscrits historiques liés à la Révolution et à l’Empire constituent un autre temps fort de la vente : leurs estimations s’établissent généralement entre 800 et 2500 € pour des correspondances autographes, mais peuvent dépasser 5000 € pour des documents politiques majeurs. Dans un registre voisin, les reliures armoriées en maroquin, véritables témoins du raffinement des bibliothèques aristocratiques, affichent des estimations comprises entre 1000 et 3000 €, leur valeur variant selon la provenance et la richesse du décor héraldique.

Jules Verne, Hector Servadac (Hetzel, 1885), cartonnage au monde solaire bleu rare, bel exemplaire estimé 1800–2000 €. Maison de ventes Pastaud

Enfin, la vente témoigne aussi de la vitalité des marges de la bibliophilie avec une section consacrée aux curiosa et à l’avant-garde littéraire. Ces lots, qui attirent autant les collectionneurs avertis que les amateurs d’objets singuliers, présentent des estimations généralement comprises entre 300 et 1200 €, mais peuvent largement dépasser ces seuils lorsqu’il s’agit d’exemplaires rares ou particulièrement audacieux.

À cela s’ajoutent des ensembles variés : illustrés modernes, livres de gastronomie et d’œnologie, traités de botanique ou encore ouvrages d’ésotérisme, autant de domaines qui confirment la diversité et l’ampleur de ce grand rendez-vous bibliophilique.

Chaque journée de vente s’organise autour de thématiques précises :

Mercredi 20 août : antiquité, ouvrages du XVIe siècle, belles reliures, histoire, militaria, Révolution française, Napoléon et Empire, religion, régionalisme et Paris.

Jeudi 21 août : cartonnages et reliures romantiques, illustrés du XIXe, enfantina, cartonnages d’éditeur, Jules Verne, atlas, voyages et marine.

Vendredi 22 août : botanique, ésotérisme, sciences, agriculture, chasse, gastronomie, modes et costumes, presse, bibliophilie.

Samedi 23 août : littérature classique et moderne, illustrés du XVIIIe et contemporains, avant-garde, curiosa, beaux-arts, architecture, musique et varia.

Avec cette 30e édition, la vente Montignac confirme son rôle de vitrine internationale de la bibliophilie et perpétue une tradition estivale qui attire à Limoges collectionneurs, chercheurs et amoureux des livres du monde entier.

Découvrez la liste complète, et le catalogue sélectif.

Crédits photo : Maison de ventes Pastaud

Par Hocine Bouhadjera

